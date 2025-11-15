Mike Hammer tras un año en Cuba: “Desde el extranjero no se puede apreciar el verdadero sufrimiento”

Vídeos relacionados:

El embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, compartió un mensaje en redes sociales al cumplirse un año de su llegada a la isla, donde reflexionó sobre su experiencia, el contacto con la población cubana y la esperanza de cambio que percibe entre los ciudadanos.

En su publicación desde la cuenta oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba), Hammer expresó su gratitud hacia los cubanos que lo han recibido durante sus recorridos por el país y reafirmó el compromiso de su gobierno con los derechos humanos y la libertad del pueblo cubano.

“Hoy hace un año que llegué a Cuba y he visitado casi todas las provincias. Me ha impresionado el amor y la cercanía hacia ‘la Yuma’ que la gran mayoría han expresado. Gracias a los tantísimos cubanos de a pie que me han invitado a sus casas y que han compartido sus historias y opiniones”, escribió Hammer.

El diplomático, que ha recorrido diversas provincias desde su llegada, subrayó queque enfrentan los cubanos bajo el régimen, marcado por la escasez, la represión y la falta de libertades políticas.

En su mensaje, Hammer reiteró el apoyo del gobierno estadounidense a la causa de los derechos humanos en la isla y exigió la liberación de los presos políticos, en línea con la postura mantenida por Washington frente a La Habana.

“Seguiré recorriendo la isla y sigo optimista de que el cambio que desean se va a realizar. Sepan que los Estados Unidos están con ustedes, exigiendo respeto a los derechos humanos, la liberación de presos políticos y la libertad de decidir su futuro”, afirmó el embajador.

El diplomático ha mantenido un contacto directo con la sociedad civil cubana, incluidos activistas, periodistas independientes y familias afectadas por la crisis económica.

Lo más leído hoy:

Su presencia en barrios y comunidades del interior del país ha sido vista como una muestra del interés de Washington en escuchar las voces del pueblo cubano sin intermediarios del régimen.

Durante su primer año en la isla, Hammer ha sido testigo del deterioro económico, el agravamiento de los apagones, la escasez de alimentos y el éxodo masivo de cubanos.

Sin embargo, en su mensaje destacó el espíritu de resistencia y hospitalidad del pueblo, y su convicción de que “el cambio es inevitable”.