Sandro Castro se presenta como "el elegido de Dios" para cambiar las cosas en Cuba

El empresario e influencer cubano Sandro Castro volvió a generar polémica con el lanzamiento del último capítulo de su miniserie El Hoyo, donde se muestra como “el elegido” de Dios para transformar la realidad de Cuba.
En el video, un personaje disfrazado de Dios visita la tumba de Sandro y lo resucita como El Vampirach, símbolo de una nueva etapa supuestamente de cambio y conciencia en el mundo.
Tras su resurrección, Sandro ofrece un discurso con tono mesiánico, en el que mezcla mensajes espirituales y críticas sociales, con varias palabras mal pronunciadas e ideas inconexas.
“Cesen con la ambición y el egoísmo. Hagamos un mundo en que todos puedan cumplir sus deseos, respetando la libertad de pensamiento”, expresó.
Le pidió a los cubanos que bajen sus expectativas y se conformen con pequeñas cosas. "¿Para qué deseas una casa grande, si siempre duermes en la misma habitación? ¿Para qué quieres el coche del año, si lo que te hace feliz es sacar a tu mascota a hacer sus necesidades?".
También instó al pueblo a mantener la unidad, como solía hacer su abuelo dictador: “Solo les pido estar más unidos que nunca, con paso firme, corazón valiente y mente fría”. El video culmina con una pose que imita a la estatua de José Martí en el Parque Central de La Habana.
Este fin de semana Sandro Castro ha estado particularmente activo en redes. En sus historias anunció que lanzará su propia tasa de cambio, y mostró un diseño donde indica que la llamará: “Vampicach”.
El influencer acusó al medio independiente El Toque de obtener “más de 100 millones de dólares en un solo día” tras la subida del dólar en el mercado informal cubano.
Además, anunció un grupo de medidas que piensa llevar adelante para unir a los empresarios privados en Cuba y frenar la subida del precio del dólar en el mercado informal del país.
Preguntas frecuentes sobre Sandro Castro y sus polémicas declaraciones
¿Por qué Sandro Castro se presenta como "el elegido" de Dios en su miniserie?
Sandro Castro se presenta como "el elegido" de Dios para transformar la realidad de Cuba en su miniserie "El Hoyo". En el video, un personaje disfrazado de Dios lo resucita como "El Vampirach", un símbolo de una nueva etapa de cambio. Sin embargo, su discurso mezcla mensajes espirituales con críticas sociales, generando controversia por su tono mesiánico y las ideas inconexas.
¿Cuál es el conflicto entre Sandro Castro y el medio El Toque?
El conflicto surge porque Sandro Castro acusa a El Toque de manipular la tasa del dólar en Cuba, responsabilizándolos de su aumento en el mercado informal. Castro sostiene que el medio inflaciona los precios para obtener beneficios económicos. En respuesta, El Toque ha desmentido estas acusaciones, afirmando que su labor es únicamente reflejar estadísticas del mercado informal.
¿Qué medidas propone Sandro Castro para frenar la subida del dólar en Cuba?
Sandro Castro propone organizar a los dueños de mipymes y empresarios privados en Cuba para establecer una tasa de cambio más justa y cercana a la realidad. También ha anunciado la creación de su propia tasa de referencia para el mercado informal, intentando influir en la dinámica económica del país.
¿Cómo reaccionan los cubanos a las declaraciones de Sandro Castro?
Las declaraciones de Sandro Castro han provocado divisiones en la opinión pública. Algunos lo critican por su desconexión con la realidad económica del país, mientras otros aplauden sus intentos de encontrar soluciones al caos monetario. En redes sociales, también ha sido objeto de burlas y críticas por su estilo excéntrico y sus propuestas poco realistas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.