La cantante cubana Amanda Sanz, expareja del creador de contenido Jorge Batista, conocido como Ultrack, declaró públicamente que no permitirá que sus hijas, Libertad y Victoria, pasen más tiempo con su padre hasta que ambos se enfrenten en un proceso legal por la custodia. La artista lo confirmó durante una transmisión en vivo en TikTok, donde dejó claro que su decisión no tiene marcha atrás.

“Para el que no lo sepa, las niñas no se van más con Ultrack hasta que él no me lleve a corte. Pero como él dijo que no me va a llevar, entonces no van hasta que yo no lo lleve a él a corte. Yo ya voy a empezar con todos los procesos”, expresó Amanda, visiblemente molesta, dejando claro que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para garantizar el bienestar de sus hijas.

La intérprete explicó que su decisión llega tras meses de tensiones con su expareja y de recibir mensajes negativos relacionados con él. Según afirmó, está “cansada de aguantar” y no piensa permanecer en silencio ante nuevas provocaciones. “Si él vuelve a mencionarme, lo voy a decir todo. Ya no me voy a quedar callada”, advirtió con tono firme, dejando entrever que podría revelar detalles de su relación si el influencer continúa hablando de ella.

El conflicto entre ambos volvió a encenderse recientemente, luego de que Ultrack insinuara durante un live que Amanda le habría sido infiel en el pasado. El creador también mostró su malestar por el hecho de que la cantante hable de sus hijas en redes sociales, algo que, según ella, fue la gota que colmó el vaso. “A mí no me salgas en las redes sociales con la ‘gran hazaña’ de que las niñas se pasaron el cumpleaños contigo. No lo hagas. Si tú quieres pasar tiempo con tus hijas, ya sabes a dónde tienes que ir. Yo te dije a ti que no se iban más contigo”, expresó enérgica.

Amanda también aprovechó para criticar la actitud de Ultrack y cuestionar su papel como padre. “El hecho de que te hayas pasado el día del cumpleaños de Libertad y el cumpleaños de Victoria no es una hazaña, no te hace mejor papá. ¿Hay que darte un premio?”, dijo, insistiendo en que la paternidad va más allá de apariciones esporádicas o gestos en redes sociales. “No voy a volver a quedarme callada con nada de lo que digas. La mueca que me hagas te la voy a responder”, añadió, dejando claro que ya no piensa tolerar ataques o insinuaciones.

Las declaraciones de Amanda generaron un intenso debate en redes sociales. Muchos seguidores la apoyaron por priorizar el bienestar de sus hijas y buscar una solución legal, mientras otros la criticaron por volver a exponer su vida personal. Mientras tanto, parece que el conflicto entre Ultrack y Amanda se resolverá ante un juez.