El influencer cubano Jorge Batista, conocido en redes como Ultrack, salió a aclarar la polémica generada por su pareja, la creadora de contenido Claudia Artiles, tras las declaraciones que hizo en un directo de TikTok donde mencionó haber recibido una carta de deportación. La confesión provocó una ola de especulaciones sobre su estatus migratorio en Estados Unidos y su futuro en el país.

En un nuevo video publicado en sus redes, Ultrack explicó que todo fue un malentendido y que Claudia no enfrenta actualmente ninguna orden de deportación. Según relató, hace un tiempo Artiles llegó tarde a una cita con inmigración debido a la distancia del tribunal, lo que derivó en la emisión de una carta de deportación. Sin embargo, ese mismo día habló con un oficial, le explicó que acababa de dar a luz a su hijo Marlon, y tras esa conversación el funcionario le retiró el documento y le otorgó un parole por un año.

Ultrack aseguró que gracias a ese permiso, Claudia pudo tramitar sus documentos legales en Estados Unidos, incluyendo el número de Seguro Social, identificación estatal y permiso de trabajo, y añadió que actualmente se encuentra esperando la aprobación de su residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. “No tiene carta de deportación”, afirmó tajantemente el influencer, desmintiendo los rumores que circularon en TikTok y otras plataformas.

El creador también aprovechó para responder a quienes lo acusan de haberse alejado de los temas políticos por miedo a afectar su situación migratoria. En su mensaje, recalcó que sus principios se mantienen firmes y que su postura contra el régimen cubano no ha cambiado. “Mis principios contra el comunismo no son negociables. Ni por una mujer, ni por mi familia en Cuba, ni por mi hijo. Soy anticomunista, pero no voy a pertenecer a un circo”, dijo.

El video de Ultrack, que rápidamente alcanzó decenas de miles de visualizaciones, generó reacciones divididas entre los usuarios. Algunos lo apoyaron y agradecieron la aclaración, afirmando que su explicación coincidía con lo que Claudia había dicho inicialmente. Otros, en cambio, pusieron en duda la versión, señalando que un oficial de inmigración no puede revocar una orden de deportación y que ese tipo de medidas solo pueden ser anuladas por un juez.

Varios seguidores también criticaron la manera en que Claudia se expresó en su directo, considerándola poco clara y confusa. Algunos sugirieron que debería ser más reservada al hablar de asuntos legales en redes sociales para evitar malentendidos. “Ella debería aprender a explicarse mejor y no dar tantos detalles de su caso, porque la gente malinterpreta todo”, comentó una usuaria.

Pese a la controversia, Ultrack y Claudia Artiles continúan activos en sus redes sociales, donde comparten su vida familiar en Miami y su rutina. El influencer cerró su declaración reafirmando que seguirá trabajando en lo que ama sin abandonar sus ideales. “Yo demostré que hablando o no de la dictadura vivo, porque soy un creador de contenido”, concluyó.