La influencer cubana Flor de Cuba vivió una jornada intensa y divertida durante la grabación de su primer videoclip en Estados Unidos, y no dudó en compartirlo con sus seguidores… ¡empezando con una declaración llamativa! “Me detuvo la policía en Estados Unidos”, aseguró al inicio del video que subió a sus redes.

Lejos de tratarse de una verdadera detención, todo fue parte del espectáculo: durante el rodaje en plena calle con luces, bocinas, bailarines y hasta espontáneos que se ofrecieron como extras, un oficial se acercó a ellos. ¿El resultado? El policía terminó aplaudiendo la iniciativa y soltando un elogio inesperado: “Buen trabajo, no puedo esperar a ver el video”.

Flor —conocida sobre todo por su faceta de creadora de contenido— reveló que esta grabación marca su regreso puntual a la música. Hace cuatro años lanzó canciones junto a Los 4, Payaso x Ley y Harryson, y ahora prepara un nuevo tema, esta vez en colaboración con su pareja, Alexx 13k. El videoclip de esta nueva canción, que no tiene título todavía, ya tiene a todos sus seguidores impacientes por ver el resultado.

“Yo no quiero ser una cantante famosa ni nada, yo esto lo hago para divertirme”, dijo Flor, quien se mostró auténtica y desenfadada mientras compartía imágenes del rodaje, que incluyó desde accidentes con el auto hasta un mexicano ebrio que se unió al rodaje sin entender muy bien lo que pasaba.

El video fue producido por el productor y realizador Randy, y refleja un ambiente espontáneo, cargado de energía, música y humor, en el que la influencer aprovechó para conectar con sus seguidores y mostrar una faceta diferente.

El video provocó una oleada de reacciones positivas en redes. Sus seguidores celebraron su espontaneidad, su regreso a la música y su energía desbordante. Comentarios como “Eres una mocatriz”, “La verdadera mujer multifacética” o “No quieres ser famosa, pero cantas mejor que muchas” resumen el entusiasmo del público, que no dejó de aplaudir su autenticidad y carisma.

