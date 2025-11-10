Sandro Castro se presenta como "el elegido de Dios" para cambiar las cosas en Cuba

El empresario e influencer cubano Sandro Castro volvió a generar polémica con el lanzamiento del último capítulo de su miniserie El Hoyo, donde se muestra como “el elegido” de Dios para transformar la realidad de Cuba.

En el video, un personaje disfrazado de Dios visita la tumba de Sandro y lo resucita como El Vampirach, símbolo de una nueva etapa supuestamente de cambio y conciencia en el mundo.

Tras su resurrección, Sandro ofrece un discurso con tono mesiánico, en el que mezcla mensajes espirituales y críticas sociales, con varias palabras mal pronunciadas e ideas inconexas.

“Cesen con la ambición y el egoísmo. Hagamos un mundo en que todos puedan cumplir sus deseos, respetando la libertad de pensamiento”, expresó.

Le pidió a los cubanos que bajen sus expectativas y se conformen con pequeñas cosas. "¿Para qué deseas una casa grande, si siempre duermes en la misma habitación? ¿Para qué quieres el coche del año, si lo que te hace feliz es sacar a tu mascota a hacer sus necesidades?".

También instó al pueblo a mantener la unidad, como solía hacer su abuelo dictador: “Solo les pido estar más unidos que nunca, con paso firme, corazón valiente y mente fría”. El video culmina con una pose que imita a la estatua de José Martí en el Parque Central de La Habana.

Instagram Sandro Castro

Este fin de semana Sandro Castro ha estado particularmente activo en redes. En sus historias anunció que lanzará su propia tasa de cambio, y mostró un diseño donde indica que la llamará: “Vampicach”.

El influencer acusó al medio independiente El Toque de obtener “más de 100 millones de dólares en un solo día” tras la subida del dólar en el mercado informal cubano.

Además, anunció un grupo de medidas que piensa llevar adelante para unir a los empresarios privados en Cuba y frenar la subida del precio del dólar en el mercado informal del país.