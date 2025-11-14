Avileños continúan labor solidaria en Santiago de Cuba y donan televisores a familias afectadas por huracán Melissa

Desde hace varios días, el joyero Mijaíl García, de Ciego de Ávila, recorre junto a otros coterráneos algunas comunidades devastadas por el huracán Melissa en la provincia de Santiago de Cuba, llevando donaciones y mensajes de aliento a los damnificados.

En un video publicado este jueves en Facebook, García mostró el caso de José Enrique, un hombre de 55 años que vive solo en el poblado de Nima Nima, municipio de Guamá, y cuya vivienda fue completamente destruida por el ciclón.

“José Enrique es una de las personas más afectadas en el poblado de Nima Nima. Se le desbarató la casa completa. Vive solo, tiene 55 años”, explicó el joyero mientras le entregaba un televisor “de parte del pueblo de Ciego de Ávila”.

En las imágenes, el damnificado muestra cómo intenta levantar paredes con sus propias manos para poder tener un techo donde cobijarse. García lo animó con palabras sencillas y solidarias:

“Además de las donaciones que estamos haciendo en la carretera, vinimos a entregarte este TV para que puedas usarlo cuando pongan la corriente.”

El mensaje que acompañó la publicación refleja el espíritu de la iniciativa: “José Enrique, otro poblador más que al igual que muchos, lo perdió todo. Hoy, gracias al pueblo avileño, podrá ver televisión y permitirá, como buen poblador, que sus vecinos también lo vean.”

Lo más leído hoy:

Al ver las condiciones precarias en las que vive el hombre, prácticamente a la intemperie, García pidió en su video que “más provincias y más personas se incorporen a la solidaridad”, recordando que aún hay cientos de familias en Santiago que no han recibido apoyo suficiente.

El avileño también compartió otro video desde Nima Nima, donde visitó a Fernando, un pescador que perdió completamente su vivienda.

“Esta es la casa de Fernando, si ustedes ven todavía está en el piso completamente. Nosotros somos de Ciego de Ávila, una brigada que vino para tratar de apoyar un poquito por el tema del huracán Melissa, y vengo en representación del pueblo avileño”, dijo García, mientras le entregaba otro televisor.

“Esto yo sé que no va a ser de mucha ayuda ahora mismo, pero lo guardas y lo usas cuando puedas levantar el ranchito”, añadió con humildad.

Además de los televisores, el grupo de voluntarios distribuye ropa, alimentos y artículos de aseo entre los pobladores más afectados de Guamá.

La iniciativa ha sido reconocida por muchos usuarios en redes sociales, que destacan la importancia de la ayuda ciudadana frente a la lenta respuesta institucional.

“Estamos haciendo lo que podemos, con lo poco que tenemos”, escribió García en otro mensaje, agradeciendo a quienes desde Ciego de Ávila han colaborado con las donaciones.