Hija del exministro Gil tiene internet restringido desde que anunciaron juicio de su padre: “Sé que no es espía”

Laura María Gil, hija del defenestrado ministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, afirmó que desde el momento en que se anunció el juicio contra su padre ha tenido limitaciones en el acceso a internet y en su cuenta de WhatsApp, justo cuando el caso se hizo público en la televisión estatal.
El testimonio proviene de un audio viral en el que la joven asegura que tanto ella como su familia desconocían por completo que la causa judicial sería presentada ante los medios.
“Nosotros tampoco lo sabíamos, no teníamos ni idea. Mi abuela fue la que me dijo que lo habían dicho en el televisor de la una de la tarde”, relató, mientras contaba que estaba en casa cuidando a su hija enferma cuando se enteró.
Poco después del anuncio oficial, su WhatsApp fue parcialmente bloqueado.
“Tengo más de 20 mensajes sin responder, me dice que no puedo contestar a contactos nuevos, como si me hubieran restringido la cuenta por 24 horas. Nunca me había pasado algo así”, señaló la hija del defenestrado ministro, que hace pocos días había exigido al régimen que el juicio de su padre se realizara a puertas abiertas.
La joven agregó que la conexión a internet también se volvió “extremadamente mala” desde horas tempranas del día. “No sé si es casualidad o no, pero aquí normalmente no hay mala conexión”, comentó.
En su mensaje, mostró frustración y desconfianza hacia las acusaciones que enfrenta su padre, insistiendo en que todo el proceso responde a una manipulación política.
“Yo sé que espía no es, ni lo va a ser nunca. Estoy totalmente segura de que eso es una tergiversación total de todo”, aseguró.
A lo largo del audio, se percibe su temor e impotencia por el proceso marcado por el secretismo: “Digan lo que digan, enseñen las pruebas que sean, a mí nadie me va a convencer de eso. La gente estará juzgando a un ministro, pero yo estoy juzgando a mi padre. Lucharé como pueda dentro de las instancias que se me permita”, dijo.
También explicó que no sabe si podrá asistir al juicio, que el cual se anunció será a puerta cerrada.
“Haré todo lo posible por entrar, aunque sea yo sola. Pero si no puedo, esperaré la sentencia”, declaró, asegurando que su intención es conocer directamente los argumentos del proceso.
En otro momento del audio, la joven exigió al gobierno transparencia y responsabilidad frente a la opinión pública.
“Si al final deciden sancionarlo, que digan qué hizo, en función de quién lo hizo y qué recibió a cambio. Por dignidad, mínimamente, tendrían que tener la moral de dar una nota clara”, afirmó, subrayando que el silencio oficial solo aumenta la desconfianza.
Alejandro Gil Fernández, destituido el 2 de febrero de 2024 e investigado por el régimen desde el 7 de marzo de 2024, enfrenta dos procesos judiciales separados. Uno de ellos, el más grave, es por espionaje y la Fiscalía le pide cadena perpetua.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Alejandro Gil y las restricciones de internet
¿Por qué tiene restricciones de internet la hija de Alejandro Gil?
Laura María Gil, hija del exministro cubano Alejandro Gil, ha experimentado restricciones en su acceso a internet y WhatsApp desde que se anunció el juicio contra su padre. Ella sospecha que estas restricciones pueden estar relacionadas con la cobertura mediática del caso y una posible censura por parte del gobierno cubano.
¿Cuáles son las acusaciones contra Alejandro Gil?
El exministro Alejandro Gil enfrenta cargos de espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, y otros delitos graves como falsificación de documentos públicos y lavado de activos. La Fiscalía cubana solicita cadena perpetua por el delito de espionaje, el cual es considerado uno de los más graves.
¿Por qué el juicio de Alejandro Gil se realizará a puerta cerrada?
El juicio por espionaje contra Alejandro Gil está previsto a puerta cerrada para proteger información considerada sensible por el Estado cubano. Según su hermana, esta decisión busca evitar que se revelen "verdades incómodas" que podrían comprometer a otras figuras del régimen.
¿Qué ha solicitado la familia de Alejandro Gil respecto al juicio?
La familia de Alejandro Gil ha solicitado que el juicio sea público y transmitido en vivo para asegurar transparencia en el proceso. Laura María Gil ha insistido en que se respete el principio de presunción de inocencia y que se presenten pruebas concretas antes de cualquier condena.
