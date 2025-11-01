Militares siguen a cargo de la recogida de basura en La Habana

Vídeos relacionados:
Soldados, oficiales y trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) encabezan desde hace semanas la recogida de basura en La Habana, donde la acumulación de desechos mantiene en alerta a las autoridades y agrava la crisis sanitaria de la ciudad.
La Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana destacó a través de su perfil en Facebook que efectivos del Ejército Occidental ejecutaron este viernes un “golpe de higienización” en el Consejo Popular Colón como parte de la “Operación Limpieza”, una acción dirigida a mejorar las condiciones higiénicas de la capital.
Según la información, los militares trabajaron “incansablemente” junto a delegados y vecinos, en una jornada que fue calificada como “necesaria para proteger la salud del pueblo”.
Añadió que el presidente del Consejo Popular Colón, Eduardo Reyes Barrueto, y otros dirigentes locales agradecieron la labor del contingente, en un contexto donde los servicios comunales se encuentran desbordados y sin capacidad de respuesta ante la magnitud de los residuos acumulados.
El despliegue militar coincide con el lanzamiento de la “Operación Campana”, un plan piloto de recogida nocturna de basura en zonas con servicio eléctrico soterrado, precisó la Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana en otro post de la propia red social
Las autoridades esperan extender el modelo si logra aliviar los puntos más críticos, aunque admiten que el déficit de equipos y la escasez de combustible siguen siendo los principales obstáculos para estabilizar el sistema.
La situación sanitaria de La Habana se ha vuelto uno de los temas más sensibles del país. El propio presidente Miguel Díaz-Canel ha encabezado varias reuniones de emergencia desde principios de octubre, exigiendo “control y disciplina” ante el deterioro urbano.
En una de esas sesiones, transmitida por la prensa estatal, el mandatario reprochó que muchos organismos estatales no se hayan incorporado a las labores de limpieza y criticó la falta de respuesta oportuna.
“Las dificultades que hay en La Habana hay que identificarlas con nombres y apellidos”, dijo entonces.
Pese al discurso oficial, las cifras evidencian la magnitud del colapso. Según datos del Gobierno, hasta el 26 de octubre más de 396,000 metros cúbicos de basura había sido recogidos como parte de la campaña intensiva de higienización iniciada a comienzos de mes.
No obstante, los reportes de la prensa local y las redes sociales muestran que los basureros improvisados y los contenedores desbordados siguen marcando el paisaje cotidiano en numerosos municipios.
En algunos barrios periféricos, el Ministerio de Transporte ha comenzado a reconvertir contenedores obsoletos en cajas “ampirroll” (de carga basculante) y a emplear tracción animal para la recogida de desechos, una medida de emergencia que refleja la precariedad del sistema.
La presencia del Ejército en tareas civiles como la recogida de basura, la distribución de alimentos o el control de emergencias se ha vuelto una constante en Cuba en los últimos años.
En este caso, la militarización de los servicios comunales parece haberse institucionalizado como respuesta al deterioro urbano de la capital, más que como una solución temporal.
Mientras tanto, la basura sigue acumulándose en calles, solares y aceras. Para muchos habaneros, el olor y los mosquitos se han convertido en parte de la rutina diaria, mientras los uniformes verdes sustituyen a los camiones municipales en una ciudad donde la limpieza depende cada vez más de la disciplina militar que de la gestión civil.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Basura en La Habana
¿Por qué los militares están a cargo de la recogida de basura en La Habana?
Los militares están a cargo de la recogida de basura debido al colapso de los servicios comunales en La Habana. La acumulación de desechos ha desbordado la capacidad de respuesta de los servicios municipales, llevando al régimen cubano a movilizar efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) para enfrentar la crisis sanitaria.
¿Qué es la “Operación Limpieza” en La Habana?
La “Operación Limpieza” es una acción dirigida a mejorar las condiciones higiénicas de La Habana. Este operativo, liderado por soldados y oficiales del Ejército Occidental, busca aliviar la acumulación de basura en la capital cubana como parte de un esfuerzo mayor para combatir la crisis sanitaria que afecta a la ciudad.
¿Cuáles son los principales obstáculos para resolver el problema de la basura en La Habana?
Los principales obstáculos son la falta de equipos y la escasez de combustible. Además, la gestión ineficaz de los residuos y la falta de un plan sostenible para la recogida de basura complican la situación. A pesar de los esfuerzos, estos problemas estructurales continúan impidiendo una solución efectiva y duradera.
¿Cómo afecta la crisis de basura a la población de La Habana?
La acumulación de basura ha generado un incremento de los riesgos epidemiológicos en La Habana. La basura acumulada en calles y barrios ha provocado un aumento de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos y ratas, además de afectar la calidad de vida de los habitantes en la capital cubana.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la situación de la basura en La Habana?
Se han implementado operativos de recogida nocturna y se ha movilizado al ejército para tareas de limpieza. Además, se están utilizando contenedores de carga basculante y tracción animal en áreas periféricas. Sin embargo, estas son soluciones temporales y no se ha presentado un plan sostenible para abordar de manera estructural el problema de los residuos en la ciudad.
