El dólar sube y se afianza el repunte de las divisas en Cuba

El dólar estadounidense volvió a subir este sábado en el mercado informal cubano, consolidando su tendencia al alza y confirmando la recuperación de valor de las principales divisas extranjeras frente al peso cubano.

Según la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi) publicada por elTOQUE, el dólar (USD) se cotiza este sábado 15 de noviembre a 470 pesos cubanos (CUP), cinco pesos más que en la jornada anterior.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 15 Noviembre, 2025 - 04:04

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 470 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 500 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 210 CUP

El euro (EUR) se mantiene en 500 CUP, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) conserva su estabilidad en 210 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Una semana de subidas ininterrumpidas

Con el incremento de este sábado, el dólar acumula siete días consecutivos de alzas, tras haber caído a inicios de mes hasta los 410 CUP, su nivel más bajo desde agosto.

En apenas una semana la moneda estadounidense ha recuperado 60 pesos, que la deja a 20 pesos cubanos de su nivel más alto desde que se tienen registros (490 CUP a finales de octubre), reflejando un movimiento de corrección y una creciente presión sobre el mercado cambiario.

El euro, por su parte, se estabiliza en el umbral de los 500 CUP, después de registrar un fuerte repunte en los últimos días. La moneda europea cayó hasta los 450 en el bajón de los últimos días, luego de haber alcanzado los 540 a finales de octubre, un máximo histórico al que apunta nuevamente.

En conjunto, ambas monedas confirman la consolidación de la tendencia alcista iniciada el 9 de noviembre, que pone fin a la racha descendente que dominó la segunda mitad de octubre.

Inflación y desconfianza empujan la demanda

El ascenso sostenido de las divisas responde a factores estructurales que siguen sin resolverse: una inflación persistente, escasez de efectivo, restricciones bancarias y una profunda desconfianza en el peso cubano y las instituciones económicas del régimen.

La falta de transparencia oficial y el silencio del régimen cubano sobre la prometida “tasa flotante” agravan la incertidumbre, mientras el mercado informal continúa funcionando como referente real del valor de la moneda nacional.