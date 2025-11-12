Subidón de las divisas en Cuba: Dólar y euro retoman fuerza en el mercado informal

El valor de las principales divisas extranjeras en Cuba continúa su ascenso por cuarto día consecutivo, consolidando el repunte iniciado a finales de la pasada semana en el mercado informal, que vuelve a ser el termómetro más fiable de la crisis económica del país.

Según la tasa representativa publicada por elTOQUE, el dólar estadounidense (USD) se cotiza hoy a 450 pesos cubanos (CUP), lo que representa una subida de 10 pesos respecto a la jornada anterior.

El euro (EUR) también sube y se sitúa en 480 CUP, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) se mantiene estable en 205 CUP.

Miércoles, 12 Noviembre, 2025 - 03:57

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 450 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 205 CUP

El mercado informal consolida su recuperación

La tendencia alcista de los últimos días confirma que el mercado cambiario informal se está recuperando tras la abrupta caída de finales de octubre e inicios de noviembre, cuando el dólar llegó a tocar los 410 CUP y el euro los 450 CUP, sus valores más bajos en varias semanas.

Los gráficos de evolución del último mes muestran que, tras alcanzar picos de 490 CUP (USD) y 540 CUP (EUR) hacia finales de octubre, ambas divisas experimentaron un descenso pronunciado que ahora parece haberse revertido.

Economistas independientes apuntan que este rebote podría marcar el inicio de una nueva fase especulativa, típica de los periodos de inestabilidad en el mercado cubano, donde los descensos repentinos suelen ir seguidos de subidas sostenidas impulsadas por la demanda de divisas.

Inflación, desconfianza y escasez siguen presionando

El alza ocurre en medio de una persistente inflación, escasez de divisas en bancos y fuerte desconfianza en el peso cubano y las instituciones del régimen.

La falta de liquidez y las restricciones para acceder a efectivo en la isla empujan cada vez más a los cubanos hacia el mercado paralelo, donde el dólar y el euro funcionan como refugios de valor frente al deterioro del CUP.

Mientras tanto, el gobierno guarda silencio sobre la prometida “tasa flotante” anunciada por el primer ministro Manuel Marrero a finales de 2024, una medida que nunca llegó a concretarse y cuya ausencia mantiene una brecha cada vez más amplia entre el tipo oficial y el informal.

Equivalencias referenciales

Dólar (USD)

1 USD = 450 CUP

5 USD = 2,250 CUP

10 USD = 4,500 CUP

20 USD = 9,000 CUP

50 USD = 22,500 CUP

100 USD = 45,000 CUP

Euro (EUR)

1 EUR = 480 CUP

5 EUR = 2,400 CUP

10 EUR = 4,800 CUP

20 EUR = 9,600 CUP

50 EUR = 24,000 CUP

100 EUR = 48,000 CUP

200 EUR = 96,000 CUP

500 EUR = 240,000 CUP

El comportamiento reciente del mercado informal confirma que, pese a los intentos del régimen por contener la especulación, las causas estructurales de la devaluación del peso —inflación, déficit fiscal y desconfianza— permanecen intactas.

El resultado: un nuevo subidón del dólar y el euro, que devuelve presión a los precios y refleja la fragilidad del sistema económico cubano.