Dúo Pimpinela arrasa en las redes con nuevo video de la canción que los llevó a la fama mundial

El legendario Dúo Pimpinela, formado por los hermanos argentinos Lucía y Joaquín Galán, volvió a conquistar las redes sociales con un video viral, donde interpretan el tema que los lanzó a la fama y los encumbró en la memoria de varias generaciones de hispanoamericanos.

En el clip, se muestra una presentación en vivo. Las voces de los cantantes se escuchan nítidas, como si el tiempo no pasara por ellos, mientras el público canta eufórico este famoso tema de desamor.

El breve audiovisual fue publicado en la cuenta de Instagram (@duopimpinela). Los artistas escribieron: “Con esta canción comenzó todo. ‘Olvídame y pega la vuelta’ fue el tema que nos abrió las puertas del mundo, el que nos unió para siempre y nos dio un estilo propio.”

La publicación ha generado una ola de nostalgia entre sus seguidores, especialmente entre los cubanos, quienes desde los años 80 y 90 han coreado con pasión las canciones románticas del Dúo Pimpinela.

Este 6 de noviembre, el dúo cumplió 44 años de carrera artística. Todavía son un referente de la música popular en español. Su estilo teatral y su mezcla de drama, humor y sentimientos, los ha mantenido en el corazón de varias generaciones, dentro y fuera de Cuba.