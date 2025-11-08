Increpan en plena calle a presunto estafador que usaba anillos falsos en El Cotorro

La cubana Yenney Caballero denunció a través de Facebook a un hombre que, presuntamente, intenta estafar a los transeúntes con una modalidad cada vez más común en Cuba: el engaño de los anillos falsos.

“¡Alerta! Este delincuente me lo acabo de cruzar en El Cotorro. Es de los estafadores que llevan unos anillos falsos y los dejan caer en el piso para envolver a las personas, despojándolas de sus prendas de oro. Clasifica quién lleva cadena, argollas o algo de valor. Mucha precaución, por favor”, escribió Caballero.

Según su relato, el hecho ocurrió en la calle Central, una cuadra después de la iglesia del municipio, donde el presunto estafador actuaba acompañado de otro individuo. “Esto siempre lo hacen dos personas”, comentó la denunciante en Facebook.

En el video compartido, se ve al hombre cubriéndose el rostro y huyendo del lugar tras percatarse de que estaba siendo grabado. La publicación se volvió viral rápidamente y provocó numerosos comentarios de vecinos que aseguran haber presenciado situaciones similares en otras zonas de la capital.

Uno de los comentarios más llamativos relató otro intento de estafa con una historia similar. Todo comienza con el supuesto hallazgo de seis anillos de oro y una nota escrita a máquina que pedía entregarlos a “un italiano” que debía pagar más de 700 dólares o euros por cada uno.

Según el testimonio, los implicados ofrecían parte del “botín” como regalo para ganar confianza, mientras buscaban un joyero donde vender las piezas. “Están escapados, no se puede confiar ni en la sombra hoy en día”, advirtió la internauta.

Estas modalidades de estafa con anillos o joyas falsas se han vuelto frecuentes en distintas zonas del país, especialmente en municipios de La Habana, donde los delincuentes aprovechan la crisis económica y la escasez para engañar a personas confiadas o mayores.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso, pero los residentes de El Cotorro reclaman mayor presencia policial y vigilancia en las calles para evitar que sigan ocurriendo este tipo de fraudes.