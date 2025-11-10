“Solo quería estudiar y trabajar”: Piden liberación para joven enfermero cubano detenido por ICE

Compañeros de universidad del joven enfermero cubano Iván García Pérez se unieron en Miami para exigir su liberación tras ser detenido por ICE.

El joven enfermero cubano Iván García Pérez, de 26 años, fue detenido el pasado 7 de noviembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita rutinaria en Miramar, Florida, el mismo día en que había recibido la autorización para presentar el examen NCLEX, paso final para obtener su licencia profesional en Estados Unidos.

Su arresto ha provocado una ola de indignación y solidaridad dentro de la comunidad cubana y universitaria del sur de la Florida. Compañeros de estudios de la Miami Regional University publicaron un video en redes sociales en el que exigen su liberación y denuncian lo que califican como una detención injusta.

“Lo único que Iván ha hecho es estudiar, sacrificarse, esforzarse, hacerlo todo en el marco de la legalidad. Estamos indignados porque se trata de una persona ejemplar, que ha elegido el camino difícil pero correcto: el del esfuerzo y el trabajo”, expresó su primo, Rubén Enrique Banegas Pérez, en un video publicado en la red social X.

Banegas contó que el joven fue arrestado sin explicación aparente, pese a haber cumplido con todos los requisitos migratorios y sin tener antecedentes penales ni infracciones.

“Iván no es un delincuente. Es un muchacho normal, tranquilo, que solo ha querido superarse. Hoy está asustado, lejos de su familia, y nosotros estamos destruidos sin entender cómo algo así puede ocurrir”, escribió en un mensaje dirigido al periodista Mario J. Pentón, de Martí Noticias.

En la misiva, la familia asegura que el joven cuenta con estatus migratorio I-220A, una figura que otorga libertad supervisada mientras se tramita el caso ante las autoridades de inmigración. “Todo estaba en orden”, señaló Banegas, quien pidió ayuda a congresistas y figuras públicas para evitar su deportación.

Un caso que refleja la incertidumbre de miles de cubanos

La detención de Iván García ocurre en un momento de creciente tensión para los más de 400 mil cubanos que permanecen en Estados Unidos bajo el estatus I-220A, un limbo legal que los deja vulnerables a detenciones arbitrarias.

El abogado de inmigración Willy Allen ha advertido que esta categoría representa un “peligro enorme” para quienes la portan, ya que en los últimos meses se han registrado las primeras deportaciones de cubanos con I-220A, incluso sin órdenes finales de expulsión.

Aunque Allen considera que eventualmente esta figura podría reconocerse como un parole, lo que permitiría a sus beneficiarios acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, también advierte que el proceso judicial “podría dejar víctimas por el camino”.

Mientras tanto, la familia de Iván García insiste en que su detención carece de fundamentos y teme que sea deportado a una realidad que abandonó buscando libertad y oportunidades.

“Pedimos justicia, humanidad y su liberación inmediata”, expresó su primo, quien asegura que el joven solo desea seguir aportando al sistema de salud de este país que tanto ama.

A la espera de una decisión sobre su futuro, la historia de este joven enfermero pone rostro a una de las mayores incertidumbres que enfrentan miles de cubanos que, como él, solo querían estudiar, trabajar y construir una vida en libertad.