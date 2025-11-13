Tras años de rivalidad, Yomil le extiende la mano a Chocolate MC con emotivo mensaje: "No te mereces esa condena"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo sorprendió este jueves al publicar un emotivo mensaje en sus historias de Instagram dedicado a Yosvanis Sierra Hernández (Chocolate MC), tras conocerse que un jurado lo declaró culpable del cargo de “escribir o publicar amenazas directas” contra Damián Valdez Galloso, acusado de la muerte de "El Tiger".
Pese a la larga rivalidad y los enfrentamientos públicos que ambos artistas han sostenido durante años, Yomil decidió dejar atrás las rencillas y mostrar empatía hacia su colega, quien enfrenta una posible condena severa.
“Coño, Yosva, te lo juro por lo más grande que no siento rencor por ti; al contrario, aprendí a perdonar, porque sé que en estos momentos la vida te acaba de dar la lección que estabas buscando por tu propia cabeza”, escribió el músico.
En su mensaje, Yomil aseguró estar convencido de que esta dura experiencia marcará un cambio positivo en la vida de Chocolate MC, pero también pidió justicia y clemencia.
“Siento que ahora sí vas a cambiar para bien, por obligación de verdad. Para ti se quería un escarmiento, pero no que se te ensañaran así de esa manera. No te mereces la condena que se te está dando”, expresó.
El artista también hizo referencia a la fe y a su deseo de ver a Yosvani retomando su carrera, sin una sentencia de por vida.
“Sé que tu vida está en las manos de un juez, pero más en las de Dios. Nunca pierdas la fe; de todo se sale. Tú te mereces estar en la pista con tus faltas y defectos, pero te quería en la pista, asere, perpetua no”, concluyó, junto a un mensaje con el hashtag #FreeYosvani y una plegaria.
Las palabras de Yomil han causado sorpresa entre sus seguidores, quienes destacan el gesto de madurez y humanidad del artista, tras años de confrontaciones con Chocolate MC.
El mensaje ha sido interpretado por muchos como un llamado a la reconciliación dentro del género urbano cubano, donde las rivalidades personales y los conflictos en redes han sido frecuentes en los últimos años.
La Diosa también mostró su apoyo a Chocolate MC
Otra de las figuras que acudió al juicio fue La Diosa, quien estuvo presente en la sala como testigo y expresó públicamente su frustración al no poder declarar con libertad. Tras la audiencia, la cantante publicó un video entre lágrimas, en el que defendió a Chocolate MC y pidió comprensión hacia su situación.
“Estoy frustrada porque prácticamente no me dejaron hablar. Tenía tantas cosas que contarle al juez de un hombre que ha pasado una vida bajo las drogas desde los 16 años… Yosvani no es un asesino, es una persona enferma que necesita ayuda”, dijo visiblemente afectada.
La intérprete pidió clemencia y justicia, asegurando que el artista “no merece una cadena perpetua” y recordando que “necesita tratamiento, no castigo”.
De esta forma, tanto Yomil como La Diosa han mostrado su lado más humano y empático, dejando a un lado viejas diferencias y uniéndose en un mismo sentimiento: el deseo de que Chocolate MC reciba una segunda oportunidad.
Preguntas Frecuentes sobre la Reconciliación entre Yomil y Chocolate MC
¿Qué motivó a Yomil a enviar un mensaje de apoyo a Chocolate MC?
Yomil escribió un mensaje de apoyo a Chocolate MC en un momento en que este enfrenta un juicio y una posible condena severa. A pesar de su larga rivalidad, Yomil destacó la importancia del perdón y expresó su deseo de que Chocolate MC tenga la oportunidad de cambiar para bien.
¿Cuál es la situación legal actual de Chocolate MC?
Chocolate MC ha sido declarado culpable de publicar amenazas directas contra Damián Valdez Galloso, lo que podría llevarlo a enfrentar una condena de cadena perpetua. Actualmente, está en espera de la sentencia final por parte del juez Milton Hirsch.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad artística cubana ante el juicio de Chocolate MC?
La comunidad artística cubana ha mostrado diversas reacciones de apoyo y crítica hacia Chocolate MC. Algunos artistas, como Cándido Fabré, han pedido clemencia y justicia para él, mientras que otros, como El Chulo, han instado a Chocolate a dejar atrás las polémicas y centrarse en su proceso legal.
¿Qué cambios personales ha experimentado Chocolate MC durante su proceso judicial?
Chocolate MC ha declarado haber encontrado la fe y se ha entregado a Dios, lo que ha sido interpretado como un cambio personal significativo. Su entorno cercano sostiene que su proceso judicial y su fe renovada lo han llevado a reflexionar sobre su vida y su carrera.
