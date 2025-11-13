Dúo Pimpinela arrasa en las redes con nuevo video de la canción que los llevó a la fama mundial

El legendario Dúo Pimpinela, formado por los hermanos argentinos Lucía y Joaquín Galán, volvió a conquistar las redes sociales con un video viral, donde interpretan el tema que los lanzó a la fama y los encumbró en la memoria de varias generaciones de hispanoamericanos.
En el clip, se muestra una presentación en vivo. Las voces de los cantantes se escuchan nítidas, como si el tiempo no pasara por ellos, mientras el público canta eufórico este famoso tema de desamor.
El breve audiovisual fue publicado en la cuenta de Instagram (@duopimpinela). Los artistas escribieron: “Con esta canción comenzó todo. ‘Olvídame y pega la vuelta’ fue el tema que nos abrió las puertas del mundo, el que nos unió para siempre y nos dio un estilo propio.”
La publicación ha generado una ola de nostalgia entre sus seguidores, especialmente entre los cubanos, quienes desde los años 80 y 90 han coreado con pasión las canciones románticas del Dúo Pimpinela.
Este 6 de noviembre, el dúo cumplió 44 años de carrera artística. Todavía son un referente de la música popular en español. Su estilo teatral y su mezcla de drama, humor y sentimientos, los ha mantenido en el corazón de varias generaciones, dentro y fuera de Cuba.
Preguntas frecuentes sobre el regreso del Dúo Pimpinela y su impacto en redes sociales
¿Qué canción del Dúo Pimpinela se ha vuelto viral recientemente?
La canción "Olvídame y pega la vuelta" del Dúo Pimpinela se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en Instagram, donde los hermanos Galán compartieron un video de su interpretación en vivo.
¿Por qué "Olvídame y pega la vuelta" es tan especial para Pimpinela?
"Olvídame y pega la vuelta" es especial para el Dúo Pimpinela porque fue la canción que los lanzó a la fama mundial y les permitió establecer un estilo propio que combina drama, humor y sentimiento.
¿Cómo ha reaccionado el público cubano al video viral de Pimpinela?
El público cubano ha reaccionado con una ola de nostalgia y cariño al video viral de Pimpinela, recordando las décadas de los 80 y 90 cuando sus canciones de desamor eran coreadas con pasión en la isla.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.