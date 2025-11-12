María Corina Machado pide respaldo internacional para transición pacífica: “Venezuela vive horas decisivas”

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aseguró este miércoles que Venezuela atraviesa “horas decisivas”, en medio del despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas del país y el aumento de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro.

En un mensaje transmitido durante un foro del Grupo IDEA, celebrado en el Miami Dade College y que reunió a exmandatarios iberoamericanos, Machado llamó a los venezolanos y a la comunidad internacional a no permanecer al margen de lo que calificó como un momento histórico para América Latina.

“Lo que ocurre en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión para toda América Latina”, afirmó. La opositora instó a los gobiernos democráticos de la región a respaldar el proceso de cambio político, que, según dijo, marcará el inicio de “una transformación profunda y duradera”.

Machado subrayó que el país se encuentra “en el umbral de la libertad” y garantizó que la transición será “ordenada, pacífica e irreversible”.

En su intervención, detalló que, en caso de acceder al poder, asumirá de inmediato el control institucional y territorial, atenderá la emergencia humanitaria y promoverá transparencia en las finanzas públicas y reformas económicas profundas.

“Desde el primer día vamos a poner orden, atender la crisis y construir un gobierno transparente que devuelva la confianza a los venezolanos”, sostuvo, al tiempo que destacó que la unión ciudadana es “la garantía de una transición sin violencia”.

Lo más leído hoy:

El encuentro contó con la participación de figuras como José María Aznar, Álvaro Uribe y Osvaldo Hurtado, quienes debatieron junto a Machado los desafíos democráticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La dirigente opositora advirtió que la comunidad internacional debe estar alerta ante el peligro de una represión violenta del régimen, mientras el portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford opera cerca de la costa venezolana como parte de la estrategia de Washington contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

“Venezuela tiene condiciones para convertirse en el milagro latinoamericano del siglo XXI”, afirmó Machado, insistiendo en que el cambio será pacífico, pero inevitable.