Internacionalista holguinero envía mensaje a Díaz-Canel desde un bohío destruido: “Aquí no ha venido nadie”

El internacionalista cubano Misael Pupo Fernández, residente en el municipio Báguanos, provincia de Holguín, publicó en Facebook un mensaje dirigido directamente al presidente Miguel Díaz-Canel, denunciando el abandono total de su familia tras el paso del huracán Melissa.
En su testimonio, Pupo Fernández mostró las condiciones precarias en que vive su familia —con paredes colapsadas, un techo a punto de caer y un solo horcón sosteniendo la vivienda— y lamentó que ninguna autoridad haya acudido a ofrecer ayuda.
“Esta familia enferma y vulnerable lleva nueve años viviendo en pésimas condiciones. Lo saben los dirigentes del municipio Báguanos e incluso el Partido provincial de Holguín y no nos han dado solución”, denunció.
Según relató, el huracán llenó de agujeros el techo, tumbó una pared y dejó la casa en peligro de derrumbe, por lo que sus hijos duermen en el piso de la casa de su abuela.
“Hasta el momento nadie ha venido de la Defensa Civil. Todo se nos moja, el colchón se echó a perder y el fogón también”, lamentó el holguinero.
“Aquí se burlan de su palabra, presidente”
En otro post, Pupo Fernández criticó la indiferencia de las autoridades locales y la falta de respuesta institucional, a pesar de las promesas del régimen.
“Para que el mundo sepa lo mal que se trabaja en mi país Cuba y se habla tanto de derechos humanos: hace siete días que pasó el ciclón Melissa y hasta hoy ni la Defensa Civil ni la trabajadora social han venido. El delegado vino al tercer día solo para decir que no hay local para nosotros”, escribió.
El internacionalista, que asegura haber servido a la Revolución en misiones fuera del país, acusó al gobierno municipal y provincial de “bloquear” a los ciudadanos vulnerables:
“Podemos decir que tenemos un segundo bloqueo, el de los dirigentes de Báguanos”, afirmó.
También recordó una frase de Fidel Castro para cuestionar la falta de acción del gobierno actual: “Ninguna fuerza es capaz de vencer a quien se decide luchar por sus derechos”, citó.
La otra cara del discurso oficial
Mientras los medios estatales difunden imágenes de dirigentes en actos de “solidaridad” y promesas de reconstrucción, decenas de familias del oriente cubano siguen esperando ayuda tras el huracán Melissa, que devastó comunidades enteras en Santiago de Cuba, Holguín y Granma.
El testimonio de Misael Pupo Fernández refleja la realidad cotidiana de miles de cubanos olvidados por el Estado, que enfrentan la miseria y el abandono burocrático sin recursos ni respuestas.
“Yo espero que usted, compañero presidente, haga trabajar a este municipio y que se nos atienda como la Revolución exige”, concluyó en su mensaje, entre escombros, humedad y promesas incumplidas.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Cuba
¿Cuál es la situación actual de las familias afectadas por el huracán Melissa en Holguín?
Las familias afectadas por el huracán Melissa en Holguín enfrentan condiciones precarias y abandono estatal. Testimonios como el de Misael Pupo Fernández y otros residentes denuncian la falta de respuesta por parte del gobierno y la Defensa Civil, a pesar de las promesas de ayuda y reconstrucción. Muchas familias viven en condiciones infrahumanas, sin acceso a alimentos, agua potable ni atención médica.
¿Qué denuncias han realizado los ciudadanos sobre la respuesta gubernamental al huracán Melissa?
Los ciudadanos han denunciado la indiferencia y la falta de acción del gobierno ante la crisis provocada por el huracán Melissa. Las críticas se centran en la ausencia de asistencia real a los damnificados, la lentitud en la respuesta institucional y el contraste entre la propaganda oficial y la realidad que enfrentan las comunidades afectadas. Testimonios de abandono y desprotección son recurrentes en redes sociales.
¿Qué ha dicho el presidente Miguel Díaz-Canel sobre la situación tras el huracán Melissa?
El presidente Miguel Díaz-Canel ha asegurado que "nadie quedará desamparado" y que el país ayudará a los damnificados a levantarse. Sin embargo, estas declaraciones han sido criticadas por muchos ciudadanos que no han visto reflejadas estas promesas en la realidad, enfrentando condiciones de abandono y falta de recursos básicos.
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa a las infraestructuras de salud en Cuba?
El huracán Melissa afectó gravemente las infraestructuras de salud en Cuba, especialmente en el oriente del país. Hospitales como el Provincial Vladimir Ilich Lenin en Holguín han sufrido inundaciones y pérdida de capacidad operativa debido al colapso de sistemas eléctricos de emergencia. La situación evidencia la precariedad del sistema de salud cubano, agravada por años de abandono y falta de recursos.
