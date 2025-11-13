Amelia Calzadilla responde a vocero del régimen cubano: “El dólar no sube por culpa de El Toque”

Vídeos relacionados:

La activista cubana Amelia Calzadilla respondió duramente al vocero del régimen, Humberto López, después de que el programa oficialista Razones de Cuba lanzara una ofensiva mediática contra el medio independiente El Toque, acusándolo de manipular la tasa informal de divisas y de cometer terrorismo económico contra el país.

En una publicación en Facebook, Calzadilla calificó a López como un “desagradable ente” y desarmó los argumentos presentados en la televisión estatal, asegurando que la crisis monetaria cubana no es consecuencia de El Toque, sino del propio régimen.

Calzadilla explicó que el alza del dólar responde a la escasez de divisas y al modelo impuesto por el gobierno. “Fue el Estado quien creó en la población la necesidad vital de adquisición de dólares, porque de otra manera morirían de hambre”, dijo en referencia a la creación de las tiendas en dólares, una medida impulsada por el exministro de economía Alejandro Gil, que en estos días está siendo juzgado por el régimen.

"No le busquen más la quinta pata al gato, para que la divisa baje tiene que haber existencia de divisas de fácil adquisición con un precio que la mayoría pueda pagar. Si el Estado quiere que el dólar disminuya su valor, aquí la solución: vendan las divisas sin topes de adquisición en la red de bancos que tiene el país al precio que según el Estado debería estar", insistió Calzadilla

También ironizó sobre la acusación de que El Toque manipula el mercado cambiario. “Pensar que la divisa sube porque El Toque informa sus precios es como creer que te enfermas porque te hicieron una prueba de laboratorio”.

La activista concluyó su mensaje con un desafío directo al vocero: “Mira, Humbertico, viniste a bailar a la casa del trompo. Como bien dijiste, no sabes nada de economía, pero no todos estamos como tú”.

Lo más leído hoy:

Régimen acusa a El Toque de manipular el mercado cambiario

Durante el último programa Razones de Cuba, Humberto López acusó a El Toque de ser parte de un “programa integral de guerra económica” financiado por Estados Unidos, repitiendo el discurso del canciller Bruno Rodríguez en la ONU.

El reportaje describió al medio como “instrumento subversivo” por publicar la tasa informal del peso frente al dólar, el euro y el MLC, un indicador que millones de cubanos consultan ante la falta de datos oficiales. López indicó que el medio independiente podría está incurriendo en un delito de terrorismo económico contra Cuba.

Sin mostrar pruebas, la televisión estatal afirmó que El Toque busca “deprimir el ingreso de la población”. Medios oficialistas como Granma y Cubadebate repitieron el ataque, mientras el país enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia.

Calzadilla se sumó así a las voces que defienden la libertad de prensa y denuncian al régimen cubano por intentar culpar a medios independientes del desastre económico provocado por décadas de mala gestión.