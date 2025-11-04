¡Amor y lujo! Así sorprendió Bebeshito a Rachel Arderi en su cumpleaños 23

La influencer cubana Rachel Arderi, esposa del reguetonero Bebeshito, celebró este lunes su cumpleaños número 23 con una sorpresa romántica que la dejó sin palabras.

La joven compartió en sus historias de Instagram una imagen del especial momento, donde se le ve en una habitación decorada con globos plateados y negros, pétalos de rosa y el número 23 en grande, símbolo de su nueva vuelta al sol.

En la cama, se formaba un gran corazón hecho con billetes y rodeado de pétalos rojos, mientras Rachel posaba con una rosa en la mano, luciendo un elegante vestido de estampado animal.

Aunque no dio muchos detalles, la modelo dejó claro que el gesto vino de su pareja, el cantante urbano Bebeshito, quien quiso sorprenderla desde temprano con una celebración de lujo.

Rachel Arderi, muy popular en redes sociales por su estilo glamuroso y publicaciones junto al artista, ha compartido en los últimos meses momentos de su vida amorosa y profesional, consolidándose como una de las cubanas más seguidas en plataformas digitales.