Marrero visita Cauto Cristo y pregunta a damnificados del huracán Melissa cómo están sus colchones: “Si hace falta, les damos dinero también”

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, visitó este miércoles el municipio de Cauto Cristo, en la provincia de Granma, donde recorrió áreas devastadas por las inundaciones provocadas por el huracán Melissa, que azotó el oriente del país a finales de octubre.

Durante su recorrido, reflejado en un reportaje del Noticiero Nacional, Marrero dialogó con un pequeño grupo de damnificados. Los sorprendió con una pregunta: “¿Cuántos colchones se afectaron aquí? ¿Les ha llegado ya alguno?”, preguntó a los pobladores.

Esta inusual preocupación del primer ministro por los colchones parece más una reacción política que un gesto de empatía. El episodio ocurre pocos días después de que Miguel Díaz-Canel protagonizara un incómodo momento durante su visita al poblado de El Cobre, en Santiago de Cuba, otra de las zonas severamente afectadas por el huracán.

Durante ese recorrido, una mujer damnificada le reclamó al gobernante por la pérdida de su cama. Díaz-Canel, visiblemente molesto, respondió de manera despectiva: “Y yo tampoco tengo para dártela ahora”. Las imágenes se viralizaron y provocaron una ola de críticas al régimen por su ineficiencia y falta de sensibilidad ante la tragedia de miles de familias cubanas.

El censo realizado por las autoridades locales de la comunidad visitada por Marrero en Cauto Cristo, indica que se dañaron 103 colchones cameros y 56 personales.

Hasta el momento, el municipio solo ha recibido 50 colchones cameros y 26 personales. Fueron entregados a las familias que lograron regresar a sus hogares, mientras otras siguen evacuadas. Las autoridades no precisaron cuándo llegarán los colchones restantes.

Marrero aseguró que el gobierno ofrecería ayuda económica a casos extremos

“Lo más importante es conocer la situación de cada vivienda y familia. Además, cuando se reúnan, si hay alguna familia que hoy la está pasando muy mal y le hace falta una ayuda de dinero, le damos una ayuda de dinero también”, afirmó.

La visita de Marrero y su repentina preocupación por los colchones buscan reparar el daño de imagen causado por Díaz-Canel y dar una apariencia de atención gubernamental ante la crisis humanitaria en la región oriental.

A más de dos semanas del paso de Melissa, decenas de familias en Granma, Holguín y Santiago de Cuba siguen sin hogar, sin colchones y sin respuestas concretas, mientras los dirigentes intentan contener el creciente descontento popular con gestos mediáticos más que con soluciones reales.