Ulises Toirac sobre el caso Gil: "La justicia solo llega por alguna razón fortuita que hace imposible hacer la vista gorda"

El humorista Ulises Toirac publicó un post en Facebook, en el que analiza el juicio contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación, así como el contexto político y económico del país.

Toirac señalando que la corrupción está profundamente arraigada en Cuba, donde la estructura política permite que casos como el de Gil sean excepcionales, en vez de la norma auditada y controlada.

Comienza diciendo que "en cualquier sociedad el poder corrompe", y que en todas partes, muchos funcionarios de alto rango, al interactuar con empresas, mandatarios o sectores sociales, inevitablemente se convierten en receptores de dádivas.

"Los mecanismos son proclives para el florecimiento de la corrupción… 'Una mano lava la otra y las dos…'", escribió.

El actor critica el poder concentrado y su falta de supervisión, más aún en Cuba, donde desde 1959 hasta la fecha, el discurso oficial ha sido de "austeridad, sacrificio e igualdad".

"Para colmo, hay un partido por encima del Estado y de la Constitución. Tiene un poder inauditable y una decisión incontestable", cuestionó.

Pese a ello, asegura que la corrupción en Cuba es tanta como para que haya muchos más juicios.

Por último, Ulises criticó la selectividad de la justicia cubana, recordando que la detención de Gil se produjo solo tras "saltar una liebre" imposible de ocultar.

Según el humorista, "la traición es triple: al sustentado discurso de austeridad y sacrificio del cual han sido voceros, al Estado, y a los pares que pudieran llegar a ese banquillo y saben que hay motivos".

El martes comenzó en La Habana el juicio contra Alejandro Gil por el delito de espionaje, por el que se enfrenta a una sanción de cadena perpetua.

Gil, quien promovió la Tarea Ordenamiento -que desató la crisis económica que hoy azota al país-, está acusado además de malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y tráfico de influencias, en un segundo expediente que involucra a más de 20 personas.

El secretismo que rodea su juicio refuerza la percepción de que la transparencia judicial es un concepto ajeno al sistema, y que la corrupción continúa profundamente entronizada en los niveles más altos del poder.

La semana pasada, Ulises Toirac calificó el caso como "un rompecabezas al que le faltan piezas", y está envuelto en silencios y tiempos calculados.

Su análisis no se limitó al proceso judicial, sino que puso el foco en el contexto político y en la manera en que la información se gestiona desde el poder: la falta de transparencia y la manipulación de los momentos en que el gobierno decide qué contar y qué callar.

Su pronunciamiento se convirtió así en una crítica a las estructuras de poder en Cuba y a su sistema de control institucional, con una ausencia de mecanismos reales de rendición de cuentas.

Toirac también evaluó el impacto social del caso Gil y concluyó que lejos de generar confianza, ha consolidado el escepticismo generalizado.

"Ha provocado (y era predecible)… el sentimiento popular de 'todos hacen lo mismo'", advirtió.