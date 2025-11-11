Empresaria estadounidense reúne ayuda para los niños del oriente cubano tras el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Desde Carrollton, en el condado de Isla de Wight, Virginia, la empresaria estadounidense Cheryl Ketcham ha organizado una campaña para reunir ropa, zapatos, alimentos y materiales escolares destinados a las comunidades más golpeadas por el paso del huracán en el oriente cubano, según reportó la televisora WAVY, afiliada a NBC.

Ketcham es propietaria de Finley’s General Store, una pequeña tienda de barrio que vende artículos domésticos y productos locales, y que en los últimos días se ha transformado en un centro de acopio para quienes desean enviar ayuda a Cuba. Desde allí, la empresaria coordina la recolección de donaciones y prepara un nuevo viaje al país caribeño.

Captura de Facebook/Cheryl Finley Ketcham

Viajó por primera vez a Cuba hace dos años, donde conoció a una mujer que daba clases particulares a niños de su iglesia. Desde entonces ha mantenido contacto con la comunidad y se ha dedicado a enviar materiales educativos que escasean en la isla, una situación que se agravó tras el paso del huracán Melissa el pasado 29 de octubre.

“Todavía hay escasez de alimentos y agua en estas zonas, y mucha gente del este de Cuba perdió sus casas, perdió sus techos”, dijo la empresaria a WAVY.

Captura de Facebook/Cheryl Finley Ketcham

En los últimos días, Ketcham ha redoblado sus esfuerzos para reunir suministros antes de partir nuevamente a la isla. En su tienda ha colocado un bote para propinas destinado a recaudar fondos que se emplearán en la compra de alimentos una vez que llegue a Cuba.

“La gente de allí no tiene nada comparado con lo que tenemos nosotros, pero su alegría es tan grande y están tan agradecidos por todo lo que uno hace por ellos. Realmente me inspiran a ser mejor persona”, expresó.

Cheryl F. Ketcham en su último viaje a Cuba en abril de 2025.

Facebook/Cheryl Finley Ketcham.

El huracán Melissa, que azotó el Caribe a finales de octubre, dejó un saldo de graves inundaciones, viviendas destruidas y extensos daños en infraestructuras en provincias del oriente cubano como Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, donde miles de familias continúan sin recursos básicos y dependen de la ayuda estatal e internacional.

Ketcham espera recibir donaciones hasta este martes 11 de noviembre, cuando planea viajar con unos 23 kilos de carga humanitaria. Si la respuesta de la comunidad continúa, proyecta realizar otro viaje en diciembre o enero para seguir apoyando a los niños cubanos afectados por el desastre.