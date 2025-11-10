Hija del exministro Gil tiene internet restringido desde que anunciaron juicio de su padre: “Sé que no es espía”

Laura María Gil, hija del defenestrado ministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, afirmó que desde el momento en que se anunció el juicio contra su padre ha tenido limitaciones en el acceso a internet y en su cuenta de WhatsApp, justo cuando el caso se hizo público en la televisión estatal.

El testimonio proviene de un audio viral en el que la joven asegura que tanto ella como su familia desconocían por completo que la causa judicial sería presentada ante los medios.

Captura Instagram / Laura María Gil

“Nosotros tampoco lo sabíamos, no teníamos ni idea. Mi abuela fue la que me dijo que lo habían dicho en el televisor de la una de la tarde”, relató, mientras contaba que estaba en casa cuidando a su hija enferma cuando se enteró.

Poco después del anuncio oficial, su WhatsApp fue parcialmente bloqueado.

Captura WhatsApp / Laura María Gil

Lo más leído hoy:

“Tengo más de 20 mensajes sin responder, me dice que no puedo contestar a contactos nuevos, como si me hubieran restringido la cuenta por 24 horas. Nunca me había pasado algo así”, señaló la hija del defenestrado ministro, que hace pocos días había exigido al régimen que el juicio de su padre se realizara a puertas abiertas.

La joven agregó que la conexión a internet también se volvió “extremadamente mala” desde horas tempranas del día. “No sé si es casualidad o no, pero aquí normalmente no hay mala conexión”, comentó.

Captura Facebook / Laura María Gil

En su mensaje, mostró frustración y desconfianza hacia las acusaciones que enfrenta su padre, insistiendo en que todo el proceso responde a una manipulación política.

“Yo sé que espía no es, ni lo va a ser nunca. Estoy totalmente segura de que eso es una tergiversación total de todo”, aseguró.

A lo largo del audio, se percibe su temor e impotencia por el proceso marcado por el secretismo: “Digan lo que digan, enseñen las pruebas que sean, a mí nadie me va a convencer de eso. La gente estará juzgando a un ministro, pero yo estoy juzgando a mi padre. Lucharé como pueda dentro de las instancias que se me permita”, dijo.

También explicó que no sabe si podrá asistir al juicio, que el cual se anunció será a puerta cerrada.

“Haré todo lo posible por entrar, aunque sea yo sola. Pero si no puedo, esperaré la sentencia”, declaró, asegurando que su intención es conocer directamente los argumentos del proceso.

En otro momento del audio, la joven exigió al gobierno transparencia y responsabilidad frente a la opinión pública.

“Si al final deciden sancionarlo, que digan qué hizo, en función de quién lo hizo y qué recibió a cambio. Por dignidad, mínimamente, tendrían que tener la moral de dar una nota clara”, afirmó, subrayando que el silencio oficial solo aumenta la desconfianza.

Alejandro Gil Fernández, destituido el 2 de febrero de 2024 e investigado por el régimen desde el 7 de marzo de 2024, enfrenta dos procesos judiciales separados. Uno de ellos, el más grave, es por espionaje y la Fiscalía le pide cadena perpetua.