Aumentan de manera exponencial casos de dengue y chikungunya en Camagüey

Los casos de dengue y chikungunya se ha disparado en Camagüey, donde las autoridades sanitarias califican el incremento de “exponencial” y advierten que los municipios de Camagüey, Florida y Céspedes concentran la mayoría de los contagios.
La doctora Iluminada Menéndez Placeres, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, informó que el 72 % de los casos de arbovirosis reportados en la central provincia se concentra en los municipios de Carlos Manuel de Céspedes, Florida y la capital provincial, que enfrenta la situación más crítica.
En el municipio de Camagüey se registran diariamente unos 450 pacientes con síntomas febriles y un índice de infestación acumulado de 2,16, cifras que reflejan una alta transmisión de enfermedades como el dengue y el chikungunya, reportó el diario oficial Adelante.
Durante la reunión del Consejo de Defensa Provincial, su vicepresidente y jefe de la Defensa Civil, Jorge Enrique Sutil Sarabia, pidió reforzar las acciones de control vectorial mediante fumigaciones intensivas, tratamientos focales y pesquisaje activo de personas con fiebre.
Subrayó la importancia de la “percepción del riesgo” y la necesidad de sostener el trabajo técnico y movilizado en los barrios.
Sutil también instó a priorizar el tratamiento adulticida en los centros escolares, ante la posibilidad de brotes entre la población infantil y estudiantil.
“La salud del pueblo constituye una prioridad esencial”, afirmó, exhortando a una labor intersectorial “con calidad y sensibilidad” para revertir la actual crisis epidemiológica.
La central provincia de Sancti Spíritus también registra un incremento alarmante de casos de dengue y la circulación creciente del chikungunya, admitió recientemente el periódico oficial Granma.
La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, confirmó días atrás la existencia de más de 20,000 casos de chikungunya en Cuba, además de un incremento notable de dengue y otras arbovirosis.
Las provincias más afectadas -La Habana, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Villa Clara- concentran el 62 % de los focos del mosquito Aedes aegypti.
En las últimas semanas, cubanas y cubanos en redes sociales han dado cuenta de los efectos en los cuerpos y familias del azote de las distintas arbovirosis que se han extendido rápidamente por toda la isla y que, según innumerables testimonios, afectan a una cantidad de personas mucho mayor de la que reconocen los medios oficiales.
Cientos de cubanos reaccionaron indignados y cuestionan en redes sociales la aseveración del doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), quien aseguró que “donde aparece un caso, se fumiga” y defendió el trabajo de las brigadas antivectoriales en el país.
Los ciudadanos denuncian que el servicio de fumigación es irregular, que muchas brigadas exigen pagos para priorizar determinados hogares y que los centros asistenciales carecen incluso de termómetros, sueros o analgésicos.
Las quejas se multiplican también contra la gestión local, acusada de ocultar la magnitud de los brotes para evitar sanciones políticas.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de casos de dengue y chikungunya en Camagüey
¿Cuál es la situación actual de dengue y chikungunya en Camagüey?
En Camagüey, los casos de dengue y chikungunya han aumentado de manera exponencial. Los municipios más afectados son Camagüey, Florida y Carlos Manuel de Céspedes, concentrando el 72 % de los casos reportados en la provincia. Las autoridades locales han implementado medidas como fumigaciones intensivas y tratamientos focales para combatir la propagación de estas enfermedades.
¿Cómo están respondiendo las autoridades de Camagüey ante el brote de arbovirosis?
Las autoridades de Camagüey están reforzando las acciones de control vectorial, incluyendo fumigaciones intensivas, tratamientos focales y pesquisas activas de personas con fiebre. Además, se está priorizando el tratamiento adulticida en los centros escolares para prevenir brotes entre la población infantil y estudiantil.
¿Cuál es la percepción de la población sobre la gestión del brote por parte del gobierno?
La percepción de la población es crítica respecto a la gestión gubernamental del brote. Los ciudadanos denuncian irregularidades en el servicio de fumigación y la falta de insumos médicos en los centros de salud. Hay quejas sobre el ocultamiento de la magnitud de los brotes para evitar sanciones políticas, y señalan que las brigadas de fumigación en algunos casos exigen pagos para priorizar ciertos hogares.
¿Qué otros problemas epidemiológicos enfrenta Cuba en este momento?
Cuba enfrenta una crisis sanitaria con un incremento generalizado de casos de dengue y chikungunya en varias provincias, incluyendo La Habana, Cienfuegos, Artemisa y Villa Clara. Además, el país está lidiando con la circulación activa de otros arbovirus como el zika y el virus de Oropouche, lo que agrava el escenario epidemiológico. La población reporta dificultades para acceder a atención médica y medicamentos, mientras el gobierno mantiene un discurso oficial que contrasta con las denuncias ciudadanas.
