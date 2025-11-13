Disminuyen los casos de dengue y chikungunya en Matanzas, según autoridades de Salud

Vídeos relacionados:

Las autoridades sanitarias de Matanzas informaron una disminución sostenida de los casos de dengue y chikungunya en la provincia, tras varias semanas de trabajo intensivo para controlar la epidemia.

Según explicó Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, la tendencia de pacientes con fiebre y otros síntomas asociados continúa en descenso por tercera semana consecutiva, luego de haber alcanzado el pico más alto de contagios hace poco más de un mes.

“La tendencia continúa siendo descendente en el reporte de febriles”, aseguró Lamas Acevedo este miércoles, durante un balance sobre la situación epidemiológica publicado en Facebook por el oficialista diario Girón.

El especialista destacó que se ha realizado una labor intensiva en los municipios de Matanzas y Cárdenas, donde aún queda un policlínico por concluir las acciones de saneamiento.

En la capital provincial, la intervención ya se extendió a comunidades como Guanábana, Carbonera, Ceiba Mocha y Paso del Medio.

Actualmente, los ingresos hospitalarios son mínimos, con una ocupación del 20% de las camas destinadas a casos de arbovirosis, lo que indica una reducción significativa de la gravedad y la cantidad de pacientes, detalla el reporte.

“Cuando se analiza la disminución de febriles, de ingresos hospitalarios y también de la gravedad de los casos, se evidencia que la epidemia está en proceso de resolución total. Las bajas temperaturas de estos días son favorables, pues retrasan el ciclo del mosquito”, afirmó el epidemiólogo.

Sin embargo, la población saca otras cuentas. En respuesta al post algunos lectores dijeron que "Lo que pasa es que ya todos o casi todos nos enfermamos. No son reales los números que hablan. Hagan un censo por viviendas. Qué disminución ni disminución, por favor. Llevamos meses en ésto y ahora dicen disminución".

Otro comentó que "Claro que tiene que descender, si casi todos estamos infectados".

Asimismo, un internauta dijo que "el problema de este virus es que lo se quitan los síntomas, por lo que los enfermos siguen enfermos".

Pese a los supuestos avances, las autoridades sanitarias advirtieron que el virus del dengue y el chikungunya siguen circulando, por lo que se deben mantener las medidas de prevención y vigilancia.

“En el final de las epidemias hay que mantener una vigilancia estricta sobre los signos de alarma para no tener desenlace fatal en ninguno de los casos”, alertó Lamas Acevedo.

Durante el pico de la epidemia, Matanzas llegó a reportar más de 4,000 casos semanales de febriles, asociados a la circulación simultánea de los virus del dengue y del chikungunya.