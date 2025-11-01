Militares siguen a cargo de la recogida de basura en La Habana

Las tareas de limpieza en la capital fueron parcialmente asignadas a reclutas

Soldados, oficiales y trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) encabezan desde hace semanas la recogida de basura en La Habana, donde la acumulación de desechos mantiene en alerta a las autoridades y agrava la crisis sanitaria de la ciudad.

La Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana destacó a través de su perfil en Facebook que efectivos del Ejército Occidental ejecutaron este viernes un “golpe de higienización” en el Consejo Popular Colón como parte de la “Operación Limpieza”, una acción dirigida a mejorar las condiciones higiénicas de la capital.

Captura de Facebook/Asamblea Municipal del Poder Popular Centro Habana

Según la información, los militares trabajaron “incansablemente” junto a delegados y vecinos, en una jornada que fue calificada como “necesaria para proteger la salud del pueblo”.

Añadió que el presidente del Consejo Popular Colón, Eduardo Reyes Barrueto, y otros dirigentes locales agradecieron la labor del contingente, en un contexto donde los servicios comunales se encuentran desbordados y sin capacidad de respuesta ante la magnitud de los residuos acumulados.

Captura de Facebook/Asamblea Municipal del Poder Popular Centro Habana

El despliegue militar coincide con el lanzamiento de la “Operación Campana”, un plan piloto de recogida nocturna de basura en zonas con servicio eléctrico soterrado, precisó la Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana en otro post de la propia red social

Las autoridades esperan extender el modelo si logra aliviar los puntos más críticos, aunque admiten que el déficit de equipos y la escasez de combustible siguen siendo los principales obstáculos para estabilizar el sistema.

Foto: Facebook/Asamblea Municipal del Poder Popular Centro Habana

La situación sanitaria de La Habana se ha vuelto uno de los temas más sensibles del país. El propio presidente Miguel Díaz-Canel ha encabezado varias reuniones de emergencia desde principios de octubre, exigiendo “control y disciplina” ante el deterioro urbano.

En una de esas sesiones, transmitida por la prensa estatal, el mandatario reprochó que muchos organismos estatales no se hayan incorporado a las labores de limpieza y criticó la falta de respuesta oportuna.

Foto: Facebook/Asamblea Municipal del Poder Popular Centro Habana

“Las dificultades que hay en La Habana hay que identificarlas con nombres y apellidos”, dijo entonces.

Pese al discurso oficial, las cifras evidencian la magnitud del colapso. Según datos del Gobierno, hasta el 26 de octubre más de 396,000 metros cúbicos de basura había sido recogidos como parte de la campaña intensiva de higienización iniciada a comienzos de mes.

Foto: Facebook/Asamblea Municipal del Poder Popular Centro Habana

No obstante, los reportes de la prensa local y las redes sociales muestran que los basureros improvisados y los contenedores desbordados siguen marcando el paisaje cotidiano en numerosos municipios.

En algunos barrios periféricos, el Ministerio de Transporte ha comenzado a reconvertir contenedores obsoletos en cajas “ampirroll” (de carga basculante) y a emplear tracción animal para la recogida de desechos, una medida de emergencia que refleja la precariedad del sistema.

La presencia del Ejército en tareas civiles como la recogida de basura, la distribución de alimentos o el control de emergencias se ha vuelto una constante en Cuba en los últimos años.

En este caso, la militarización de los servicios comunales parece haberse institucionalizado como respuesta al deterioro urbano de la capital, más que como una solución temporal.

Mientras tanto, la basura sigue acumulándose en calles, solares y aceras. Para muchos habaneros, el olor y los mosquitos se han convertido en parte de la rutina diaria, mientras los uniformes verdes sustituyen a los camiones municipales en una ciudad donde la limpieza depende cada vez más de la disciplina militar que de la gestión civil.