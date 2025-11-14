Díaz-Canel presume del apoyo popular recibido en Guantánamo y desata una avalancha de críticas en redes

Díaz-Canel saluda a vecinos de Guantánamo durante su recorrido por zonas afectadas tras el paso del huracán Melissa.

Un video difundido este jueves por la Presidencia de Cuba sobre la visita de Miguel Díaz-Canel a zonas afectadas por el huracán Melissa en Guantánamo provocó una marea de indignación en las redes sociales, donde miles de cubanos cuestionaron el aparente recibimiento efusivo que se muestra en las imágenes.

En el material audiovisual se ve al mandatario acercándose a un grupo de pobladores que lo saludan, lo tocan y le cantan repetidamente: “Pa’ lo que sea, Canel, pa’ lo que sea”. Un coro que la comunicación oficial presenta como muestra de unidad y respaldo en medio de la tragedia, pero que para buena parte de los usuarios fue una escena desconectada de la realidad que vive la isla.

La Presidencia informó que Díaz-Canel recorrió comunidades gravemente afectadas del municipio El Salvador, donde miles de viviendas sufrieron daños y persisten problemas con el agua, la electricidad y el dengue. Según las cifras oficiales, más de 15 mil casas resultaron afectadas y apenas se han recuperado poco más de cuatro mil.

Aun así, la publicación del gobierno destaca frases de “honor”, “coraje” y “espíritu revolucionario” del pueblo guantanamero, mientras muestra al presidente entre aplausos y consignas.

Esa puesta en escena, en un territorio con hambre, techos caídos, familias sin recursos y con semanas sin electricidad, encendió la molestia de muchos cubanos que consideran que el video intenta construir una imagen de apoyo unánime que no se corresponde con la dureza del momento.

Captura de Facebook/Presidencia Cuba

Los comentarios fueron un verdadero termómetro del descontento. Más de seis mil usuarios reaccionaron, la mayoría para cuestionar la escena:

Muchos lamentaron que, pese a la miseria del territorio, aparezcan personas “agradeciendo” al responsable de la crisis: “Muriéndose de hambre y necesidades y siguen gritando estupideces, por eso tienen que estar así”, criticó un usuario.

Otros recordaron que la resignación es parte del círculo de pobreza: “El ser humano vive como piensa… merecemos lo que tenemos”.

Varias personas expresaron que este tipo de imágenes “quitan las esperanzas” y muestran a un país “sin futuro y sin memoria”.

También hubo quienes afirmaron que el supuesto apoyo es manipulado: “Ese es un pequeño grupo de militantes, miren bien el video: el pueblo de verdad está detrás, sin poder acercarse”.

Un comentario fue especialmente recurrente: “Por eso yo no dono nada… ahí tienen ‘pa lo que sea’”, una reacción de la diáspora indignada al ver imágenes de apoyo al gobierno en una de las provincias con mayor pobreza del país.

La frase coreada en el video no es nueva: fue uno de los eslóganes al iniciarse las protestas del 11J, cuando el gobierno intentó movilizar a militantes para enfrentar las manifestaciones.

Que reaparezca ahora, en una provincia devastada y con familias desesperadas por reconstruir sus casas, para muchos solo confirma el uso político de la precariedad.

“Es el colmo aplaudir el dolor y la desgracia”, escribió una usuaria.

“Agradeciendo la pobreza a uno de los que la provocó”, dijo otra.

“Cada pueblo tiene lo que se merece… si así son felices, larga vida al César”, ironizó un internauta.