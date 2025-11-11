Periodista oficialista llama “terrorista” a El Toque y lo acusa de atacar la economía cubana

El medio independiente El Toque volvió a ser blanco de ataques desde el oficialismo cubano, esta vez tras una publicación de un títere del régimen que lo acusa de “atentar contra la economía nacional” y de ser un instrumento de “ciberterrorismo”.
La declaración fue hecha por el periodista Henry Omar Pérez, de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y afín al régimen, quien compartió en Facebook un texto titulado “Del El Toque y otros demonios”, donde culpa al portal de manipular la realidad económica del país.
“El Toque es una acción terrorista de ciberataque a la economía cubana y todavía no nos damos cuenta que nos afecta a todos, mientras allá manipulan”, escribió Pérez, asegurando que el sitio opera “bajo el manto de un supuesto periodismo independiente” para distorsionar la percepción sobre el tipo de cambio en el mercado informal.
Según el periodista, que para nada es experto en temas de economía y por tanto ni por asomo una voz autorizada, las tasas que El Toque publica diariamente actúan como “termómetro de una guerra económica no convencional” y repercuten directamente en los precios de productos y servicios.
Sin embargo, Pérez –convenientemente– omite en su “demostración” que los precios asfixiantes de las tiendas en dólares, en una economía dolarizada, los impone el régimen, la cúpula, y no un medio de prensa.
“El Toque no vive aquí. No hace cola. No compra pollo al precio que ellos mismos empujan. Pero cada vez que publican una tasa, tú sí lo sientes en el mercado, en la recarga, en el taxi, en el alquiler y en el plato”, escribió.
Pérez también afirmó que Estados Unidos emplea algoritmos y análisis de datos masivos (Big Data) para difundir los contenidos de El Toque entre usuarios cubanos previamente segmentados en redes sociales.
“El incremento en el valor del dólar responde a una clara intencionalidad política”, añadió, señalando que la “inflación inducida” es una táctica usada antes contra Nicaragua, Argentina y Venezuela.
El periodista arremetió además contra el director de El Toque, José Jasán Nieves, a quien llamó “facineroso” y “saboteador”, acusándolo de “acabar con el bolsillo de los cubanos” y de ser “lamebotas de los imperialistas”.
La publicación de Pérez se suma a la campaña de descrédito que medios y voceros oficialistas han dirigido contra El Toque, especialmente desde que su plataforma se consolidó como una de las principales fuentes de referencia del tipo de cambio informal en Cuba.
En los últimos meses, el medio ha sido señalado por funcionarios del régimen como “responsable” del aumento del dólar y del descontento popular, en un contexto de inflación descontrolada y pérdida del poder adquisitivo.
Sin embargo, esas acusaciones buscan desviar la atención del verdadero origen de la crisis: un sistema incapaz de garantizar estabilidad ni bienestar a su población.
Preguntas frecuentes sobre las acusaciones al medio independiente El Toque en Cuba
¿Por qué el gobierno cubano acusa a El Toque de afectar la economía?
El gobierno cubano acusa a El Toque de ser un instrumento de ciberterrorismo y de manipular la percepción del tipo de cambio en el mercado informal, responsabilizándolo de la inflación y el aumento del dólar. Sin embargo, estas acusaciones son vistas como un intento de desviar la atención de las políticas fallidas del régimen y de la crisis económica estructural que enfrenta Cuba.
¿Qué es la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) que publica El Toque?
La Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) es una herramienta informativa que publica El Toque, basada en el análisis de miles de anuncios de compraventa de divisas en plataformas digitales. Esta tasa refleja el valor real de las divisas en las calles de Cuba, en ausencia de estadísticas oficiales confiables, y ha sido validada científicamente. No fija precios, sino que reporta lo que sucede en el mercado informal.
¿Cómo ha respondido El Toque a las acusaciones del régimen cubano?
El Toque ha rechazado las acusaciones del régimen cubano como parte de una campaña de desinformación y desprestigio. El medio ha defendido su independencia editorial y transparencia en la metodología utilizada para calcular la TRMI. Además, ha señalado que la verdadera causa de la crisis económica es el modelo centralizado y las políticas fallidas del gobierno cubano.
¿Quién es Sandro Castro y cuál es su papel en las acusaciones contra El Toque?
Sandro Castro es el nieto de Fidel Castro y un empresario cubano que ha acusado a El Toque de manipular la tasa del dólar en el mercado informal para beneficiarse económicamente. Ha propuesto crear su propia tasa de cambio y ha instado al régimen a censurar al medio independiente. Sus declaraciones han sido vistas como un intento de desviar la atención de los verdaderos actores del mercado negro de divisas en Cuba.
¿Qué impacto tiene la situación económica de Cuba en la población?
La situación económica en Cuba ha generado una grave crisis caracterizada por inflación descontrolada, devaluación del peso cubano y escasez de productos básicos. Esto afecta profundamente al poder adquisitivo de la población, que depende del mercado informal para acceder a divisas, mientras el gobierno sigue sin implementar reformas estructurales necesarias para estabilizar la economía.
