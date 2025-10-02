Crisis alimentaria en Cuba llega a los pitirres: Se vende a 400 pesos la libra

Vídeos relacionados:

La crisis alimentaria en Cuba ha llegado a niveles alarmantes: en el oriente del país, el pitirre abejero, un ave migratoria que suele criar en la isla y volar cada invierno hacia Sudamérica, se vende en el mercado negro a 400 pesos la libra, equivalente a un dólar en el cambio informal.

El observatorio independiente Food Monitor Program (FMP) denunció este miércoles en la red social X que la caza de esta especie se ha convertido en un recurso de subsistencia para muchas familias, pese a las consecuencias ecológicas que puede traer consigo.

“El pitirre abejero no es solo carne, es un controlador natural de insectos y ayuda a equilibrar los ecosistemas”, advirtió el grupo.

En su paso estacional, estas aves se concentran en ríos, lagunas y espejos de agua, lo que facilita su captura con armas improvisadas como rifles de aire comprimido calibre 4.5 mm —supuestamente deportivos, pero letales para aves— y escopetas de cartuchos reguladas por el Decreto Ley 262 en Cuba.

Para los denunciantes, la práctica refleja la paradoja de la crisis cubana: un recurso natural convertido en alimento de subsistencia, un ecosistema debilitado y una especie puesta en riesgo.

“La caza indiscriminada, sumada a la deforestación creciente, incrementa la vulnerabilidad de las rutas migratorias del pitirre”, alertó el informe.

Lo más leído hoy:

El programa recordó que la escasez también ha impulsado la tala de árboles, la caza ilegal de jutías e iguanas y la pesca intensiva de especies como cangrejos y camarones de río, todos convertidos en alternativas desesperadas ante la falta de alimentos.

FMP pidió a las autoridades cubanas abordar este fenómeno con políticas de justicia social y protección ambiental que garanticen sostenibilidad, sin criminalizar las prácticas de subsistencia en un país con recursos cada vez más limitados.

La crisis que en la actualidad enfrentan los cubanos, y que los ha empujado a adoptar prácticas casi cavernícolas, se evidencia a diario.

Recientemente, FMP denunció que la crisis energética y alimentaria que atraviesa Cuba ha obligado a miles de familias a talar árboles para cocinar, ante apagones de hasta 20 horas diarias y la suspensión prolongada del suministro de gas licuado.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Alimentaria en Cuba y la Caza del Pitirre