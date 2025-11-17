Autoridades de Salud en Las Tunas desmienten “crisis sanitaria” y aseguran que la situación está "bajo control"

Vídeos relacionados:

El Gobierno cubano negó la existencia de una crisis sanitaria en la provincia de Las Tunas tras la circulación de mensajes y denuncias en redes sociales sobre un supuesto incremento de enfermedades y fallecimientos en el territorio oriental.

Según una nota publicada por el medio oficial Tiempo21Cuba, la Dirección General de Salud en Las Tunas aseguró que “no se ha registrado ningún incremento inusual en la mortalidad asociada a brote viral durante las fechas señaladas”.

Captura Facebook / Tiempo21Cuba

El comunicado, difundido el 15 de noviembre, atribuye la alarma pública a la propagación de “mensajes no verificados” y llama a la población a informarse únicamente a través de “medios oficiales”.

Las autoridades sanitarias afirmaron que se mantiene la vigilancia epidemiológica y que las instituciones del territorio “continúan ofreciendo asistencia médica oportuna en todos los niveles de atención”.

También indicaron que el sistema de salud ha desplegado “un conjunto de acciones” para enfrentar la situación, en un contexto marcado por los daños del huracán Melissa.

Lo más leído hoy:

El texto concluye exhortando a los ciudadanos a “no hacerse eco de rumores ni publicaciones no confirmadas que intentan menguar la confianza en las instituciones y perturbar la tranquilidad social”.

Sin embargo, las declaraciones oficiales fueron rápidamente desmentidas por numerosos usuarios en redes sociales, quienes aseguraron que la situación sanitaria en Las Tunas es mucho más grave de lo que el Gobierno reconoce.

Danay Torrejón cuestionó directamente las supuestas acciones mencionadas en el comunicado. “¿Podría enumerar las acciones que se han tomado y dónde? Hay mosquitos y basura en todas partes, Comunales brilla por su ausencia y no hay fumigaciones. En los policlínicos ni te examinan, te dicen que busques en Revolico tal cosa y tomes eso porque ni termómetros hay”, escribió en un extenso comentario donde criticó la falta de transparencia oficial.

Katy Martínez también se mostró escéptica: “Queremos saber cuáles son las medidas tomadas porque no las veo por ningún lugar, solo veo a todas las personas enfermas y nadie viene ni siquiera a recoger la basura”.

Otros internautas, como Rafelito Parra, denunciaron la propagación del virus y la falta de respuesta estatal: “Hay que tener la cara dura para hacer una publicación así cuando hay personas que le han dado el virus y no la han contado. En mi cuadra no hay una persona que no esté enferma. Lo primero que deberían hacer es suspender las clases para evitar que más niños se contagien”.

Por su parte, Nelson Jiménez Díaz apuntó al ocultamiento de información: “Si hubiera crisis, no la informarían. Los vertederos siguen en las calles y el incremento de casos también”, mientras Iliana Vargas Marrero reclamó claridad: “Hay muchos enfermos en toda la provincia y no he visto fumigar ni una vez. Podrían explicar las acciones tomadas, para que el pueblo esté más tranquilo”.

Para Lisbet Rodríguez, las medidas son insuficientes: “Ese virus se ha incrementado cada día más. En mi cuadra todos están enfermos, la calle es un basurero y llena de mosquitos. No quieran tapar el sol con un dedo, la situación está bastante fea”.

En esa misma línea, Mario Suñol comparó la falta de información con lo ocurrido tras el huracán Melissa: “No habrán muertes producidas directamente por la enfermedad, pero sí muchas personas fallecidas con padecimientos asociados. Igual dijeron que por Melissa no hubo muertos y sí los hubo. No hay medicamentos ni fumigación. Digan la verdad, no somos bobos”.

Sandra de la Peña Ávila pidió transparencia: “Acciones no he visto, pero sí mucha basura, salideros y enfermos. Solo pedimos verdad, no justificaciones”.

Por su parte, Dai Acosta, residente en el extranjero, denunció que conoce al menos tres personas que murieron en Las Tunas con diagnóstico positivo. “Te dicen que diste positivo al virus, pero no especifican cuál. El virus del comunismo es el que más daño está haciendo”, escribió irónicamente.

Las reacciones reflejan el creciente malestar ciudadano ante la falta de información y gestión sanitaria en la provincia.

Mientras las autoridades repiten que “todo está bajo control”, la población insiste en que los brotes, la basura y los mosquitos siguen siendo parte del paisaje cotidiano.

En medio del aumento de arbovirosis en Cuba, muchos ciudadanos se preguntan dónde está José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, cuya ausencia mediática ha generado especulaciones sobre la gestión de la actual crisis sanitaria.

El silencio institucional ha sido interpretado por muchos como una evasión ante la falta de acciones efectivas.

Los testimonios no dejan lugar a dudas: familias enteras están enfermas a causa de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue o la chikungunya, sin acceso a medicamentos ni a personal médico calificado.

Muchos afectados aseguran que han tenido que automedicarse o recurrir a soluciones improvisadas, en un contexto donde las instituciones parecen ausentes o rebasadas.

Como respuesta a la presión ciudadana, el régimen ha comenzado a producir repelentes naturales de forma artesanal, una medida tardía y de eficacia cuestionable, que evidencia la falta de planificación estatal ante brotes epidémicos cíclicos.

Esta iniciativa no resuelve el problema estructural del control vectorial ni sustituye las campañas de fumigación que han sido reducidas o eliminadas en muchas zonas del país.

El propio doctor Francisco Durán admitió públicamente que la situación es crítica, aunque intentó minimizar su impacto general.

Reconoció un alza en los casos de arbovirosis y llamó a la población a extremar las medidas higiénicas, pero sin mencionar soluciones estructurales ni medidas concretas del sistema sanitario para contener la propagación de los virus.