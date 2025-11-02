Por amor y miedo a la deportación: Cubano I-220A y su pareja mexicana abandonan EE.UU. para empezar de cero

Por amor y miedo a la deportación, un cubano con I-220A y su esposa mexicana decidieron dejar atrás la vida que habían construido en Estados Unidos y comenzar de nuevo fuera del país.
La decisión, dolorosa, valiente y cargada de incertidumbre, fue compartida por la joven mexicana en un video que ha conmovido a miles en TikTok.
“Mi esposo es un cubano con I-220A y hemos decidido irnos del país. Tomar esta decisión no ha sido nada fácil”, confesó la joven identificada como @sol_politico a inicios del mes de septiembre.
Ella contó que tras ocho años viviendo en Estados Unidos, y tras haber terminado su carrera y construido una vida estable, tuvo que empacar todo para acompañar a su pareja y evitar una separación forzada.
Su esposo, Jaziel, relató que salió de Cuba en 2022 y fue liberado por migración con una I-220A, un documento que coloca a miles de cubanos en un limbo legal: no tienen estatus migratorio definido, pero tampoco son considerados deportables de inmediato.
“Desde el primer momento intentamos arreglar mi situación. Aplicamos por la Ley de Ajuste Cubano, pero hasta hoy no se ha resuelto nada. Hemos gastado miles de dólares y lo único que hemos conseguido es un proceso de deportación”, lamentó.
Para él, volver a Cuba no era una opción. “En Cuba yo sufrí desnutrición, persecución política y arrestos. Me desaparecieron a los 15 años, me metieron en una cárcel de adultos solo por ser hijo de una opositora”, recordó. “No estoy dispuesto a vivir eso otra vez.”
La pareja explicó que decidió irse del país antes de que llegara la orden de deportación. “No quiero estar estresada todo el tiempo sin saber cómo está mi esposo en Cuba, si va a ser arrestado o maltratado”, dijo ella.
“Hemos construido una vida entera aquí a base de mucho esfuerzo y honra, pero preferimos empezar de cero juntos antes que vivir separados”, agregó.
Un mes después de su salida, la joven contó desde México que fue la mejor decisión que pudieron tomar. “Tenía miedo de empezar de cero. Yo solo sabía ser adulta en Estados Unidos, porque ahí estudié, trabajé, tenía mi vida. Pero México me ha recibido con los brazos abiertos y me ha recordado que todo se aprende otra vez”, afirmó.
Aunque reconoce que el proceso ha sido duro, asegura que lo enfrentan con esperanza. “Somos personas resilientes. Tengo una mujer bien chingona, y sabemos que todo va a ir como Dios manda”, dijo el cubano en el video que selló su despedida del país donde soñaron construir su futuro.
Preguntas frecuentes sobre la situación migratoria de los cubanos con I-220A en EE. UU.
¿Qué es el formulario I-220A y cómo afecta a los cubanos en EE. UU.?
El formulario I-220A es una orden de libertad bajo palabra emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. para ciertos inmigrantes en espera de sus audiencias ante un juez de inmigración. No garantiza un estatus migratorio regular, pero permite a los inmigrantes permanecer temporalmente en el país mientras se decide su caso. Muchos cubanos se encuentran en un limbo legal bajo este estatus, lo que les impide regularizar su situación o salir del país sin arriesgarse a ser deportados.
¿Por qué algunos cubanos deciden abandonar EE. UU. antes de recibir una orden de deportación?
Algunos cubanos con I-220A optan por abandonar EE. UU. para evitar una deportación forzada, que podría llevarlos de regreso a la situación precaria que vivieron en Cuba. La incertidumbre constante y el miedo a ser deportados llevan a algunos a decidir empezar de nuevo en otro país, como México. Este es el caso de Jaziel, un cubano que decidió irse antes de que llegara la orden de deportación, para evitar ser separado de su pareja y enfrentar las duras condiciones en Cuba.
¿Cómo afecta el estatus I-220A a la vida familiar de los cubanos en EE. UU.?
El estatus I-220A impacta profundamente la vida familiar de los cubanos en EE. UU., ya que crea una situación de incertidumbre y ansiedad constante. Muchos se ven obligados a vivir separados de sus seres queridos, ya que salir del país para reunirse con ellos implica el riesgo de no poder regresar. Además, la posibilidad de ser deportados en cualquier momento hace que las familias vivan con miedo y tengan que prepararse para separaciones forzadas.
¿Qué opciones tienen los cubanos con I-220A para regularizar su situación en EE. UU.?
Los cubanos con I-220A enfrentan un proceso complejo para regularizar su situación. Algunos intentan aplicar a la Ley de Ajuste Cubano, que podría permitirles obtener la residencia permanente, pero el proceso es largo y lleno de obstáculos. Otros buscan apoyo legal para presentar solicitudes de asilo o permisos de trabajo, aunque estos esfuerzos no siempre tienen éxito y pueden resultar en procesos de deportación.
