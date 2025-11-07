Aumentan de manera exponencial casos de dengue y chikungunya en Camagüey

El 72 % de los casos de arbovirosis se concentra en los municipios de Carlos Manuel de Céspedes, Florida y Camagüey

Los casos de dengue y chikungunya se ha disparado en Camagüey, donde las autoridades sanitarias califican el incremento de “exponencial” y advierten que los municipios de Camagüey, Florida y Céspedes concentran la mayoría de los contagios.

La doctora Iluminada Menéndez Placeres, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, informó que el 72 % de los casos de arbovirosis reportados en la central provincia se concentra en los municipios de Carlos Manuel de Céspedes, Florida y la capital provincial, que enfrenta la situación más crítica.

En el municipio de Camagüey se registran diariamente unos 450 pacientes con síntomas febriles y un índice de infestación acumulado de 2,16, cifras que reflejan una alta transmisión de enfermedades como el dengue y el chikungunya, reportó el diario oficial Adelante.

Durante la reunión del Consejo de Defensa Provincial, su vicepresidente y jefe de la Defensa Civil, Jorge Enrique Sutil Sarabia, pidió reforzar las acciones de control vectorial mediante fumigaciones intensivas, tratamientos focales y pesquisaje activo de personas con fiebre.

Subrayó la importancia de la “percepción del riesgo” y la necesidad de sostener el trabajo técnico y movilizado en los barrios.

Sutil también instó a priorizar el tratamiento adulticida en los centros escolares, ante la posibilidad de brotes entre la población infantil y estudiantil.

“La salud del pueblo constituye una prioridad esencial”, afirmó, exhortando a una labor intersectorial “con calidad y sensibilidad” para revertir la actual crisis epidemiológica.

La central provincia de Sancti Spíritus también registra un incremento alarmante de casos de dengue y la circulación creciente del chikungunya, admitió recientemente el periódico oficial Granma.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, confirmó días atrás la existencia de más de 20,000 casos de chikungunya en Cuba, además de un incremento notable de dengue y otras arbovirosis.

Las provincias más afectadas -La Habana, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Villa Clara- concentran el 62 % de los focos del mosquito Aedes aegypti.

En las últimas semanas, cubanas y cubanos en redes sociales han dado cuenta de los efectos en los cuerpos y familias del azote de las distintas arbovirosis que se han extendido rápidamente por toda la isla y que, según innumerables testimonios, afectan a una cantidad de personas mucho mayor de la que reconocen los medios oficiales.

Cientos de cubanos reaccionaron indignados y cuestionan en redes sociales la aseveración del doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), quien aseguró que “donde aparece un caso, se fumiga” y defendió el trabajo de las brigadas antivectoriales en el país.

Los ciudadanos denuncian que el servicio de fumigación es irregular, que muchas brigadas exigen pagos para priorizar determinados hogares y que los centros asistenciales carecen incluso de termómetros, sueros o analgésicos.

Las quejas se multiplican también contra la gestión local, acusada de ocultar la magnitud de los brotes para evitar sanciones políticas.