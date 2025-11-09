Se revierte la tendencia: Dólar y euro vuelven a subir en el mercado informal cubano

Tras varios días de descensos consecutivos, el mercado informal de divisas en Cuba registra este domingo un repunte en las principales monedas extranjeras, con el dólar y el euro recuperando terreno frente al peso cubano, en un movimiento que podría marcar el inicio de una nueva tendencia alcista.

Según la tasa representativa publicada por elTOQUE, el dólar estadounidense (USD) subió 10 pesos en las últimas 24 horas y se sitúa hoy en 420 pesos cubanos (CUP).

El euro (EUR) también experimenta un ligero aumento, al pasar de 450 a 455 CUP, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) se mantiene estable en 205 CUP.

Domingo, 9 Noviembre, 2025

Evolución de la tasa de cambio

El cambio rompe con la dinámica descendente que se instaló en el mercado informal desde finales de octubre, cuando el dólar descendió de 485 a 410 CUP y el euro se comportaba de manera similar, bajando de 540 hasta los 450 CUP, en un acelerado movimiento a la baja que supuso la disminución de casi 100 pesos cubanos en su cotización en un lapso de 10 días.

Esta variación, aunque moderada, sugiere que el mercado vuelve a reaccionar a la presión de la demanda y a la incertidumbre general que domina la economía nacional.

Para los analistas, el alza del dólar y el euro es una respuesta previsible tras varios días de aparente corrección.

El mercado informal cubano suele reaccionar con rapidez ante cualquier cambio en la oferta o en la percepción de estabilidad del peso. Desde 2022, la tendencia ha sido una devaluación constante de la moneda nacional, apenas interrumpida por breves pausas o descensos momentáneos que nunca logran revertir el deterioro sostenido del CUP.

La persistente inflación, la falta de divisas oficiales y la desconfianza en las instituciones económicas del régimen siguen impulsando la demanda de dólares y euros como refugio de valor.

Además, la escasez de efectivo y los problemas de conectividad bancaria en la isla limitan las transacciones formales, alimentando aún más el mercado paralelo.

Mientras el gobierno guarda silencio sobre la prometida “tasa flotante” anunciada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz a finales de 2024, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal continúa ampliándose.

En la calle, los cubanos observan las pantallas del mercado digital con resignación, conscientes de que cada subida del dólar o el euro se traduce en un nuevo golpe al costo de la vida.

Aunque es pronto para saber si este repunte marcará una tendencia sostenida, el regreso del alza en las divisas confirma que el mercado informal sigue siendo el termómetro más fiable de la crisis económica cubana y de la profunda desconfianza en el peso nacional.