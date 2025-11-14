“Solo quiero comida para mis niños”: El ruego de una madre de Holguín que lo perdió todo tras el huracán Melissa

Una madre de Holguín pide comida para sus hijos tras perder su casa por el huracán Melissa.

“Yo no quiero nada, yo lo único que quiero es comida para los niños”. Con esa frase, una joven madre del municipio Cacocum, en la provincia de Holguín, resumió su desesperación después de perderlo todo durante el paso del huracán Melissa por el oriente cubano.

El testimonio fue captado en un video publicado en TikTok por el activista Noly Blak, quien recorre las zonas afectadas documentando la situación de las familias damnificadas.

En la grabación, la mujer, visiblemente agotada y desesperada, responde afligida a las preguntas del activista.

“¿Qué tú necesitas, mija?”, le pregunta Noly Blak. “Comida, es lo que yo necesito para los niños”, responde la madre, mientras el video muestra a los cuatro niños pequeños que la acompañan.

La mujer explica que su vivienda, en la localidad de Peralta, quedó completamente destruida.

“La casita me la dejó hecha leña”, dice, y cuenta que perdió los colchones y casi todas sus pertenencias tras las inundaciones.

Pese a la magnitud de los daños, no ha sido evacuada y al parecer tampoco ha recibido asistencia estatal.

“Eso se inundó allí en la casita mía, ve. Y los colchones y eso se me jodieron”, relata.

Ante la pregunta sobre qué más necesita, insiste: “Yo no quiero nada, yo lo único que quiero es comida”.

El huracán Melissa dejó severas afectaciones en el oriente del país, con miles de viviendas dañadas, carreteras intransitables y cultivos destruidos.

Holguín fue una de las provincias más golpeadas, junto a Granma, Las Tunas y Santiago de Cuba.

Mientras las autoridades centran sus informes en “acciones de recuperación”, testimonios como el de esta madre muestran la precariedad y el abandono en que viven muchas familias rurales que aún esperan ayuda.