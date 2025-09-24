Le dicen a Flor de Cuba "merolica en redes sociales" y responde enseñando cuánto ha ganado en 28 días

La influencer cubana conocida como Flor de Cuba no se quedó callada ante las críticas en redes sociales, donde algunos usuarios la tildaron de “merolica” por promocionar productos en sus plataformas.

Su respuesta fue directa y contundente: mostrar cuánto dinero ha generado en menos de un mes, y la cifra dejó a muchos con la boca abierta.

"Debe darte mucha pena ser merolica en redes sociales", decía uno de los comentarios despectivos que recibió en redes. Pero Flor, lejos de molestarse, respondió con una publicación en la que aparece mostrando su reporte de ingresos: más de 21 mil dólares en comisiones estimadas, con 8.1 millones de visualizaciones de productos y 3.9 mil artículos vendidos en solo 28 días.

“¡En 28 días! Sufro mucho sobre todo el día del cobro”, escribió con sarcasmo en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una pose de victoria al señalar sus ganancias.

Los números hablan por sí solos: más de $155 mil en GMV (valor bruto de mercancía), 723 mil clics en productos y un crecimiento sostenido en sus métricas. Lejos de apenarse, Flor deja claro que su éxito en redes no es casualidad, y que vender, o como dicen algunos, ser “merolica”, puede ser muy rentable.

Con esta publicación, la influencer no solo cerró bocas, sino que también envió un mensaje claro: para ella monetizar las redes sociales es un trabajo real, y puede ser muy lucrativo.

