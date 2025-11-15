"La culpa no es de elTOQUE, es de ustedes": Cubanos responden a Morales Ojeda

Vídeos relacionados:

Las redes sociales se llenaron este sábado de reacciones luego de que el viceprimer ministro cubano Roberto Morales Ojeda arremetiera contra la plataforma independiente El Toque, acusándola de “manipular” la economía y “servir a los intereses del Gobierno de Estados Unidos”.

En su cuenta de X (antes Twitter), Morales Ojeda escribió: “El papel subversivo y manipulador de plataformas digitales como El Toque, financiadas y operando al servicio del Gobierno de Estados Unidos, dejan claro su propósito: arreciar la guerra económica contra Cuba y deprimir al máximo los ingresos de nuestro pueblo.”

Sin embargo, la publicación generó una ola de respuestas de usuarios dentro y fuera de la isla, muchos de los cuales acusaron al gobierno de intentar culpar a otros por el colapso económico nacional.

“La culpa es del @PartidoPCC. Imbéciles”, respondió el usuario

“El gobierno no necesita ayuda para deprimir los ingresos del pueblo, lo hacen bien ustedes solitos”, escribió @ogarciazaldivar, en un mensaje que acumuló decenas de reacciones.

“Es de risa pensar que una plataforma digital tenga mayor peso en las finanzas de Cuba que el todopoderoso Estado y el Banco Central de Cuba”, ironizó otro internauta.

Otros usuarios también se burlaron del discurso oficial, señalando que los ataques contra El Toque solo evidencian la incapacidad del gobierno para asumir su responsabilidad en la crisis económica que vive el país.

“Puras mentiras, los únicos culpables de la crisis en el país son ustedes. Dejen de echarle la culpa a los demás. Son mediocres en todo lo que hacen”, escribió otro usuario de la red.

Mientras tanto, defensores del gobierno repitieron los hashtags #NoAlToque y #UnidosXCuba, argumentando que la plataforma “es un instrumento imperial” que “aprovecha las afectaciones del bloqueo para crear insatisfacciones”.

Las declaraciones de Morales Ojeda se suman a la campaña estatal contra El Toque impulsada por el propio Miguel Díaz-Canel, quien acusó esta semana al medio independiente de recibir financiamiento externo para “devaluar la moneda cubana” y “atacar la economía nacional”.

El mandatario aseguró en su cuenta de X que “la guerra económica contra Cuba tiene por diseño deprimir al máximo los ingresos del pueblo cubano” y que el portal digital forma parte de esa estrategia.

El Banco Central de Cuba (BCC) respaldó esas acusaciones, calificando la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi), publicada por El Toque, como una “señal distorsionada” que afecta precios y decisiones de la población.

No obstante, el propio BCC no ofrece una tasa cambiaria oficial transparente ni un mercado funcional que regule la compraventa de divisas en el país.

Por su parte, activistas y ciudadanos han defendido el trabajo de El Toque, señalando que el portal no fija el valor de la moneda, sino que reporta la información basada en datos recopilados del mercado informal.

“El Toque no crea la crisis cambiaria, solo la refleja. La culpa no es de ellos, es de un gobierno que cobra en dólares y paga en pesos que no valen nada”, comentó un usuario identificado como @luqasman.

La activista Amelia Calzadilla también recordó que la subida del dólar no responde a algoritmos externos, sino a las políticas del propio gobierno: “Venden alimentos y electrodomésticos en divisas mientras pagan salarios miserables en pesos. Eso es lo que deprime el ingreso del pueblo.”

Para muchos cubanos, la ofensiva contra El Toque no es más que un intento de desviar la atención de la inflación descontrolada, los apagones y la escasez de alimentos que azotan la isla desde hace meses.