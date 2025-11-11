Periodista oficialista llama “terrorista” a El Toque y lo acusa de atacar la economía cubana

El medio independiente El Toque volvió a ser blanco de ataques desde el oficialismo cubano, esta vez tras una publicación de un títere del régimen que lo acusa de “atentar contra la economía nacional” y de ser un instrumento de “ciberterrorismo”.

La declaración fue hecha por el periodista Henry Omar Pérez, de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y afín al régimen, quien compartió en Facebook un texto titulado “Del El Toque y otros demonios”, donde culpa al portal de manipular la realidad económica del país.

Captura Facebook / Henry Omar Perez

“El Toque es una acción terrorista de ciberataque a la economía cubana y todavía no nos damos cuenta que nos afecta a todos, mientras allá manipulan”, escribió Pérez, asegurando que el sitio opera “bajo el manto de un supuesto periodismo independiente” para distorsionar la percepción sobre el tipo de cambio en el mercado informal.

Según el periodista, que para nada es experto en temas de economía y por tanto ni por asomo una voz autorizada, las tasas que El Toque publica diariamente actúan como “termómetro de una guerra económica no convencional” y repercuten directamente en los precios de productos y servicios.

Sin embargo, Pérez –convenientemente– omite en su “demostración” que los precios asfixiantes de las tiendas en dólares, en una economía dolarizada, los impone el régimen, la cúpula, y no un medio de prensa.

“El Toque no vive aquí. No hace cola. No compra pollo al precio que ellos mismos empujan. Pero cada vez que publican una tasa, tú sí lo sientes en el mercado, en la recarga, en el taxi, en el alquiler y en el plato”, escribió.

Pérez también afirmó que Estados Unidos emplea algoritmos y análisis de datos masivos (Big Data) para difundir los contenidos de El Toque entre usuarios cubanos previamente segmentados en redes sociales.

“El incremento en el valor del dólar responde a una clara intencionalidad política”, añadió, señalando que la “inflación inducida” es una táctica usada antes contra Nicaragua, Argentina y Venezuela.

El periodista arremetió además contra el director de El Toque, José Jasán Nieves, a quien llamó “facineroso” y “saboteador”, acusándolo de “acabar con el bolsillo de los cubanos” y de ser “lamebotas de los imperialistas”.

La publicación de Pérez se suma a la campaña de descrédito que medios y voceros oficialistas han dirigido contra El Toque, especialmente desde que su plataforma se consolidó como una de las principales fuentes de referencia del tipo de cambio informal en Cuba.

En los últimos meses, el medio ha sido señalado por funcionarios del régimen como “responsable” del aumento del dólar y del descontento popular, en un contexto de inflación descontrolada y pérdida del poder adquisitivo.

Sin embargo, esas acusaciones buscan desviar la atención del verdadero origen de la crisis: un sistema incapaz de garantizar estabilidad ni bienestar a su población.