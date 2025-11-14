Cubanos se movilizan para ayudar a madre de Holguín que rogó comida tras el paso del huracán Melissa

La historia de una madre de Holguín que, entre la tristeza y el desespero, pidió comida para sus hijos después de perderlo todo por el huracán Melissa, ha despertado una ola de solidaridad entre los cubanos.
El activista Noly Blak, quien documentó el testimonio de la mujer en la localidad de Peralta, municipio Cacocum, anunció este viernes el inicio de una colecta solidaria para comprarle una casa y ayudarla a reconstruir su vida junto a sus cuatro niños pequeños.
“Vamos a comprarle una casita a esta madre. Si quieres ayudar, el número de cuenta es CUP 9205 0699 9058 4681. Y el zell es por privado. Recuerden mandar la captura de pantalla de su transferencia por WhatsApp para la lista que siempre subo a Facebook”, publicó Blak en sus redes sociales.
En un video compartido en Facebook, la joven madre, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo recibido:
“Muchísimas gracias”, dijo segundos antes de romper a llorar, al saber que personas, dentro y fuera del país, habían manifestado sus intenciones de cooperar para que ella y sus hijos tengan una vivienda.
El activista explicó que quienes deseen donar pueden enviar la confirmación por mensaje directo y decidir si su nombre aparece públicamente o de forma anónima en la lista de donantes.
Lo más leído hoy:
La mujer se hizo conocida a principios de semana cuando Blak difundió su testimonio: “Yo no quiero nada, yo lo único que quiero es comida para los niños”, expresó entonces, mientras mostraba los restos de su vivienda destruida por las inundaciones.
El huracán Melissa dejó miles de familias damnificadas en el oriente del país, particularmente en las provincias de Holguín, Granma, Las Tunas y Santiago de Cuba, donde las autoridades no han ofrecido una respuesta efectiva para la recuperación.
Ante la falta de ayuda estatal, la iniciativa ciudadana de Noly Blak, y otras, se ha convertido en un ejemplo de solidaridad entre cubanos, en un país donde la miseria y la desesperanza se enfrentan, cada vez más, con gestos de empatía y apoyo mutuo.
Preguntas frecuentes sobre la solidaridad tras el huracán Melissa en Cuba
¿Cómo ha respondido la ciudadanía cubana tras el paso del huracán Melissa?
La ciudadanía cubana ha mostrado una notable solidaridad tras el paso del huracán Melissa, organizando campañas de ayuda y donaciones para las familias afectadas. Activistas como Noly Blak han iniciado colectas para proporcionar viviendas a quienes lo perdieron todo, demostrando un fuerte espíritu comunitario en ausencia de una respuesta estatal efectiva.
¿Qué impacto tuvo el huracán Melissa en las provincias orientales de Cuba?
El huracán Melissa causó graves daños en las provincias orientales de Cuba, especialmente en Holguín, Granma, Las Tunas y Santiago de Cuba. Dejó miles de familias damnificadas, con viviendas destruidas y carreteras intransitables, mientras muchas comunidades quedaron sin acceso a recursos básicos debido a la falta de respuesta estatal adecuada.
¿Qué acciones han tomado los activistas para ayudar a las familias afectadas por el huracán?
Activistas como Noly Blak han iniciado campañas de recaudación de fondos para ayudar a las familias damnificadas, incluyendo la compra de casas para quienes lo perdieron todo. Además, han documentado la situación en redes sociales para aumentar la conciencia y el apoyo a nivel nacional e internacional.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante la crisis provocada por el huracán Melissa?
La respuesta del gobierno cubano ha sido criticada por su lentitud e ineficacia. Las autoridades han prometido asistencia, pero muchos afectados denuncian falta de ayuda y abandono institucional, lo que ha llevado a que la población se organice de manera independiente para socorrer a los damnificados.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.