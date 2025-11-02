¿El próximo palo del reparto? Oniel Bebeshito adelanta "Una locura mi amor", dedicado a Rachel Arderi

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito se puso más romántico que nunca y encendió las redes con un adelanto de su nuevo tema “Una locura mi amor”, dedicado a su pareja Rachel Arderi.

En un video con esta canción de fondo publicado en su cuenta de Instagram, el artista aparece disfrutando junto a Rachel en las aguas termales de Tennessee, el mismo lugar donde celebraron recientemente su aniversario.

La descripción del post no dejó dudas del tono enamorado del momento: “Una locura mi amor”, escribió Bebeshito, etiquetando a su novia y haciendo alusión al título del tema.

Luego añadió en los comentarios: “Nueva canción preferida desbloqueada”. Rachel no tardó en responderle con palabras que lo dicen todo y hasta un emoji derretido de amor: “Tú eres mi completo”.

Bebeshito apuesta porque este tema se convierta en una canción para dedicar y por el fragmento que compartió ya promete convertirse en el próximo palo del reparto.

“Tengo las mismas ganas de besarte que de cuidarte / Una pila de planes que yo me inventé antes de encontrarte / Y ya te idealicé, tú eres mía completa / Si estamos fritos y total que todo el mundo lo sepa / Es una locura mi amor / Me lo haces rico y yo te lo hago mejor / Estamos sudando y eso que no hay calor / Mami, te quedas con las ganas, que quiero terminar cuando el sol de en la ventana / Ay solecito, por favor demórate un poquito / Estamos pasándola bien y pasándola rico / Ay solecito, por favor demórate un poquito / Y espérate que lo estamos haciendo súper suavecito. Es una locura, mi amor”, dice la letra.

Con este adelanto, Bebeshito deja claro que su próxima canción promete repetir el éxito de sus anteriores hits, pero esta vez con un toque mucho más romántico, y por la reacciones de sus fans parece haber dado en el clavo.