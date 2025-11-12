"Isla féretro": La poderosa denuncia de un músico cubano contra el colapso del país

El artista cubano Pavel Urkiza estremeció las redes sociales con una impactante denuncia visual sobre el derrumbe moral, social y económico de Cuba.
"La palabra ya no es Urgencia, es Emergencia…. ¡S.O.S. CUBA! ¡COMUNIDAD INTERNACIONAL, ¿LO ESCUCHAN?", escribió en la publicación, que se volvió viral en cuestión de horas.
Urkiza, compositor, productor, arreglista, guitarrista y cantante de gran prestigio internacional, compartió un video generado con Inteligencia Artificial (IA) que resume en imágenes la desesperanza que se vive en la Isla.
Un retrato fúnebre de la nación
El video, bautizado como "Isla féretro" (Coffin Island), comienza con una imagen perturbadora: Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel sentados, rodeados de cientos de ataúdes.
La cámara se aleja lentamente y revela que toda Cuba está cubierta por féretros, una metáfora visual del colapso del país.
En otra escena aparece José Martí, héroe nacional, caminando con tristeza entre las cajas de muertos en un ambiente sombrío y silencioso.
La imagen avanza hacia el Capitolio de La Habana, que poco a poco se va desmoronando. El Apóstol queda cabizbajo, abatido, incapaz de contener la tragedia que lo rodea.
Finalmente, en el clímax de la obra, la Isla completa se hunde en el mar Caribe, devorada por el agua.
Cuando todo desaparece, solo flota una bandera cubana rasgada, símbolo de un país roto y que se desvanece sin salvación posible.
"Con ese video se dijo todo sin decir ninguna palabra"
La pieza, que no tiene narración ni diálogos, ha provocado una ola de reacciones emocionales entre los cubanos dentro y fuera del país.
Los comentarios reflejan indignación, tristeza y desesperanza, y muchos la califican como una de las denuncias más potentes de los últimos tiempos.
"Impresionante esta obra visual", "Así terminará el pueblo de Cuba si no sacan a esos asesinos del poder", "No es ficción, para ahí vamos, sin duda alguna" y "Ver nuestro país desaparecer del mapa es un dolor inmenso", fueron algunos de los comentarios.
Otros usuarios subrayaron el valor simbólico del video:
"Sin palabras… mi hermosa isla muriendo sin medicinas, con hospitales cayéndose a pedazos, con hambre, con dirigentes corruptos y un pueblo muriendo lentamente", "Qué dolor en el alma ver cómo todo se derrumba en nuestra Cuba" y "Con ese video se dijo todo sin decir ninguna palabra", dijeron.
Un grito desesperado
Pavel Urkiza, de 62 años, alcanzó la popularidad en Cuba en los años 90, con el dúo Gema y Pavel, formado con la cantante Gema Corredera.
Ha publicado más de 40 composiciones en discos propios y de artistas de la talla de Ana Torroja, Miguel Bosé, Albita Rodríguez, Ketama, Yusa y Luis Enrique.
También ha desarrollado una fecunda carrera como productor musical, con más de 20 obras discográficas suyas y de otros artistas como Omara Portuando y Habana Abierta.
Este nuevo mensaje suyo se suma a una creciente ola de expresiones artísticas que, desde dentro y fuera del país, retratan el deterioro humano y estructural que atraviesa Cuba.
Con el video, el músico recurre al arte digital para denunciar la muerte de una nación.
En un país donde el exilio, la pobreza y la represión han marcado la vida de millones, "Isla féretro" se ha convertido en un símbolo del duelo colectivo, un grito visual que condensa la desesperanza de un pueblo que, en palabras de muchos internautas, "se hunde, como la isla del video".
