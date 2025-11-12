Ulises Toirac sobre el caso Gil: "La justicia solo llega por alguna razón fortuita que hace imposible hacer la vista gorda"

Vídeos relacionados:
El humorista Ulises Toirac publicó un post en Facebook, en el que analiza el juicio contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación, así como el contexto político y económico del país.
Toirac señalando que la corrupción está profundamente arraigada en Cuba, donde la estructura política permite que casos como el de Gil sean excepcionales, en vez de la norma auditada y controlada.
Comienza diciendo que "en cualquier sociedad el poder corrompe", y que en todas partes, muchos funcionarios de alto rango, al interactuar con empresas, mandatarios o sectores sociales, inevitablemente se convierten en receptores de dádivas.
"Los mecanismos son proclives para el florecimiento de la corrupción… 'Una mano lava la otra y las dos…'", escribió.
El actor critica el poder concentrado y su falta de supervisión, más aún en Cuba, donde desde 1959 hasta la fecha, el discurso oficial ha sido de "austeridad, sacrificio e igualdad".
"Para colmo, hay un partido por encima del Estado y de la Constitución. Tiene un poder inauditable y una decisión incontestable", cuestionó.
Pese a ello, asegura que la corrupción en Cuba es tanta como para que haya muchos más juicios.
Por último, Ulises criticó la selectividad de la justicia cubana, recordando que la detención de Gil se produjo solo tras "saltar una liebre" imposible de ocultar.
Según el humorista, "la traición es triple: al sustentado discurso de austeridad y sacrificio del cual han sido voceros, al Estado, y a los pares que pudieran llegar a ese banquillo y saben que hay motivos".
El martes comenzó en La Habana el juicio contra Alejandro Gil por el delito de espionaje, por el que se enfrenta a una sanción de cadena perpetua.
Gil, quien promovió la Tarea Ordenamiento -que desató la crisis económica que hoy azota al país-, está acusado además de malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y tráfico de influencias, en un segundo expediente que involucra a más de 20 personas.
El secretismo que rodea su juicio refuerza la percepción de que la transparencia judicial es un concepto ajeno al sistema, y que la corrupción continúa profundamente entronizada en los niveles más altos del poder.
La semana pasada, Ulises Toirac calificó el caso como "un rompecabezas al que le faltan piezas", y está envuelto en silencios y tiempos calculados.
Su análisis no se limitó al proceso judicial, sino que puso el foco en el contexto político y en la manera en que la información se gestiona desde el poder: la falta de transparencia y la manipulación de los momentos en que el gobierno decide qué contar y qué callar.
Su pronunciamiento se convirtió así en una crítica a las estructuras de poder en Cuba y a su sistema de control institucional, con una ausencia de mecanismos reales de rendición de cuentas.
Toirac también evaluó el impacto social del caso Gil y concluyó que lejos de generar confianza, ha consolidado el escepticismo generalizado.
"Ha provocado (y era predecible)… el sentimiento popular de 'todos hacen lo mismo'", advirtió.
Preguntas frecuentes sobre el juicio de Alejandro Gil y la corrupción en Cuba
¿Por qué está siendo juzgado Alejandro Gil?
Alejandro Gil está siendo juzgado por espionaje y una serie de delitos económicos, entre ellos malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y tráfico de influencias. Estos cargos reflejan la grave crisis de corrupción en las altas esferas del poder cubano, evidenciada por la falta de transparencia y el secretismo que rodea el proceso judicial.
¿Cómo ha reaccionado Ulises Toirac al juicio de Alejandro Gil?
Ulises Toirac ha expresado una crítica contundente al juicio de Alejandro Gil, señalando que la corrupción está profundamente arraigada en Cuba y que la falta de supervisión y rendición de cuentas facilita estos escándalos. Además, ha denunciado el secretismo y la manipulación informativa por parte del gobierno cubano, que utiliza momentos de crisis para desviar la atención pública.
¿Qué impacto tiene el juicio de Alejandro Gil en la percepción pública del gobierno cubano?
El juicio de Alejandro Gil ha intensificado el escepticismo generalizado sobre el gobierno cubano. Lejos de generar confianza, ha consolidado la percepción de que la corrupción es sistemática y que la justicia se aplica de manera selectiva. Esto refuerza la desconfianza en el sistema judicial y en la capacidad del régimen para gestionar la economía y la política del país de manera transparente y efectiva.
¿Qué críticas ha recibido el sistema judicial cubano a raíz de este caso?
El sistema judicial cubano ha sido duramente criticado por su falta de transparencia y supervisión independiente. El juicio a puerta cerrada de Alejandro Gil refuerza la percepción de secretismo e impunidad, lo que genera dudas sobre la integridad del proceso y el verdadero compromiso del régimen con la rendición de cuentas. La falta de un juicio público y la manipulación del momento informativo han sido señaladas como estrategias para mantener el control político y evitar que se conozcan verdades incómodas.
