Lo que hizo Limay Blanco con su Audi para ayudar a 100 abuelitos en Cuba: “Si se va la luz, la comida se va a hacer”

El humorista y filántropo cubano Limay Blanco volvió a dar una lección de humildad y compromiso con los más necesitados. En medio de los apagones que azotan a toda Cuba, el comediante decidió llenar su propio Audi blanco de leña para distribuirla entre los abuelitos que ayuda a través de su proyecto humanitario Cristo cambia vidas.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Limay explicó con su característico tono sencillo y sincero:

“Para llegar a este nivel te tiene que nacer de nuevo, porque nadie le hace a un Audi, por viejo que sea, lo que yo le hago al mío. Ahí estamos ya garantizando la leña de mañana para darle comida a 100 abuelitos, y si se va la luz, la comida se va a hacer.”

Las imágenes muestran el carro completamente cargado con troncos y pedazos de madera, tanto en el maletero como en los asientos traseros, donde colocó una toalla para proteger el interior.

El objetivo, dijo, es asegurar que los ancianos puedan cocinar sus alimentos incluso cuando no haya electricidad ni gas, una situación que se ha vuelto cotidiana en la isla.

El gesto ha generado miles de reacciones en redes sociales, donde muchos destacaron la autenticidad y entrega del artista, quien ha convertido su popularidad en un instrumento de ayuda constante.

Mientras el régimen cubano continúa sin ofrecer soluciones a la crisis energética y alimentaria, cubanos solidarios como Limay Blanco asumen, con sus propios medios, la tarea de aliviar el sufrimiento de los más vulnerables.

Con su Audi lleno de leña, Limay demuestra que la verdadera grandeza no está en lo que se tiene, sino en lo que se comparte.