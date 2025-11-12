"Isla féretro": La poderosa denuncia de un músico cubano contra el colapso del país

El artista cubano Pavel Urkiza estremeció las redes sociales con una impactante denuncia visual sobre el derrumbe moral, social y económico de Cuba.

"La palabra ya no es Urgencia, es Emergencia…. ¡S.O.S. CUBA! ¡COMUNIDAD INTERNACIONAL, ¿LO ESCUCHAN?", escribió en la publicación, que se volvió viral en cuestión de horas.

Urkiza, compositor, productor, arreglista, guitarrista y cantante de gran prestigio internacional, compartió un video generado con Inteligencia Artificial (IA) que resume en imágenes la desesperanza que se vive en la Isla.

Un retrato fúnebre de la nación

El video, bautizado como "Isla féretro" (Coffin Island), comienza con una imagen perturbadora: Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel sentados, rodeados de cientos de ataúdes.

La cámara se aleja lentamente y revela que toda Cuba está cubierta por féretros, una metáfora visual del colapso del país.

En otra escena aparece José Martí, héroe nacional, caminando con tristeza entre las cajas de muertos en un ambiente sombrío y silencioso.

La imagen avanza hacia el Capitolio de La Habana, que poco a poco se va desmoronando. El Apóstol queda cabizbajo, abatido, incapaz de contener la tragedia que lo rodea.

Finalmente, en el clímax de la obra, la Isla completa se hunde en el mar Caribe, devorada por el agua.

Cuando todo desaparece, solo flota una bandera cubana rasgada, símbolo de un país roto y que se desvanece sin salvación posible.