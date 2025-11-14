Cubanos se movilizan para ayudar a madre de Holguín que rogó comida tras el paso del huracán Melissa

La historia de una madre de Holguín que, entre la tristeza y el desespero, pidió comida para sus hijos después de perderlo todo por el huracán Melissa, ha despertado una ola de solidaridad entre los cubanos.

El activista Noly Blak, quien documentó el testimonio de la mujer en la localidad de Peralta, municipio Cacocum, anunció este viernes el inicio de una colecta solidaria para comprarle una casa y ayudarla a reconstruir su vida junto a sus cuatro niños pequeños.

“Vamos a comprarle una casita a esta madre. Si quieres ayudar, el número de cuenta es CUP 9205 0699 9058 4681. Y el zell es por privado. Recuerden mandar la captura de pantalla de su transferencia por WhatsApp para la lista que siempre subo a Facebook”, publicó Blak en sus redes sociales.

En un video compartido en Facebook, la joven madre, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo recibido:

“Muchísimas gracias”, dijo segundos antes de romper a llorar, al saber que personas, dentro y fuera del país, habían manifestado sus intenciones de cooperar para que ella y sus hijos tengan una vivienda.

El activista explicó que quienes deseen donar pueden enviar la confirmación por mensaje directo y decidir si su nombre aparece públicamente o de forma anónima en la lista de donantes.

La mujer se hizo conocida a principios de semana cuando Blak difundió su testimonio: “Yo no quiero nada, yo lo único que quiero es comida para los niños”, expresó entonces, mientras mostraba los restos de su vivienda destruida por las inundaciones.

El huracán Melissa dejó miles de familias damnificadas en el oriente del país, particularmente en las provincias de Holguín, Granma, Las Tunas y Santiago de Cuba, donde las autoridades no han ofrecido una respuesta efectiva para la recuperación.

Ante la falta de ayuda estatal, la iniciativa ciudadana de Noly Blak, y otras, se ha convertido en un ejemplo de solidaridad entre cubanos, en un país donde la miseria y la desesperanza se enfrentan, cada vez más, con gestos de empatía y apoyo mutuo.