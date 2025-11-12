Un video publicado en TikTok ha conmovido a cientos de usuarios al mostrar a un hombre cubano que rompe en llanto al recibir una sorpresa de cumpleaños enviada por su esposa, quien vive en Estados Unidos. El emotivo gesto fue compartido por la usuaria @lisandra_perez6, y rápidamente se hizo viral por la sinceridad de la reacción del protagonista.

En las imágenes se observa cómo un personaje disfrazado de Mickey Mouse aparece con una tarta azul y una botella en la mano mientras alguien le dice al cumpleañero: “una sorpresa que te manda tu esposa por tu cumpleaños”.

El homenajeado, identificado como Elisannis, no logra contener las lágrimas al escuchar el mensaje que le envía su esposa, se lleva las manos al rostro y se arrodilla en el suelo mientras sus amigos y familiares lo rodean. La escena fue grabada en Baracoa, Guantánamo, y refleja la mezcla de alegría y tristeza que viven muchas familias cubanas separadas por la migración.

El video acumula cientos de reacciones y más de un centenar de comentarios. Algunos usuarios comentaron que pensaban que la esposa estaría disfrazada dentro del traje de Mickey, mientras otros confesaron haber llorado al ver la escena. “Vi el video hasta el final con los ojos aguados, y pensando: ‘ahora se quita el traje’, pero no, no es fácil”, comentó una internauta.

La creadora del video confirmó en los comentarios que la esposa del cumpleañero vive en Estados Unidos, detalle que conmovió aún más a los seguidores. La sorpresa se ha convertido en un símbolo del amor a distancia y de la nostalgia que sienten miles de cubanos que, pese a la separación, mantienen vivos los lazos familiares y sentimentales.