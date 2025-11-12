China anuncia la conexión de siete parques solares en Cuba: “Permitirán ahorrar 18,000 toneladas de combustible”

Vídeos relacionados:

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, anunció este miércoles la conexión a la red eléctrica nacional de siete parques fotovoltaicos construidos con asistencia técnica y financiamiento de su país.

Los nuevos proyectos forman parte del programa “Instalación de parques solares de 35 MW”, que según el diplomático permitirá ahorrar unas 18,000 toneladas de combustible al año.

“Los siete parques fotovoltaicos del proyecto se han conectado completamente a la red”, informó Hua Xin en la red social X, donde también agradeció al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel por asistir al acto inaugural.

El evento tuvo lugar en el parque solar “Mártires de Barbados II”, en Guanajay, Artemisa, donde el gobernante comunista cubano presidió la ceremonia de apertura, según reportó la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba.

Un proyecto simbólico en medio del colapso energético

Con esta inauguración, concluye la primera etapa del donativo energético de la República Popular China, que en sus dos fases equivaldrá a 120 megawatts de potencia instalada, de acuerdo con las autoridades cubanas.

Sin embargo, el anuncio ocurre en un contexto crítico: el país enfrenta apagones generalizados y un colapso casi total del sistema eléctrico nacional, con déficits de generación que superan los 1,500 MW diarios.

La Unión Eléctrica (UNE) reconoció esta semana que el servicio continúa afectado las 24 horas del día, mientras provincias como Santiago de Cuba apenas han recuperado el 34% del suministro eléctrico tras el paso del huracán Melissa.

Dependencia y propaganda

Aunque los parques solares representan un avance simbólico, expertos señalan que su aporte real es mínimo frente a la magnitud del déficit energético y que Cuba sigue dependiendo casi por completo del petróleo importado y de la ayuda externa para sostener su infraestructura.

El régimen, sin embargo, utiliza estos proyectos para reforzar su narrativa de “resistencia y cooperación solidaria”, mientras la población continúa sufriendo apagones prolongados, falta de agua y escasez de alimentos.

La colaboración energética con Beijing es vista por analistas como una extensión de la dependencia económica cubana hacia sus aliados autoritarios, en un momento en que el sistema eléctrico nacional está al borde del colapso y la inversión interna es prácticamente inexistente.