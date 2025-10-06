Randy Arozarena entra en el Top 5 histórico de cubanos con más hits en postemporada

Vídeos relacionados:

El jardinero cubano Randy Arozarena alcanzó este jueves la marca de 39 hits en postemporada, colocándose como el quinto jugador nacido en Cuba con más imparables en la historia de las Grandes Ligas en playoffs.

Arozarena consiguió la cifra durante el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS), en el que los Marineros de Seattle lograron una valiosa victoria que les permite igualar la serie.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, los cubanos con más hits en postemporada (MLB) son Yulieski Gurriel (91), Yordan Álvarez (63), Yasiel Puig (51), Tany Pérez (41) y Arozarena (39).

El rendimiento de Arozarena en playoffs ha sido una constante desde su histórica actuación en 2020, y con solo 29 años continúa ampliando su legado como uno de los peloteros cubanos más productivos en escenarios de octubre.

Preguntas frecuentes sobre Randy Arozarena y su impacto en la MLB