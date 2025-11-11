Empresaria estadounidense reúne ayuda para los niños del oriente cubano tras el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Desde Carrollton, en el condado de Isla de Wight, Virginia, la empresaria estadounidense Cheryl Ketcham ha organizado una campaña para reunir ropa, zapatos, alimentos y materiales escolares destinados a las comunidades más golpeadas por el paso del huracán en el oriente cubano, según reportó la televisora WAVY, afiliada a NBC.
Ketcham es propietaria de Finley’s General Store, una pequeña tienda de barrio que vende artículos domésticos y productos locales, y que en los últimos días se ha transformado en un centro de acopio para quienes desean enviar ayuda a Cuba. Desde allí, la empresaria coordina la recolección de donaciones y prepara un nuevo viaje al país caribeño.
Viajó por primera vez a Cuba hace dos años, donde conoció a una mujer que daba clases particulares a niños de su iglesia. Desde entonces ha mantenido contacto con la comunidad y se ha dedicado a enviar materiales educativos que escasean en la isla, una situación que se agravó tras el paso del huracán Melissa el pasado 29 de octubre.
“Todavía hay escasez de alimentos y agua en estas zonas, y mucha gente del este de Cuba perdió sus casas, perdió sus techos”, dijo la empresaria a WAVY.
En los últimos días, Ketcham ha redoblado sus esfuerzos para reunir suministros antes de partir nuevamente a la isla. En su tienda ha colocado un bote para propinas destinado a recaudar fondos que se emplearán en la compra de alimentos una vez que llegue a Cuba.
“La gente de allí no tiene nada comparado con lo que tenemos nosotros, pero su alegría es tan grande y están tan agradecidos por todo lo que uno hace por ellos. Realmente me inspiran a ser mejor persona”, expresó.
El huracán Melissa, que azotó el Caribe a finales de octubre, dejó un saldo de graves inundaciones, viviendas destruidas y extensos daños en infraestructuras en provincias del oriente cubano como Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, donde miles de familias continúan sin recursos básicos y dependen de la ayuda estatal e internacional.
Ketcham espera recibir donaciones hasta este martes 11 de noviembre, cuando planea viajar con unos 23 kilos de carga humanitaria. Si la respuesta de la comunidad continúa, proyecta realizar otro viaje en diciembre o enero para seguir apoyando a los niños cubanos afectados por el desastre.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria tras el huracán Melissa en Cuba
¿Quién es Cheryl Ketcham y cuál es su papel en la ayuda a Cuba tras el huracán Melissa?
Cheryl Ketcham es una empresaria estadounidense que ha organizado una campaña para reunir y enviar ayuda humanitaria al oriente de Cuba tras el paso del huracán Melissa. Desde su tienda en Virginia, coordina la recolección de ropa, zapatos, alimentos y materiales escolares para las comunidades más afectadas.
¿Qué tipo de ayuda se está enviando desde Miami para los damnificados en Cuba?
Desde Miami, la iniciativa "Ayuda para el Oriente de Cuba" está recolectando alimentos no perecederos, medicinas, artículos de higiene, pañales, agua embotellada, ropa ligera y juguetes para ser enviados a las zonas afectadas en el oriente cubano. La comunidad cubana en el exilio ha mostrado un gran espíritu solidario para asistir a las familias damnificadas.
¿Cómo está actuando el gobierno de Estados Unidos para ayudar a los afectados por el huracán Melissa en Cuba?
El gobierno de Estados Unidos ha destinado 3 millones de dólares en asistencia humanitaria para los damnificados por el huracán Melissa en Cuba. Esta ayuda se distribuirá en coordinación con la Iglesia Católica para garantizar que llegue directamente a las comunidades más afectadas, sin intermediarios del gobierno cubano.
¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las comunidades afectadas por el huracán Melissa en el oriente de Cuba?
Las comunidades en el oriente de Cuba enfrentan graves inundaciones, viviendas destruidas y falta de recursos básicos como alimentos y agua potable. Muchas familias dependen de la ayuda estatal e internacional para sobrevivir, mientras la recuperación parece lenta y complicada debido a la falta de materiales y apoyo suficiente.
