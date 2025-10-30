Embajador Mike Hammer pide por el pueblo cubano tras el paso de Melissa

El embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, pidió este miércoles por el pueblo cubano y las víctimas del huracán Melissa, durante una visita a la Parroquia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en La Habana.

En un video difundido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Hammer expresó sus condolencias y solidaridad con los damnificados, especialmente en las provincias orientales más afectadas por el ciclón.

“He venido hoy aquí a la Virgen de la Caridad, de la parroquia en La Habana, para expresar, de parte de la embajada de los Estados Unidos aquí en La Habana, del gobierno de los Estados Unidos, que nuestros sentimientos, pensamientos y oraciones están con el pueblo cubano, sobre todo con todos los afectados en el oriente, a causa del huracán Melissa. Que sepan que siempre están acompañados desde los Estados Unidos”, manifestó el diplomático.

El gesto del embajador se produce en medio de una grave emergencia humanitaria en el oriente cubano, donde Melissa dejó una estela de destrucción, inundaciones, cortes eléctricos y comunidades incomunicadas. El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) confirmó que el huracán salió de territorio nacional en la mañana del miércoles, tras cruzar por Santiago de Cuba y Holguín, con vientos sostenidos de hasta 195 km/h y acumulados de lluvia superiores a los 300 milímetros.

E.UU. moviliza ayuda al Caribe sin mencionar a Cuba

El mensaje de Hammer llega un día después de que el secretario de Estado Marco Rubio anunciara la movilización de ayuda humanitaria de Estados Unidos hacia Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, sin incluir a Cuba entre los países beneficiados.

Rubio explicó que Washington mantiene “estrecho contacto” con esos gobiernos para coordinar acciones de respuesta y asistencia, mientras el régimen cubano no ha solicitado ayuda internacional pese a la magnitud de los daños. Históricamente, La Habana ha rechazado ofertas de asistencia directa de Washington, incluso durante desastres naturales, manteniendo una política de aislamiento político frente a emergencias internas.

El Papa y la ONU también piden apoyo y oraciones por los afectados

Desde el Vaticano, el Papa León XIV se sumó este miércoles a los llamados de apoyo al Caribe y pidió oraciones por las víctimas y los damnificados de Melissa. En su mensaje durante la audiencia general, el pontífice expresó su cercanía a los pueblos golpeados por el ciclón, que calificó como una tormenta de “potencia catastrófica” y “fuerza devastadora”.

En paralelo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó un llamado urgente a empresas locales en Cuba para aportar insumos de emergencia y servicios logísticos que ayuden en la respuesta humanitaria. El organismo advirtió que la situación en el oriente cubano es “muy difícil”, con fallas masivas de energía y comunicaciones en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Granma.

Melissa: el huracán más poderoso del año

De acuerdo con expertos internacionales, Melissa es el huracán más intenso del año 2025 y uno de los más poderosos jamás registrados en el Atlántico, con vientos de hasta 295 km/h y una presión mínima de 892 milibares.

El ciclón devastó el oriente cubano tras su paso por Jamaica y Haití, dejando decenas de muertos y miles de damnificados en la región. El Papa León XIV y el embajador Mike Hammer coincidieron en un mensaje común: la necesidad de acompañar al pueblo cubano en la reconstrucción y en la oración, en momentos en que la isla enfrenta una de las peores crisis humanitarias de los últimos años.