Cáritas Santiago de Cuba distribuye alimentos y productos de higiene a damnificados por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Cáritas Santiago de Cuba distribuyó alimentos y artículos de higiene a las familias afectadas por el huracán Melissa, que azotó el oriente cubano a finales de octubre.

La ayuda fue organizada a través de las estructuras parroquiales y coordinada por la Oficina Diocesana de Cáritas.

La información fue publicada en la página oficial de Facebook del Arzobispado de Santiago de Cuba, donde se detalló que la acción formó parte de una respuesta inmediata a la emergencia.

“El preposicionamiento de recursos nos permitió ofrecer ayuda en alimentos e higiene desde el mismo día 28”, explicó el comunicado firmado por Ana María Piñol Navarrete, directora de Cáritas diocesana.

Según el informe, mediante la red de comedores y servicios parroquiales se entregaron 4,492 raciones de alimentos, 50 kilogramos de detergente y más de 400 jabones.

Además, la Parroquia del Cobre, ubicada en un enclave severamente azotado por el huracán, incrementó su servicio a 1,300 raciones diarias, apoyada por 29 Casas de Misión.

Lo más leído hoy:

El texto destacó que la preparación previa de Cáritas antes del inicio de la temporada ciclónica, conocida como “preposicionamiento”, permitió mantener activos los servicios en zonas intrincadas como la Gran Piedra, donde se atendió a familias aisladas por los deslizamientos y las lluvias.

El Arzobispado informó que la ayuda también incluyó donativos de organizaciones y proyectos internacionales.

Entre ellos, Katapulk, que benefició a 250 familias; World Central Kitchen, que envió más de 1,000 módulos de alimentos y 350 ollas “reina”; y Mandao, cuyo donativo fue destinado a la comunidad de Sant’Egidio para atender a personas en situación de calle.

“Damos gracias a Dios por el regalo de la fe y de tantos hermanos que desde diferentes lugares materializan su ayuda para los más necesitados”, expresó Piñol en el mensaje, en el que agradeció el acompañamiento del arzobispo Monseñor Dionisio García Ibáñez, quien orientó ampliar los servicios en las parroquias más afectadas.

Mientras el régimen cubano continúa con una respuesta lenta y burocrática en las provincias orientales, la Iglesia Católica refuerza su presencia humanitaria en los territorios golpeados, con acciones coordinadas entre Cáritas, comunidades parroquiales y voluntarios.