Empresa australiana Antilles Gold reactivará la exploración de oro en la mina cubana La Demajagua

La compañía australiana Antilles Gold anunció que prevé iniciar a principios de 2026 un nuevo programa de perforación en la mina La Demajagua, ubicada en la Isla de la Juventud, un proyecto que mantiene desde hace años junto a la estatal GeoMinera S.A. y que ha generado expectativas, dudas y contraste con la realidad económica cubana.

El plan contempla entre 10,000 y 15,000 metros de perforación adicional para afinar los cálculos sobre oro, plata y antimonio en el yacimiento, y servirá de base para un Estudio de Factibilidad Definitivo que no estaría listo hasta 2027. Para entonces, la empresa espera definir si el proyecto avanza finalmente hacia su apertura comercial, algo que lleva más de una década posponiéndose entre promesas de altos rendimientos, retrasos técnicos y cambios en el mercado.

En un comunicado, la minera explicó que usará dos nuevas máquinas de perforación, operadas por una división del gigante chino Xinhai Mining, socio clave en varios proyectos extractivos en la isla. Según Antilles, esta campaña permitirá mejorar la clasificación de los recursos y comprobar si es posible incrementar las reservas de antimonio, un mineral altamente valorado en la industria tecnológica y cuyos precios internacionales casi triplica los valores del mercado chino.

Aunque Antilles Gold insiste en el potencial del yacimiento, sus proyecciones dependen de una operación que aún no arranca y de una empresa cuya cotización bursátil se mantiene en mínimos históricos —al cierre del 12 de noviembre, su acción apenas cotizaba a 0,009 dólares australianos—, con poca cobertura de analistas y señales técnicas desfavorables, según datos de TipRanks.

La compañía, sin embargo, asegura que la situación podría ser distinta para 2027, cuando espera utilizar alrededor de 60 millones de dólares en “efectivo excedente” generado por otra mina en desarrollo, Nueva Sabana, como capital para el avance de La Demajagua. El resto del financiamiento dependería de créditos vinculados al contratista chino y de adelantos por ventas futuras de concentrado de oro.

El proyecto de La Demajagua ha sido presentado durante años como una de las grandes apuestas mineras de Cuba. En 2021, Antilles Gold reportó concentraciones “deslumbrantes” de oro y plata en las primeras perforaciones, con picos de hasta 109 gramos de oro por tonelada y más de 1,700 gramos de plata. Un año después, la compañía elevó sus expectativas y habló de la posibilidad de obtener varios tipos de concentrados, incluido uno rico en antimonio, metal crítico para semiconductores y baterías.

Pero pese a los anuncios, la explotación comercial nunca ha comenzado. El discurso optimista contrasta con las dudas sobre la capacidad real del Estado cubano para acompañar un proyecto de esta escala en medio del colapso energético, la crisis financiera y la falta de infraestructura.

Antilles Gold insiste en que el escenario internacional es hoy más favorable por el aumento del precio del oro, la plata y el antimonio. Pero los cubanos han escuchado antes promesas parecidas. La Demajagua, heredera de la histórica mina Delita, sigue sin convertirse en la fuente de prosperidad que se ha anunciado en titulares desde hace más de una década.