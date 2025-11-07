Bucanero dona 5,760 cajas de malta a damnificados del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La Cervecería Bucanero S.A. realizó este viernes una donación valorada en más de tres millones de pesos destinada a las provincias orientales más afectadas por el paso del huracán Melissa, informó la emisora oficialista Radio Bayamo.

El donativo, que consiste en 5,760 cajas de malta Perla Negra —equivalentes a 40 parles—, será distribuido entre las provincias de Las Tunas, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo, según confirmó Manuel Rodríguez Pérez, director de la Sucursal de Ventas Oriente de la empresa.

"Incluye 40 parles de malta Perla Negra (5 760 cajas) que llegarán a centros de evacuación, hospitales y hogares de ancianos", subrayó la empresa en un post de Facebook.

Rodríguez señaló que la iniciativa busca aliviar parte de las carencias que enfrentan miles de familias tras el paso del ciclón, que dejó extensos daños en infraestructuras, viviendas y redes eléctricas.

“Nos sumamos al esfuerzo solidario de muchas entidades y trabajadores que buscan apoyar a los damnificados”, expresó el directivo, citado por la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Por su parte, Diosmedis Cruz, secretario general del Buró Sindical de la fábrica, destacó que Bucanero mantiene durante todo el año acciones de apoyo social, especialmente a niños sin amparo parental, pacientes con cáncer y hospitales pediátricos de diversas provincias.

“Es un compromiso moral con nuestra gente y con las comunidades donde operamos”, afirmó.

La Sucursal Oriente, reconocida con la distinción de Vanguardia Nacional, asegura haber cumplido sus planes de producción y ventas, manteniendo índices favorables en seguridad laboral y disciplina organizativa.

Como parte de su estrategia de expansión en el Caribe y Centroamérica, la cervecería —líder en la producción de toneles de malta y cerveza en Cuba— continúa apostando por la diversificación de su portafolio, con productos como Bucanero Max, Cristal Extra y la propia Perla Negra, que formó parte del donativo.

La iniciativa solidaria ocurre en medio de una profunda crisis económica y de desabastecimiento en Cuba, donde la llegada del huracán Melissa agravó la situación de miles de familias que aún esperan una respuesta estructural del régimen ante los daños materiales y las pérdidas sufridas.