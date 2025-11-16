A contrarreloj: Envían 600 barrenderos para higienizar La Habana por su aniversario

Vídeos relacionados:

Las autoridades de La Habana han desplegado 77 brigadas de barrenderos, con unos 600 trabajadores, como parte de un operativo especial de higienización de la capital en vísperas del 506 aniversario de la ciudad, que se celebra este 16 de noviembre.

El plan fue propuesto en una reunión con las autoridades de La Habana, encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel, junto al primer ministro Manuel Marrero, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y otros dirigentes.

El objetivo declarado es "mejorar" la recogida de desechos sólidos urbanos y la limpieza de las principales avenidas, plazas y zonas de alto tránsito, en medio de una crisis de basura que ha generado fuertes críticas ciudadanas.

En el encuentro se destacó que, en la última semana, se emplearon 93.043 litros de combustible para transportar 96.500 metros cúbicos de desechos, lo que, según el informe oficialista, refleja una "mayor eficiencia" en el uso de recursos al reducir el índice de consumo de 1,05 a 0,96 litros por metro cúbico.

Las nuevas brigadas de barrido se concentrarán “en un primer momento” en las avenidas principales de los 15 municipios, así como en plazas y zonas consideradas relevantes para el tránsito y la vida social.

La recuperación del “emblemático oficio del barrendero” incluye, según el reporte, la rehabilitación de sus carritos, la revalorización salarial y la garantía de alimentación, uniformes, medios de protección e instrumentos de limpieza, como parte de un intento de “dignificar” ese trabajo en la capital.

Lo más leído hoy:

En paralelo, las autoridades señalaron como “alentador” que en algunos consejos populares se empieza a crear la disciplina de que las familias saquen la basura solo cuando pasa el camión colector, aunque advirtieron que esa costumbre depende de que se cumplan estrictamente los horarios de recogida.

Díaz-Canel recalcó que la estabilidad del servicio solo será posible si se mantiene la sistematización y el control estricto de las rutas, y pidió puntualidad en los recorridos para ganar “comprensión y sensibilidad” de la población.

El informe incluyó también un capítulo sobre el enfrentamiento al delito y a las indisciplinas sociales en los grandes vertederos: se reportó la aplicación de 1.159 multas, por un valor superior a 500.000 pesos, la detención de personas dedicadas ilegalmente a recolectar materias primas y procesadas por propagación de epidemias, así como registros domiciliarios y la demolición de casuchas usadas para almacenar artículos extraídos de los “botes” de basura.

Además, se informó sobre la rehabilitación de crematorios en Santiago de las Vegas y Guanabacoa, el funcionamiento de los equipos en Berroa y las reparaciones en 22 de las 24 funerarias de la capital, así como acciones de limpieza en 16 cementerios municipales, dentro de un programa de mejora de los Servicios Necrológicos.

El despliegue de los 600 barrenderos llega en un contexto marcado por la llamada “Operación Limpieza”, encabezada por soldados, oficiales y trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) para "mejorar" las condiciones higiénicas de la capital, y por la “Operación Campana”, un plan piloto de recogida nocturna de basura en zonas con servicio eléctrico soterrado.

Sin embargo, la falta de recursos estructurales y la ineficacia acumulada han impedido hasta ahora una solución sostenible al problema de los residuos urbanos en La Habana.

Mientras el diario oficial Granma ha llegado a asegurar que la capital avanza hacia un “modelo de ciudad inteligente y sostenible”, los habaneros replican con imágenes de contenedores desbordados, basura en calles y aceras, edificios en ruinas y un transporte caótico, contrastando la retórica oficial con la realidad cotidiana.

La convocatoria del portal Cubadebate para celebrar el 506 aniversario de La Habana desató una avalancha de comentarios críticos y sarcásticos, en los que muchos vecinos recordaron que viven en una ciudad donde el gobierno “no es capaz de recoger la basura, garantizar un transporte mínimamente eficiente o un simple paracetamol”.

En el terreno sanitario, el informe oficial sostiene que en la capital se observa una disminución de los casos febriles y un aumento de las pesquisas, junto con el incremento de las acciones antivectoriales: se prevé que más de 1.500 operarios de la campaña contra el mosquito entren en acción y que el número de “bazucas” de fumigación pase de unas 450 a más de 750, con la meta de abarcar más del 82 % de los locales en dos semanas.

No obstante, la propia situación medioambiental de la ciudad —marcada por microvertederos y aguas estancadas— ha favorecido la expansión de vectores y enfermedades, lo que hace de la higienización un asunto especialmente sensible para los residentes.

Con el aniversario 506 de La Habana como telón de fondo, el anuncio de las 77 brigadas de barrenderos busca enviar el mensaje de que “cuando hay exigencia y control, se logran resultados”.

Sin embargo, para muchos capitalinos, el verdadero reto será comprobar si este despliegue se mantiene más allá de la fecha simbólica y si la limpieza de la ciudad deja de ser una operación de emergencia y pasa a ser un servicio estable y eficiente, a la altura de las necesidades de una urbe que, pese a su historia y atractivo, arrastra desde hace años una profunda crisis de gestión urbana.