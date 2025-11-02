¿El próximo palo del reparto? Oniel Bebeshito adelanta "Una locura mi amor", dedicado a Rachel Arderi

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito se puso más romántico que nunca y encendió las redes con un adelanto de su nuevo tema “Una locura mi amor”, dedicado a su pareja Rachel Arderi.
En un video con esta canción de fondo publicado en su cuenta de Instagram, el artista aparece disfrutando junto a Rachel en las aguas termales de Tennessee, el mismo lugar donde celebraron recientemente su aniversario.
La descripción del post no dejó dudas del tono enamorado del momento: “Una locura mi amor”, escribió Bebeshito, etiquetando a su novia y haciendo alusión al título del tema.
Luego añadió en los comentarios: “Nueva canción preferida desbloqueada”. Rachel no tardó en responderle con palabras que lo dicen todo y hasta un emoji derretido de amor: “Tú eres mi completo”.
Bebeshito apuesta porque este tema se convierta en una canción para dedicar y por el fragmento que compartió ya promete convertirse en el próximo palo del reparto.
“Tengo las mismas ganas de besarte que de cuidarte / Una pila de planes que yo me inventé antes de encontrarte / Y ya te idealicé, tú eres mía completa / Si estamos fritos y total que todo el mundo lo sepa / Es una locura mi amor / Me lo haces rico y yo te lo hago mejor / Estamos sudando y eso que no hay calor / Mami, te quedas con las ganas, que quiero terminar cuando el sol de en la ventana / Ay solecito, por favor demórate un poquito / Estamos pasándola bien y pasándola rico / Ay solecito, por favor demórate un poquito / Y espérate que lo estamos haciendo súper suavecito. Es una locura, mi amor”, dice la letra.
Con este adelanto, Bebeshito deja claro que su próxima canción promete repetir el éxito de sus anteriores hits, pero esta vez con un toque mucho más romántico, y por la reacciones de sus fans parece haber dado en el clavo.
Preguntas Frecuentes sobre Oniel Bebeshito y su Tema "Una Locura Mi Amor"
¿Qué nos ofrece el nuevo tema de Oniel Bebeshito, "Una locura mi amor"?
El nuevo tema de Oniel Bebeshito, "Una locura mi amor", es una canción romántica dedicada a su pareja Rachel Arderi. Este tema promete convertirse en un éxito en el género del reparto, con letras que expresan amor y complicidad. Bebeshito apuesta por que esta canción sea ideal para dedicar a seres queridos.
¿Quién es Rachel Arderi y por qué es importante en la vida de Bebeshito?
Rachel Arderi es la esposa de Oniel Bebeshito, y es una figura clave en su vida personal y profesional. Influencer y modelo, Rachel ha inspirado varias de las canciones del artista y es parte fundamental de su éxito y de su presencia en redes sociales, donde muestran su amor y complicidad.
¿Cómo ha sido la recepción de "Una locura mi amor" en redes sociales?
La recepción de "Una locura mi amor" ha sido muy positiva en redes sociales. El adelanto de la canción ha generado entusiasmo entre los seguidores de Bebeshito, quienes han elogiado el tono romántico del tema. La publicación en Instagram ha obtenido numerosas interacciones, destacando el amor entre el cantante y Rachel.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.