Increpan en plena calle a presunto estafador que usaba anillos falsos en El Cotorro

La cubana Yenney Caballero denunció a través de Facebook a un hombre que, presuntamente, intenta estafar a los transeúntes con una modalidad cada vez más común en Cuba: el engaño de los anillos falsos.
“¡Alerta! Este delincuente me lo acabo de cruzar en El Cotorro. Es de los estafadores que llevan unos anillos falsos y los dejan caer en el piso para envolver a las personas, despojándolas de sus prendas de oro. Clasifica quién lleva cadena, argollas o algo de valor. Mucha precaución, por favor”, escribió Caballero.
Según su relato, el hecho ocurrió en la calle Central, una cuadra después de la iglesia del municipio, donde el presunto estafador actuaba acompañado de otro individuo. “Esto siempre lo hacen dos personas”, comentó la denunciante en Facebook.
En el video compartido, se ve al hombre cubriéndose el rostro y huyendo del lugar tras percatarse de que estaba siendo grabado. La publicación se volvió viral rápidamente y provocó numerosos comentarios de vecinos que aseguran haber presenciado situaciones similares en otras zonas de la capital.
Uno de los comentarios más llamativos relató otro intento de estafa con una historia similar. Todo comienza con el supuesto hallazgo de seis anillos de oro y una nota escrita a máquina que pedía entregarlos a “un italiano” que debía pagar más de 700 dólares o euros por cada uno.
Según el testimonio, los implicados ofrecían parte del “botín” como regalo para ganar confianza, mientras buscaban un joyero donde vender las piezas. “Están escapados, no se puede confiar ni en la sombra hoy en día”, advirtió la internauta.
Estas modalidades de estafa con anillos o joyas falsas se han vuelto frecuentes en distintas zonas del país, especialmente en municipios de La Habana, donde los delincuentes aprovechan la crisis económica y la escasez para engañar a personas confiadas o mayores.
Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso, pero los residentes de El Cotorro reclaman mayor presencia policial y vigilancia en las calles para evitar que sigan ocurriendo este tipo de fraudes.
Preguntas frecuentes sobre estafas y seguridad en Cuba
¿Cuál es la nueva modalidad de estafa con anillos falsos en Cuba?
La modalidad de estafa con anillos falsos consiste en que los estafadores dejan caer anillos falsos en el suelo y simulan haberlos encontrado. Luego, ofrecen compartir el supuesto hallazgo con las víctimas, pidiéndoles a cambio alguna prenda de valor. Este tipo de engaño ha aumentado en Cuba, especialmente en municipios de La Habana.
¿Por qué las estafas se han vuelto comunes en Cuba?
Las estafas han proliferado en Cuba debido a la crisis económica y la escasez de productos básicos, que han llevado a algunos individuos a recurrir a actividades ilícitas para sobrevivir. La falta de vigilancia y control por parte de las autoridades también ha contribuido al aumento de estos delitos.
¿Qué medidas se están tomando para combatir las estafas en Cuba?
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han tomado medidas significativas para combatir el aumento de las estafas. Los ciudadanos han expresado su descontento y demandado mayor presencia policial y vigilancia, pero la respuesta oficial ha sido insuficiente según los reportes ciudadanos.
¿Cómo pueden los ciudadanos protegerse de las estafas en Cuba?
Para protegerse de las estafas, los ciudadanos deben ser cautelosos y desconfiar de ofertas o hallazgos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Es importante verificar la autenticidad de los productos y servicios antes de realizar transacciones y compartir información sospechosa en redes sociales para alertar a otros.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.