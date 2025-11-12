China anuncia la conexión de siete parques solares en Cuba: “Permitirán ahorrar 18,000 toneladas de combustible”

Vídeos relacionados:
El embajador de China en Cuba, Hua Xin, anunció este miércoles la conexión a la red eléctrica nacional de siete parques fotovoltaicos construidos con asistencia técnica y financiamiento de su país.
Los nuevos proyectos forman parte del programa “Instalación de parques solares de 35 MW”, que según el diplomático permitirá ahorrar unas 18,000 toneladas de combustible al año.
“Los siete parques fotovoltaicos del proyecto se han conectado completamente a la red”, informó Hua Xin en la red social X, donde también agradeció al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel por asistir al acto inaugural.
El evento tuvo lugar en el parque solar “Mártires de Barbados II”, en Guanajay, Artemisa, donde el gobernante comunista cubano presidió la ceremonia de apertura, según reportó la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba.
Un proyecto simbólico en medio del colapso energético
Con esta inauguración, concluye la primera etapa del donativo energético de la República Popular China, que en sus dos fases equivaldrá a 120 megawatts de potencia instalada, de acuerdo con las autoridades cubanas.
Sin embargo, el anuncio ocurre en un contexto crítico: el país enfrenta apagones generalizados y un colapso casi total del sistema eléctrico nacional, con déficits de generación que superan los 1,500 MW diarios.
La Unión Eléctrica (UNE) reconoció esta semana que el servicio continúa afectado las 24 horas del día, mientras provincias como Santiago de Cuba apenas han recuperado el 34% del suministro eléctrico tras el paso del huracán Melissa.
Dependencia y propaganda
Aunque los parques solares representan un avance simbólico, expertos señalan que su aporte real es mínimo frente a la magnitud del déficit energético y que Cuba sigue dependiendo casi por completo del petróleo importado y de la ayuda externa para sostener su infraestructura.
El régimen, sin embargo, utiliza estos proyectos para reforzar su narrativa de “resistencia y cooperación solidaria”, mientras la población continúa sufriendo apagones prolongados, falta de agua y escasez de alimentos.
La colaboración energética con Beijing es vista por analistas como una extensión de la dependencia económica cubana hacia sus aliados autoritarios, en un momento en que el sistema eléctrico nacional está al borde del colapso y la inversión interna es prácticamente inexistente.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y la cooperación con China
¿Qué impacto tiene la conexión de los siete parques solares en Cuba?
Los siete parques solares conectados a la red eléctrica nacional permitirán ahorrar unas 18,000 toneladas de combustible al año. A pesar de este ahorro, el verdadero impacto en la crisis energética cubana es mínimo, ya que el país sigue enfrentando un déficit de generación de más de 1,500 MW diarios. La dependencia del petróleo importado y la falta de inversiones estructurales continúan siendo problemas significativos.
¿Cómo se enmarca la colaboración de China con Cuba en el contexto energético actual?
La colaboración de China con Cuba, incluida la conexión de parques solares y donaciones de kits solares, es vista como una extensión de la dependencia económica cubana hacia sus aliados autoritarios. Esta ayuda llega en un momento crítico, con Cuba enfrentando apagones generalizados y un colapso casi total del sistema eléctrico. A pesar de las iniciativas, la población sigue sufriendo apagones prolongados y escasez de recursos básicos, lo que genera escepticismo sobre el impacto real de estos proyectos.
¿Cuál es el estado actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico cubano está al borde del colapso, con déficits de generación que superan los 1,500 MW diarios. Las termoeléctricas obsoletas, la falta de combustible y el insuficiente mantenimiento son algunas de las causas del colapso. A pesar de la instalación de parques solares, estos solo aportan una fracción mínima de lo necesario para estabilizar el sistema. La crisis energética afecta gravemente la vida cotidiana de los cubanos, con apagones prolongados y fallos en los servicios básicos.
¿Qué papel juegan las energías renovables en la estrategia energética de Cuba?
Las energías renovables, especialmente la solar, son promovidas por el gobierno cubano como parte de su estrategia para alcanzar la "soberanía energética". Sin embargo, el aporte de estas fuentes es insuficiente para resolver la crisis actual. Aunque se han sincronizado varios parques solares, el déficit estructural del sistema eléctrico y la dependencia del petróleo siguen siendo problemáticas. El discurso oficial sobre "soberanía energética" contrasta con la realidad de apagones diarios y falta de soluciones concretas.
