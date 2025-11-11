Cubanos reaccionan a la hija de Alejandro Gil: "Bienvenida al mundo real"

Un audio de Laura María Gil, hija del exministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, se volvió viral esta semana y provocó una oleada de comentarios en redes sociales.

En la grabación, la joven denuncia limitaciones en su acceso a Internet y en su cuenta de WhatsApp tras el anuncio del juicio contra su padre, a quien la Fiscalía acusa de espionaje y para quien pide cadena perpetua.

La reacción del pueblo cubano expresa una mezcla de indignación, ironía y hartazgo hacia la hija de quien fuera uno de los arquitectos del desastre económico que hoy asfixia a Cuba.

"Ahora aterrizas en Cuba, saliste de tu mundo de fantasía. Ahora eres una cubana más", escribió un usuario en Facebook, sintetizando el sentir general: la percepción de que la joven, hasta hace poco beneficiaria del poder, experimenta en carne propia la precariedad que su propio padre ayudó a instaurar.

"Ahora le ha tocado vivir en carne propia lo que miles de miles han padecido por décadas y que seguramente cuando escuchaba de ellos, miraba para otro lado", fue otro comentario.

"Ahora lamentándose, no, mi amor, confía en tu revolución porque según tú, la calle es de los revolucionarios", le recordó otro.

Laura María Gil trabajó en el Ministerio del Comercio Exterior (MINCEX), bajo la misma estructura estatal que su padre encabezaba como ministro de Economía y viceprimer ministro.

Como descendiente de altos funcionarios, disfrutó de privilegios en un país donde la mayoría sobrevive entre apagones, colas y hambre. Por ello, su actual situación no despierta empatía.

La ironía es cruel pero reveladora: para muchos cubanos, lo que Laura describe como una "represalia" -una mala conexión o la censura digital- es la rutina diaria de millones de personas, que llevan años denunciando limitaciones similares sin que nadie en el poder las escuchara.

El resentimiento no se dirige solo a la hija, también al padre, Alejandro Gil, el mismo que impulsó la llamada "Tarea Ordenamiento", un programa que prometía modernizar la economía y terminó disparando la inflación, pulverizando el salario y hundiendo el poder adquisitivo de los cubanos.

Para muchos, el juicio de Gil y la reacción de su familia es una suerte de ajuste simbólico de cuentas.

"Una sopa de su propio chocolate", comentó un usuario, refiriéndose al hecho de que quienes vivieron del sistema ahora están sufriendo las mismas arbitrariedades que el régimen aplica al pueblo desde hace décadas.

"Ahora es una manipulación total, una manipulación total tenía tu padre contra el pueblo", le aclaró otro.

No obstante, también hubo voces que pidieron mesura.

"Cuánto odio en las opiniones aquí... cuando te pones en esa posición eres tan cruel como lo pudo haber sido él. Se equivocó, sí, pero es su padre, y ella tiene derecho a defenderlo", escribió un internauta.

Cuando el poder deja de proteger

El tono general fue de escepticismo y recriminación. Muchos recordaron que mientras el pueblo sufre colas y desabastecimiento, la élite política vive en otra Cuba, una burbuja de privilegios y acceso.

Hoy, esa burbuja ha estallado. Y el eco en las redes refleja no solo el morbo ante la caída de un poderoso, sino la profunda fractura moral entre la cúpula gobernante y el pueblo.

En medio del drama familiar y político que rodea al exministro, la hija de Alejandro Gil ha pasado de ser parte del aparato a convertirse en una ciudadana más bajo el control del propio sistema que su familia sostuvo.

Como dijo un cubano en redes, con amarga claridad: "Muchos que aún creen en ese deberían mirarse en ese espejo, quién le hubiera dicho a esa joven que estaría pasando por ese proceso".

Laura María Gil descubre la censura que antes no veía: "Me bloquearon el WhatsApp"

Esta semana, Laura María denunció problemas con su cuenta de WhatsApp y con la conexión a Internet justo cuando se anunció el juicio contra Alejandro Gil.

"No sé si es casualidad o si alguien intervino mi cuenta", afirmó, aludiendo a una posible censura.

En su mensaje, calificó de "total manipulación" las acusaciones contra su padre, aseguró que intentará asistir a la vista oral -aunque será un proceso a puerta cerrada-, y reiteró su convicción de que él no es ningún espía.

El juicio, programado para efectuarse en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, será bajo estrictas medidas de confidencialidad.

La joven ha exigido transparencia y transmisión pública del proceso, apelando al derecho del pueblo cubano a recibir información completa sobre las imputaciones y acciones judiciales contra su padre.

El caso judicial más grave contra un exministro en décadas

Alejandro Gil Fernández fue destituido de su cargo como ministro y viceprimer ministro en febrero de 2024, y poco después comenzó a ser investigado por diversos delitos, entre ellos espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal y tráfico de influencias.

La Fiscalía solicita cadena perpetua por el cargo más grave, espionaje, y se espera que un segundo proceso involucre al menos a una veintena de imputados, incluidos altos funcionarios del Partido Comunista.

Su caso y las reacciones en torno a su hija evidencian el choque entre la élite política cubana y la población, así como la desigualdad en la experiencia de la vida cotidiana dentro de la Isla.

Mientras los ciudadanos enfrentan dificultades estructurales y falta de acceso a servicios esenciales, la hija del exministro experimenta ahora, aunque de manera limitada, algunas de las restricciones que sus compatriotas sufren diariamente.