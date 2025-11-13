Vídeos relacionados:
La activista cubana Amelia Calzadilla respondió duramente al vocero del régimen, Humberto López, después de que el programa oficialista Razones de Cuba lanzara una ofensiva mediática contra el medio independiente El Toque, acusándolo de manipular la tasa informal de divisas y de cometer terrorismo económico contra el país.
En una publicación en Facebook, Calzadilla calificó a López como un “desagradable ente” y desarmó los argumentos presentados en la televisión estatal, asegurando que la crisis monetaria cubana no es consecuencia de El Toque, sino del propio régimen.
Calzadilla explicó que el alza del dólar responde a la escasez de divisas y al modelo impuesto por el gobierno. “Fue el Estado quien creó en la población la necesidad vital de adquisición de dólares, porque de otra manera morirían de hambre”, dijo en referencia a la creación de las tiendas en dólares, una medida impulsada por el exministro de economía Alejandro Gil, que en estos días está siendo juzgado por el régimen.
"No le busquen más la quinta pata al gato, para que la divisa baje tiene que haber existencia de divisas de fácil adquisición con un precio que la mayoría pueda pagar. Si el Estado quiere que el dólar disminuya su valor, aquí la solución: vendan las divisas sin topes de adquisición en la red de bancos que tiene el país al precio que según el Estado debería estar", insistió Calzadilla
También ironizó sobre la acusación de que El Toque manipula el mercado cambiario. “Pensar que la divisa sube porque El Toque informa sus precios es como creer que te enfermas porque te hicieron una prueba de laboratorio”.
La activista concluyó su mensaje con un desafío directo al vocero: “Mira, Humbertico, viniste a bailar a la casa del trompo. Como bien dijiste, no sabes nada de economía, pero no todos estamos como tú”.
Régimen acusa a El Toque de manipular el mercado cambiario
Durante el último programa Razones de Cuba, Humberto López acusó a El Toque de ser parte de un “programa integral de guerra económica” financiado por Estados Unidos, repitiendo el discurso del canciller Bruno Rodríguez en la ONU.
El reportaje describió al medio como “instrumento subversivo” por publicar la tasa informal del peso frente al dólar, el euro y el MLC, un indicador que millones de cubanos consultan ante la falta de datos oficiales. López indicó que el medio independiente podría está incurriendo en un delito de terrorismo económico contra Cuba.
Sin mostrar pruebas, la televisión estatal afirmó que El Toque busca “deprimir el ingreso de la población”. Medios oficialistas como Granma y Cubadebate repitieron el ataque, mientras el país enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia.
Calzadilla se sumó así a las voces que defienden la libertad de prensa y denuncian al régimen cubano por intentar culpar a medios independientes del desastre económico provocado por décadas de mala gestión.
Preguntas frecuentes sobre la acusación al medio independiente El Toque y la crisis económica en Cuba
¿Por qué el régimen cubano culpa a El Toque de la crisis económica?
El régimen cubano culpa a El Toque de manipular la tasa de cambio del mercado informal y de ser parte de un supuesto "programa de desestabilización" financiado por Estados Unidos. Sin embargo, estas acusaciones carecen de pruebas sólidas y parecen ser un intento de desviar la atención de las políticas económicas fallidas del gobierno cubano, que han llevado al país a una profunda crisis económica.
¿Cómo responde El Toque a las acusaciones de manipulación del mercado?
El Toque niega rotundamente las acusaciones de manipulación del mercado y asegura que su Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) es simplemente un reflejo de las transacciones reales que ocurren en el mercado informal cubano. La metodología utilizada por El Toque es pública, transparente y ha sido validada científicamente, lo que refuerza su independencia y su compromiso con la información veraz.
¿Cuál es la causa real de la subida del dólar en Cuba?
La subida del dólar en Cuba se debe principalmente a la escasez de divisas, la falta de producción nacional, la impresión de dinero sin respaldo y la inexistencia de un mercado cambiario formal. Estos problemas son consecuencia de décadas de mala gestión económica por parte del gobierno cubano y no de la publicación de la tasa de cambio por parte de El Toque.
¿Qué impacto tiene la crisis económica en la vida de los cubanos?
La crisis económica en Cuba ha llevado a una inflación descontrolada, una devaluación constante del peso cubano y una escasez generalizada de productos básicos. Esto ha afectado gravemente el poder adquisitivo de la población, generando una brecha económica entre quienes tienen acceso a divisas y quienes no, y provocando tensiones sociales significativas.
