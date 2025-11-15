La Habana Vieja obliga a vecinos a llevar su basura directo al camión: dudas, quejas y burlas por la nueva “experiencia”

Ciudadanos insisten en que recoger la basura puerta por puerta es un deber del gobierno

El gobierno del municipio de La Habana Vieja prevé implementar desde el lunes 17 de noviembre un sistema mediante el cual los vecinos y negocios privados deberán llevar su basura directamente al camión y no dejarla en la calle, una decisión que provoca molestias, dudas y sarcasmos entre residentes.

El anuncio, publicado en la página en Facebook del Consejo de la Administración Municipal, establece que la población y los actores económicos deberán sacar sus residuos sólidos únicamente cuando pase el camión, en un horario fijado a partir de las 7:00 p.m.

La medida se aplicará en tramos específicos de los consejos populares Prado, Plaza Vieja, Belén, San Isidro, Jesús María y Tallapiedra.

El mensaje oficial lo presenta como una iniciativa “por mi Habana limpia” y en saludo al 506 aniversario de la ciudad.

Sin embargo, la reacción ciudadana fue inmediata y dominada por la crítica.

Yosmany Ogbe Tuá respondió a un comentario optimista cuestionando la lógica de la decisión: “recoger la basura puerta por puerta es un deber del gobierno. No tener que llevarlas. Qué falta de todo”.

Otros vecinos se burlaron de la propuesta. “¿Se puede cambiar el nombre por ‘el paseo de mi basura y yo’?”, ironizó Jenny Mosquera.

“Spoiler alert: tampoco va a funcionar”, añadió Carlos Alb Prieto, mientras Yuniet Fernández Blanco preguntó si habría que “pedir el último para botar la basura o sacar turno por una APK”.

Pero también hubo preguntas de fondo: “¿Cómo harán los adultos mayores sin apoyo familiar? ¿O quienes viven en un tercer piso?”, cuestionó Ismara Rodríguez, apuntando a un problema que el anuncio oficial ignora por completo.

Algunos usuarios recordaron experiencias fallidas. Anita Iglesias mencionó un intento similar en Cayo Hueso, donde el camión dejó de pasar después de pocos días: “Aquí no hay fijador ni organización, y las personas están cada vez más indisciplinadas e indolentes”.

El descrédito de la nueva “experiencia” quedó resumido en un comentario: “Ustedes tienen que tomar ácido fólico a ver si tienen una idea que sea lógica”.

La Habana enfrenta una grave crisis de gestión de residuos, con montañas de basura acumulándose en las calles, lo que genera insalubridad y riesgos de salud pública.

Las autoridades han intentado implementar operativos de limpieza, pero la falta de recursos y la ineficacia de las medidas adoptadas han impedido una solución sostenible.

Soldados, oficiales y trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) encabezan desde hace semanas la llamada “Operación Limpieza”, una acción dirigida a mejorar las condiciones higiénicas de la capital.

El despliegue militar coincide con el lanzamiento de la “Operación Campana”, un plan piloto de recogida nocturna de basura en zonas con servicio eléctrico soterrado, precisó la Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana en un post en Facebook.

Días atrás, un artículo del diario oficial Granma sostuvo que la capital cubana avanza hacia un modelo de ciudad inteligente y sostenible, mediante la integración de herramientas digitales, gestión eficiente de recursos y la participación ciudadana, con la tecnología al servicio de las personas.

Sin embargo, la publicación suscitó una ola de cuestionamientos, mediante el contraste entre la fantasía oficial y la cruda realidad que viven los habaneros, quienes viven en una urbe cuyo gobierno es incapaz de recoger la basura, garantizar un transporte mínimamente eficiente o un paracetamol.

La reciente convocatoria difundida por el portal oficialista Cubadebate en Facebook para celebrar los 506 años de La Habana, este 16 de noviembre, desató una avalancha de comentarios críticos y sarcásticos de cubanos que denunciaron el deterioro, la basura y los derrumbes que marcan la vida cotidiana en la capital.