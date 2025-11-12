El influencer cubano Jorge Batista, conocido en redes como Ultrack, salió a aclarar la polémica generada por su pareja, la creadora de contenido Claudia Artiles, tras las declaraciones que hizo en un directo de TikTok donde mencionó haber recibido una carta de deportación. La confesión provocó una ola de especulaciones sobre su estatus migratorio en Estados Unidos y su futuro en el país.
En un nuevo video publicado en sus redes, Ultrack explicó que todo fue un malentendido y que Claudia no enfrenta actualmente ninguna orden de deportación. Según relató, hace un tiempo Artiles llegó tarde a una cita con inmigración debido a la distancia del tribunal, lo que derivó en la emisión de una carta de deportación. Sin embargo, ese mismo día habló con un oficial, le explicó que acababa de dar a luz a su hijo Marlon, y tras esa conversación el funcionario le retiró el documento y le otorgó un parole por un año.
Ultrack aseguró que gracias a ese permiso, Claudia pudo tramitar sus documentos legales en Estados Unidos, incluyendo el número de Seguro Social, identificación estatal y permiso de trabajo, y añadió que actualmente se encuentra esperando la aprobación de su residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. “No tiene carta de deportación”, afirmó tajantemente el influencer, desmintiendo los rumores que circularon en TikTok y otras plataformas.
El creador también aprovechó para responder a quienes lo acusan de haberse alejado de los temas políticos por miedo a afectar su situación migratoria. En su mensaje, recalcó que sus principios se mantienen firmes y que su postura contra el régimen cubano no ha cambiado. “Mis principios contra el comunismo no son negociables. Ni por una mujer, ni por mi familia en Cuba, ni por mi hijo. Soy anticomunista, pero no voy a pertenecer a un circo”, dijo.
El video de Ultrack, que rápidamente alcanzó decenas de miles de visualizaciones, generó reacciones divididas entre los usuarios. Algunos lo apoyaron y agradecieron la aclaración, afirmando que su explicación coincidía con lo que Claudia había dicho inicialmente. Otros, en cambio, pusieron en duda la versión, señalando que un oficial de inmigración no puede revocar una orden de deportación y que ese tipo de medidas solo pueden ser anuladas por un juez.
Varios seguidores también criticaron la manera en que Claudia se expresó en su directo, considerándola poco clara y confusa. Algunos sugirieron que debería ser más reservada al hablar de asuntos legales en redes sociales para evitar malentendidos. “Ella debería aprender a explicarse mejor y no dar tantos detalles de su caso, porque la gente malinterpreta todo”, comentó una usuaria.
Pese a la controversia, Ultrack y Claudia Artiles continúan activos en sus redes sociales, donde comparten su vida familiar en Miami y su rutina. El influencer cerró su declaración reafirmando que seguirá trabajando en lo que ama sin abandonar sus ideales. “Yo demostré que hablando o no de la dictadura vivo, porque soy un creador de contenido”, concluyó.
Preguntas frecuentes sobre la situación legal de Claudia Artiles en Estados Unidos
¿Claudia Artiles enfrenta una orden de deportación en Estados Unidos?
Claudia Artiles no enfrenta actualmente una orden de deportación en Estados Unidos. Según Ultrack, su pareja, hubo un malentendido debido a un retraso en una cita de inmigración. Aunque inicialmente se emitió una carta de deportación, esta fue retirada después de que Claudia explicara su situación al oficial de inmigración y le fuera otorgado un parole por un año.
¿Cuál es el estado actual del proceso migratorio de Claudia Artiles?
Claudia Artiles está esperando la aprobación de su residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. Actualmente, gracias al parole otorgado, ha podido tramitar documentos legales como el número de Seguro Social, la identificación estatal y el permiso de trabajo en Estados Unidos.
¿Por qué generó controversia la situación migratoria de Claudia Artiles?
La controversia surgió por declaraciones confusas de Claudia en un directo de TikTok. En él mencionó haber recibido una carta de deportación, lo que provocó especulaciones sobre su estatus migratorio. Sin embargo, Ultrack aclaró que fue un malentendido y que no hay ninguna orden vigente en su contra.
¿Cómo ha afectado esta situación a Claudia Artiles y Ultrack en redes sociales?
La situación ha generado reacciones divididas entre sus seguidores en redes sociales. Algunos apoyan y agradecen la aclaración de Ultrack, mientras que otros dudan de la versión presentada. Pese a las críticas, Claudia y Ultrack continúan compartiendo su vida familiar en redes sociales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.