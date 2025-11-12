Internacionalista holguinero envía mensaje a Díaz-Canel desde un bohío destruido: “Aquí no ha venido nadie”

Vídeos relacionados:

El internacionalista cubano Misael Pupo Fernández, residente en el municipio Báguanos, provincia de Holguín, publicó en Facebook un mensaje dirigido directamente al presidente Miguel Díaz-Canel, denunciando el abandono total de su familia tras el paso del huracán Melissa.

En su testimonio, Pupo Fernández mostró las condiciones precarias en que vive su familia —con paredes colapsadas, un techo a punto de caer y un solo horcón sosteniendo la vivienda— y lamentó que ninguna autoridad haya acudido a ofrecer ayuda.

Publicación de Facebook/Misael Pupo Fernández

“Esta familia enferma y vulnerable lleva nueve años viviendo en pésimas condiciones. Lo saben los dirigentes del municipio Báguanos e incluso el Partido provincial de Holguín y no nos han dado solución”, denunció.

Según relató, el huracán llenó de agujeros el techo, tumbó una pared y dejó la casa en peligro de derrumbe, por lo que sus hijos duermen en el piso de la casa de su abuela.

“Hasta el momento nadie ha venido de la Defensa Civil. Todo se nos moja, el colchón se echó a perder y el fogón también”, lamentó el holguinero.

Lo más leído hoy:

“Aquí se burlan de su palabra, presidente”

En otro post, Pupo Fernández criticó la indiferencia de las autoridades locales y la falta de respuesta institucional, a pesar de las promesas del régimen.

“Para que el mundo sepa lo mal que se trabaja en mi país Cuba y se habla tanto de derechos humanos: hace siete días que pasó el ciclón Melissa y hasta hoy ni la Defensa Civil ni la trabajadora social han venido. El delegado vino al tercer día solo para decir que no hay local para nosotros”, escribió.

Publicación de Facebook/Misael Pupo Fernández

El internacionalista, que asegura haber servido a la Revolución en misiones fuera del país, acusó al gobierno municipal y provincial de “bloquear” a los ciudadanos vulnerables:

“Podemos decir que tenemos un segundo bloqueo, el de los dirigentes de Báguanos”, afirmó.

También recordó una frase de Fidel Castro para cuestionar la falta de acción del gobierno actual: “Ninguna fuerza es capaz de vencer a quien se decide luchar por sus derechos”, citó.

La otra cara del discurso oficial

Mientras los medios estatales difunden imágenes de dirigentes en actos de “solidaridad” y promesas de reconstrucción, decenas de familias del oriente cubano siguen esperando ayuda tras el huracán Melissa, que devastó comunidades enteras en Santiago de Cuba, Holguín y Granma.

El testimonio de Misael Pupo Fernández refleja la realidad cotidiana de miles de cubanos olvidados por el Estado, que enfrentan la miseria y el abandono burocrático sin recursos ni respuestas.

“Yo espero que usted, compañero presidente, haga trabajar a este municipio y que se nos atienda como la Revolución exige”, concluyó en su mensaje, entre escombros, humedad y promesas incumplidas.