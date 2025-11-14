“Solo quiero comida para mis niños”: El ruego de una madre de Holguín que lo perdió todo tras el huracán Melissa

“Yo no quiero nada, yo lo único que quiero es comida para los niños”. Con esa frase, una joven madre del municipio Cacocum, en la provincia de Holguín, resumió su desesperación después de perderlo todo durante el paso del huracán Melissa por el oriente cubano.
El testimonio fue captado en un video publicado en TikTok por el activista Noly Blak, quien recorre las zonas afectadas documentando la situación de las familias damnificadas.
En la grabación, la mujer, visiblemente agotada y desesperada, responde afligida a las preguntas del activista.
“¿Qué tú necesitas, mija?”, le pregunta Noly Blak. “Comida, es lo que yo necesito para los niños”, responde la madre, mientras el video muestra a los cuatro niños pequeños que la acompañan.
La mujer explica que su vivienda, en la localidad de Peralta, quedó completamente destruida.
“La casita me la dejó hecha leña”, dice, y cuenta que perdió los colchones y casi todas sus pertenencias tras las inundaciones.
Lo más leído hoy:
Pese a la magnitud de los daños, no ha sido evacuada y al parecer tampoco ha recibido asistencia estatal.
“Eso se inundó allí en la casita mía, ve. Y los colchones y eso se me jodieron”, relata.
Ante la pregunta sobre qué más necesita, insiste: “Yo no quiero nada, yo lo único que quiero es comida”.
El huracán Melissa dejó severas afectaciones en el oriente del país, con miles de viviendas dañadas, carreteras intransitables y cultivos destruidos.
Holguín fue una de las provincias más golpeadas, junto a Granma, Las Tunas y Santiago de Cuba.
Mientras las autoridades centran sus informes en “acciones de recuperación”, testimonios como el de esta madre muestran la precariedad y el abandono en que viven muchas familias rurales que aún esperan ayuda.
Preguntas Frecuentes sobre el Huracán Melissa en Cuba
¿Cuál ha sido el impacto del huracán Melissa en la provincia de Holguín?
El huracán Melissa dejó severas afectaciones en Holguín, incluyendo miles de viviendas dañadas, carreteras intransitables y cultivos destruidos. Las inundaciones alcanzaron niveles críticos, dejando a muchas familias sin hogar ni recursos básicos.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante la emergencia del huracán Melissa?
A pesar de las promesas de asistencia por parte del gobierno cubano, muchas familias han denunciado un abandono institucional y falta de ayuda efectiva en las zonas afectadas. Testimonios de los damnificados evidencian que la ayuda no ha llegado a todos los necesitados.
¿Qué tipo de ayuda están recibiendo las familias afectadas por el huracán Melissa?
Las familias afectadas por el huracán Melissa han recibido ayuda principalmente de la sociedad civil y cubanos en el exilio. Se han organizado campañas de donaciones y envíos de ayuda humanitaria desde el extranjero, ya que la asistencia estatal ha sido insuficiente.
¿Cuál es la situación actual de las familias afectadas por el huracán en el oriente cubano?
Las familias en el oriente cubano se encuentran en una situación crítica, muchas sin hogar, alimentos ni recursos básicos. La recuperación es difícil debido a la falta de asistencia gubernamental y las condiciones ya precarias antes del huracán.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.