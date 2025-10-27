María Corina Machado: "La transición está en marcha y será ordenada y pacífica"

La líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aseguró este domingo que el régimen de Nicolás Maduro “fue quien declaró la guerra contra los venezolanos” y afirmó que la transición hacia la democracia en Venezuela “ya está en marcha” y será “ordenada y pacífica”.

En una entrevista concedida a la periodista Maria Bartiromo en Fox News, Machado denunció que el régimen chavista sostiene su estructura de poder mediante el narcotráfico, el contrabando de oro, armas y personas, y respaldó la ofensiva de Estados Unidos en el Caribe para destruir embarcaciones vinculadas al narcoterrorismo.

“La única forma de desmantelar una estructura criminal es cortar sus entradas de dinero criminal. Hay que cortar los recursos que provienen del narcotráfico, del contrabando y del tráfico de personas que Maduro opera desde Venezuela”, afirmó la dirigente opositora.

Machado sostuvo que el dictador venezolano ha aplicado terrorismo de Estado dentro del país y narcoterrorismo hacia el exterior, contra las naciones del hemisferio occidental. “Maduro es quien inició la guerra. El presidente Trump la está deteniendo, está terminando la guerra”, sentenció.

Durante la entrevista, la exdiputada advirtió que Maduro busca crear una “falsa narrativa” sobre una supuesta transición violenta, comparando a Venezuela con Libia o Irak.

“Eso es totalmente falso. No hay otra sociedad más cohesionada como la venezolana, y el 90% de la población quiere vivir en paz. Pero la paz requiere libertad, y la libertad requiere fuerza”, subrayó.

Las declaraciones de Machado llegan en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, encabezado por el portaaviones USS Gerald Ford y su grupo de ataque, por orden directa del presidente Donald Trump.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el objetivo es “desmantelar las organizaciones criminales transnacionales” que operan desde Venezuela y sus alrededores.

Según el Pentágono, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos diez embarcaciones sospechosas de narcotráfico desde septiembre, algunas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua y a redes operadas por el régimen venezolano.

En el ataque más reciente, seis presuntos narcoterroristas murieron tras el hundimiento de una lancha cerca de las costas venezolanas.

Aunque Caracas y Bogotá calificaron las acciones de “ejecuciones extrajudiciales”, la Casa Blanca ha defendido las operaciones como parte de un esfuerzo coordinado para proteger la seguridad nacional y regional.

Machado concluyó su intervención con un mensaje esperanzador: “Vamos de la tiranía a la democracia, del caos al orden, de la miseria a la prosperidad. La transición está en marcha, y será ordenada y pacífica”.