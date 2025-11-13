Tras años de rivalidad, Yomil le extiende la mano a Chocolate MC con emotivo mensaje: "No te mereces esa condena"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo sorprendió este jueves al publicar un emotivo mensaje en sus historias de Instagram dedicado a Yosvanis Sierra Hernández (Chocolate MC), tras conocerse que un jurado lo declaró culpable del cargo de “escribir o publicar amenazas directas” contra Damián Valdez Galloso, acusado de la muerte de "El Tiger".

Pese a la larga rivalidad y los enfrentamientos públicos que ambos artistas han sostenido durante años, Yomil decidió dejar atrás las rencillas y mostrar empatía hacia su colega, quien enfrenta una posible condena severa.

“Coño, Yosva, te lo juro por lo más grande que no siento rencor por ti; al contrario, aprendí a perdonar, porque sé que en estos momentos la vida te acaba de dar la lección que estabas buscando por tu propia cabeza”, escribió el músico.

En su mensaje, Yomil aseguró estar convencido de que esta dura experiencia marcará un cambio positivo en la vida de Chocolate MC, pero también pidió justicia y clemencia.

“Siento que ahora sí vas a cambiar para bien, por obligación de verdad. Para ti se quería un escarmiento, pero no que se te ensañaran así de esa manera. No te mereces la condena que se te está dando”, expresó.

El artista también hizo referencia a la fe y a su deseo de ver a Yosvani retomando su carrera, sin una sentencia de por vida.

“Sé que tu vida está en las manos de un juez, pero más en las de Dios. Nunca pierdas la fe; de todo se sale. Tú te mereces estar en la pista con tus faltas y defectos, pero te quería en la pista, asere, perpetua no”, concluyó, junto a un mensaje con el hashtag #FreeYosvani y una plegaria.

Las palabras de Yomil han causado sorpresa entre sus seguidores, quienes destacan el gesto de madurez y humanidad del artista, tras años de confrontaciones con Chocolate MC.

Yomil / Instagram

El mensaje ha sido interpretado por muchos como un llamado a la reconciliación dentro del género urbano cubano, donde las rivalidades personales y los conflictos en redes han sido frecuentes en los últimos años.

La Diosa también mostró su apoyo a Chocolate MC

Otra de las figuras que acudió al juicio fue La Diosa, quien estuvo presente en la sala como testigo y expresó públicamente su frustración al no poder declarar con libertad. Tras la audiencia, la cantante publicó un video entre lágrimas, en el que defendió a Chocolate MC y pidió comprensión hacia su situación.

“Estoy frustrada porque prácticamente no me dejaron hablar. Tenía tantas cosas que contarle al juez de un hombre que ha pasado una vida bajo las drogas desde los 16 años… Yosvani no es un asesino, es una persona enferma que necesita ayuda”, dijo visiblemente afectada.

La intérprete pidió clemencia y justicia, asegurando que el artista “no merece una cadena perpetua” y recordando que “necesita tratamiento, no castigo”.

De esta forma, tanto Yomil como La Diosa han mostrado su lado más humano y empático, dejando a un lado viejas diferencias y uniéndose en un mismo sentimiento: el deseo de que Chocolate MC reciba una segunda oportunidad.