Por amor y miedo a la deportación: Cubano I-220A y su pareja mexicana abandonan EE.UU. para empezar de cero

La mexicana @sol_politico y su esposo cubano, quien tenía una I-220A, contaron en TikTok su decisión de dejar Estados Unidos.

Por amor y miedo a la deportación, un cubano con I-220A y su esposa mexicana decidieron dejar atrás la vida que habían construido en Estados Unidos y comenzar de nuevo fuera del país.

La decisión, dolorosa, valiente y cargada de incertidumbre, fue compartida por la joven mexicana en un video que ha conmovido a miles en TikTok.

“Mi esposo es un cubano con I-220A y hemos decidido irnos del país. Tomar esta decisión no ha sido nada fácil”, confesó la joven identificada como @sol_politico a inicios del mes de septiembre.

Ella contó que tras ocho años viviendo en Estados Unidos, y tras haber terminado su carrera y construido una vida estable, tuvo que empacar todo para acompañar a su pareja y evitar una separación forzada.

Su esposo, Jaziel, relató que salió de Cuba en 2022 y fue liberado por migración con una I-220A, un documento que coloca a miles de cubanos en un limbo legal: no tienen estatus migratorio definido, pero tampoco son considerados deportables de inmediato.

“Desde el primer momento intentamos arreglar mi situación. Aplicamos por la Ley de Ajuste Cubano, pero hasta hoy no se ha resuelto nada. Hemos gastado miles de dólares y lo único que hemos conseguido es un proceso de deportación”, lamentó.

Para él, volver a Cuba no era una opción. “En Cuba yo sufrí desnutrición, persecución política y arrestos. Me desaparecieron a los 15 años, me metieron en una cárcel de adultos solo por ser hijo de una opositora”, recordó. “No estoy dispuesto a vivir eso otra vez.”

La pareja explicó que decidió irse del país antes de que llegara la orden de deportación. “No quiero estar estresada todo el tiempo sin saber cómo está mi esposo en Cuba, si va a ser arrestado o maltratado”, dijo ella.

“Hemos construido una vida entera aquí a base de mucho esfuerzo y honra, pero preferimos empezar de cero juntos antes que vivir separados”, agregó.

Un mes después de su salida, la joven contó desde México que fue la mejor decisión que pudieron tomar. “Tenía miedo de empezar de cero. Yo solo sabía ser adulta en Estados Unidos, porque ahí estudié, trabajé, tenía mi vida. Pero México me ha recibido con los brazos abiertos y me ha recordado que todo se aprende otra vez”, afirmó.

Aunque reconoce que el proceso ha sido duro, asegura que lo enfrentan con esperanza. “Somos personas resilientes. Tengo una mujer bien chingona, y sabemos que todo va a ir como Dios manda”, dijo el cubano en el video que selló su despedida del país donde soñaron construir su futuro.