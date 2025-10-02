Crisis alimentaria en Cuba llega a los pitirres: Se vende a 400 pesos la libra

Vídeos relacionados:
La crisis alimentaria en Cuba ha llegado a niveles alarmantes: en el oriente del país, el pitirre abejero, un ave migratoria que suele criar en la isla y volar cada invierno hacia Sudamérica, se vende en el mercado negro a 400 pesos la libra, equivalente a un dólar en el cambio informal.
El observatorio independiente Food Monitor Program (FMP) denunció este miércoles en la red social X que la caza de esta especie se ha convertido en un recurso de subsistencia para muchas familias, pese a las consecuencias ecológicas que puede traer consigo.
“El pitirre abejero no es solo carne, es un controlador natural de insectos y ayuda a equilibrar los ecosistemas”, advirtió el grupo.
En su paso estacional, estas aves se concentran en ríos, lagunas y espejos de agua, lo que facilita su captura con armas improvisadas como rifles de aire comprimido calibre 4.5 mm —supuestamente deportivos, pero letales para aves— y escopetas de cartuchos reguladas por el Decreto Ley 262 en Cuba.
Para los denunciantes, la práctica refleja la paradoja de la crisis cubana: un recurso natural convertido en alimento de subsistencia, un ecosistema debilitado y una especie puesta en riesgo.
“La caza indiscriminada, sumada a la deforestación creciente, incrementa la vulnerabilidad de las rutas migratorias del pitirre”, alertó el informe.
El programa recordó que la escasez también ha impulsado la tala de árboles, la caza ilegal de jutías e iguanas y la pesca intensiva de especies como cangrejos y camarones de río, todos convertidos en alternativas desesperadas ante la falta de alimentos.
FMP pidió a las autoridades cubanas abordar este fenómeno con políticas de justicia social y protección ambiental que garanticen sostenibilidad, sin criminalizar las prácticas de subsistencia en un país con recursos cada vez más limitados.
La crisis que en la actualidad enfrentan los cubanos, y que los ha empujado a adoptar prácticas casi cavernícolas, se evidencia a diario.
Recientemente, FMP denunció que la crisis energética y alimentaria que atraviesa Cuba ha obligado a miles de familias a talar árboles para cocinar, ante apagones de hasta 20 horas diarias y la suspensión prolongada del suministro de gas licuado.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Alimentaria en Cuba y la Caza del Pitirre
¿Por qué se está cazando el pitirre abejero en Cuba?
La caza del pitirre abejero en Cuba se ha convertido en un recurso de subsistencia debido a la crisis alimentaria. Muchas familias recurren a esta práctica para poder alimentarse, aunque esto conlleva graves consecuencias ecológicas, ya que el pitirre es un controlador natural de insectos y su captura masiva podría desequilibrar los ecosistemas.
¿Cuál es el precio del pitirre abejero en el mercado negro cubano?
En el mercado negro cubano, la carne de pitirre abejero se vende a 400 pesos la libra, lo que equivale aproximadamente a un dólar en el cambio informal. Este alto precio refleja la desesperación y el hambre que enfrenta la población cubana debido a la crisis alimentaria.
¿Qué impacto tiene la crisis alimentaria en la población cubana, especialmente en los grupos vulnerables?
La crisis alimentaria en Cuba ha llevado a que uno de cada cuatro cubanos se acueste sin cenar. Grupos vulnerables como los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidades y pacientes con enfermedades crónicas son los más afectados. La situación se ha agravado por la inflación, la escasez de alimentos y el colapso de servicios básicos como la electricidad y el agua potable.
¿Qué medidas se han propuesto para abordar la crisis alimentaria en Cuba?
El Food Monitor Program (FMP) ha instado al gobierno cubano a implementar políticas de justicia social y protección ambiental que garanticen la sostenibilidad. Se pide que se aborden las prácticas de subsistencia sin criminalizar a quienes las realizan, y se exigen reformas estructurales que permitan un acceso adecuado a alimentos y servicios esenciales para toda la población.
