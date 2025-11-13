Régimen cubano acusa a El Toque de terrorismo financiero

El régimen cubano desató este miércoles una ofensiva mediática contra el medio independiente El Toque, al que acusó de protagonizar un supuesto esquema de “terrorismo financiero” y “guerra económica” contra la isla.

En el programa oficialista Razones de Cuba, conducido por Humberto López, el vocero del régimen rememoró declaraciones del canciller Bruno Rodríguez, quien el 29 de octubre en la ONU afirmó que existían “pruebas de una manipulación especulativa de la tasa de cambio”.

López acusó directamente a El Toque de “deprimir el nivel de ingresos de la población cubana”.

“El Toque es una criatura nacida y desarrollada para deprimir nuestro nivel de vida aceleradamente”, afirmó y sugirió la posibilidad de procesar judicialmente al medio por “terrorismo financiero”. Además, propuso incluirlo en una lista nacional de entidades “vinculadas al terrorismo”.

"Pienso en la posibilidad de abrir procesos penales contra personas contra las que existen evidencias y pruebas que les seguiremos mostrando", amenazó el presentador.

Humberto López dijo no ser economista y aseguró hablar “desde su condición de cubano”. Aprovechó para acusar a El Toque de “responder a una estrategia de guerra no convencional”, de "impulsar un esquema de tráfico de divisas" en el país, y de cometer "evasión fiscal en Cuba".

El régimen, como es habitual en estos casos, hizo énfasis en que el medio independiente recibe financiamiento de agencias estadounidenses como el Departamento de Estado, la USAID, la NED y la Oficina de Medios Globales.

El vocero dijo en tres ocasiones que el video "no es una campaña contra el medio de prensa independiente". Sin embargo, instó a los cubanos a “dejar de confiar en El Toque” y reclamó que el Estado “retome el control de la tasa de cambio”, actualmente determinada por el mercado informal y difundida por esa plataforma.

Las acusaciones llegan en medio del colapso económico que vive Cuba, con una inflación descontrolada y un peso nacional cada vez más devaluado, mientras el gobierno intenta culpar a actores externos y al periodismo independiente de la crisis generada por su propio modelo económico.