Empresa australiana Antilles Gold reactivará la exploración de oro en la mina cubana La Demajagua

Vídeos relacionados:
La compañía australiana Antilles Gold anunció que prevé iniciar a principios de 2026 un nuevo programa de perforación en la mina La Demajagua, ubicada en la Isla de la Juventud, un proyecto que mantiene desde hace años junto a la estatal GeoMinera S.A. y que ha generado expectativas, dudas y contraste con la realidad económica cubana.
El plan contempla entre 10,000 y 15,000 metros de perforación adicional para afinar los cálculos sobre oro, plata y antimonio en el yacimiento, y servirá de base para un Estudio de Factibilidad Definitivo que no estaría listo hasta 2027. Para entonces, la empresa espera definir si el proyecto avanza finalmente hacia su apertura comercial, algo que lleva más de una década posponiéndose entre promesas de altos rendimientos, retrasos técnicos y cambios en el mercado.
En un comunicado, la minera explicó que usará dos nuevas máquinas de perforación, operadas por una división del gigante chino Xinhai Mining, socio clave en varios proyectos extractivos en la isla. Según Antilles, esta campaña permitirá mejorar la clasificación de los recursos y comprobar si es posible incrementar las reservas de antimonio, un mineral altamente valorado en la industria tecnológica y cuyos precios internacionales casi triplica los valores del mercado chino.
Aunque Antilles Gold insiste en el potencial del yacimiento, sus proyecciones dependen de una operación que aún no arranca y de una empresa cuya cotización bursátil se mantiene en mínimos históricos —al cierre del 12 de noviembre, su acción apenas cotizaba a 0,009 dólares australianos—, con poca cobertura de analistas y señales técnicas desfavorables, según datos de TipRanks.
La compañía, sin embargo, asegura que la situación podría ser distinta para 2027, cuando espera utilizar alrededor de 60 millones de dólares en “efectivo excedente” generado por otra mina en desarrollo, Nueva Sabana, como capital para el avance de La Demajagua. El resto del financiamiento dependería de créditos vinculados al contratista chino y de adelantos por ventas futuras de concentrado de oro.
El proyecto de La Demajagua ha sido presentado durante años como una de las grandes apuestas mineras de Cuba. En 2021, Antilles Gold reportó concentraciones “deslumbrantes” de oro y plata en las primeras perforaciones, con picos de hasta 109 gramos de oro por tonelada y más de 1,700 gramos de plata. Un año después, la compañía elevó sus expectativas y habló de la posibilidad de obtener varios tipos de concentrados, incluido uno rico en antimonio, metal crítico para semiconductores y baterías.
Lo más leído hoy:
Pero pese a los anuncios, la explotación comercial nunca ha comenzado. El discurso optimista contrasta con las dudas sobre la capacidad real del Estado cubano para acompañar un proyecto de esta escala en medio del colapso energético, la crisis financiera y la falta de infraestructura.
Antilles Gold insiste en que el escenario internacional es hoy más favorable por el aumento del precio del oro, la plata y el antimonio. Pero los cubanos han escuchado antes promesas parecidas. La Demajagua, heredera de la histórica mina Delita, sigue sin convertirse en la fuente de prosperidad que se ha anunciado en titulares desde hace más de una década.
Preguntas frecuentes sobre la mina La Demajagua y la situación económica en Cuba
¿Cuándo comenzará el nuevo programa de perforación en la mina La Demajagua?
El nuevo programa de perforación en la mina La Demajagua está previsto para comenzar a principios de 2026. La compañía australiana Antilles Gold, en colaboración con GeoMinera S.A., planea realizar entre 10,000 y 15,000 metros de perforación adicional para refinar los cálculos sobre los recursos de oro, plata y antimonio en el yacimiento.
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el proyecto minero La Demajagua?
El proyecto La Demajagua enfrenta varios desafíos, entre ellos el retraso en su apertura comercial debido a problemas técnicos, cambios en el mercado y la situación económica cubana. Además, la capacidad del Estado cubano para apoyar un proyecto de esta magnitud es cuestionable, dada la crisis financiera, la falta de infraestructura y el colapso energético que afecta al país.
¿Qué papel juega la empresa china Xinhai Mining en el proyecto de La Demajagua?
La empresa china Xinhai Mining es un socio clave en el proyecto de La Demajagua. Proveerá dos nuevas máquinas de perforación para la campaña de Antilles Gold, lo que permitirá mejorar la clasificación de los recursos y potencialmente aumentar las reservas de antimonio.
¿Cuál es la situación financiera actual de Antilles Gold?
La situación financiera de Antilles Gold es crítica, con su cotización bursátil en mínimos históricos. Al cierre del 12 de noviembre de 2025, su acción cotizaba a solo 0,009 dólares australianos, y la empresa enfrenta poca cobertura de analistas y señales técnicas desfavorables.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.