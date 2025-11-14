Ulises Toirac denuncia la tardanza del régimen en declarar la epidemia de arbovirosis en Cuba

Vídeos relacionados:
El humorista cubano Ulises Toirac cuestionó este viernes la demora del régimen en declarar oficialmente la epidemia de arbovirosis en Cuba, tras meses en que el país se vio desbordado por el dengue, chikungunya y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.
En una publicación en Facebook, Toirac lamentó que las autoridades hayan reconocido la epidemia solo ahora, cuando la situación es ya incontrolable y miles de cubanos han enfermado en todo el país.
“Hace dos o tres días se habló por primera vez de epidemia por arbovirosis en Cuba, mientras la gente caía como moscas desde hace tres meses en sitios como Matanzas”, escribió el humorista, quien recientemente dijo estar “a la moda” en enfermar de chikungunya.
Toirac calificó la actuación del régimen como un acto de “indolencia”, al haber negado durante semanas la existencia de un brote masivo que ya era evidente para la población.
“Las autoridades sanitarias han negado durante un tiempo precioso la existencia de una situación que hoy es imposible controlar”, señaló.
El comediante recordó que, a diferencia del coronavirus, las arbovirosis son transmitidas por mosquitos, y que Cuba ofrece condiciones ideales para su propagación debido a la falta de saneamiento y la acumulación de basura en las ciudades.
“El país es una especie de panacea para esos insectos. Un número tan elevado de mosquitos hace prácticamente imposible detener la propagación. Ningún repelente es eficaz 100%. Siempre hay un mosquito HDLP que pica”, ironizó.
Toirac también denunció la ausencia de información y orientación a la población, a la que calificó como víctima de las consecuencias de la gestión sanitaria del régimen.
“La población, sin orientación al respecto, ha sido víctima de todas las consecuencias. Incluyendo la muerte. Y esto es otro nivel de indolencia”, concluyó.
La declaración del humorista se suma al creciente malestar social por la crisis epidemiológica que vive el país, tras meses de silencio oficial y falta de transparencia.
En los últimos días, médicos, activistas y ciudadanos han denunciado el colapso hospitalario y la falta de recursos para enfrentar una epidemia que el gobierno intentó ocultar.
Preguntas Frecuentes sobre la Epidemia de Arbovirosis en Cuba
¿Por qué Ulises Toirac critica la tardanza del régimen cubano en declarar la epidemia de arbovirosis?
Ulises Toirac critica la tardanza del régimen cubano porque considera que la declaración de la epidemia llegó demasiado tarde, cuando la situación ya era incontrolable y miles de cubanos habían enfermado. Según Toirac, las autoridades negaron durante semanas la existencia de un brote masivo evidente para la población, lo que calificó de "indolencia".
¿Cuál es la situación sanitaria actual en Cuba con respecto a las arbovirosis?
Cuba enfrenta una crisis sanitaria grave debido a la cocirculación de virus transmitidos por mosquitos, como el dengue, chikungunya y Oropouche. La isla presenta transmisión activa en 38 municipios, con más de 21,000 casos de chikungunya y brotes febriles en gran parte del país. Esta situación se ve agravada por la falta de saneamiento y la escasez de recursos médicos.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a la crisis de arbovirosis?
El gobierno cubano ha sido criticado por su respuesta tardía y la falta de medidas efectivas. Se ha recurrido a consignas y propaganda en lugar de acciones concretas, y se ha culpado a la "indisciplina poblacional" en lugar de reconocer la falta de fumigación y recursos médicos. La gestión ha sido comparada negativamente con la respuesta a la COVID-19.
¿Qué medidas recomiendan los expertos para controlar la epidemia de arbovirosis en Cuba?
Los expertos sugieren que para controlar la epidemia de arbovirosis en Cuba se necesitan medidas urgentes como la fumigación masiva y sostenida, mejorar la higiene pública y garantizar el acceso a medicamentos. También se requiere una vigilancia epidemiológica efectiva y la creación de protocolos unificados para el diagnóstico y tratamiento de los virus.
