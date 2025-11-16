Familias enteras enfermas por arbovirosis: testimonios desde La Habana Vieja en plena crisis por chikungunya

La Habana Vieja está entre los municipios de mayor riesgo epidemiológico por la transmisión de la chikungunya

Habitantes del municipio de La Habana Vieja relataron que familias completas han enfermado de chikungunya, mientras las autoridades reconocen una situación “crítica” y refuerzan la fumigación por zonas sin ofrecer cifras claras del brote.

El capitalino municipio figura actualmente entre los municipios de mayor riesgo epidemiológico por la transmisión de chikungunya.

Testimonios recogidos por Canal Caribe muestran la velocidad con que el virus se ha propagado entre familias enteras.

“Primero fueron los dolores en las articulaciones… después caí yo, luego mi yerno, mi hija, mi nieto, y hasta el más chiquitico”, relató Lorenza Núñez, una vecina, aún con secuelas y dificultades para caminar.

Según el propio personal sanitario, el aumento de casos febriles obliga a desplegar brigadas de fumigación y pesquisas en las manzanas más comprometidas.

Las zonas se definen según el “movimiento de febriles”, explicó un trabajador de la campaña antivectorial, quien insistió en que la población debe reportar cada enfermo para activar los equipos.

Sin esa información, afirmó, “no pueden mandar la fumigación”.

El doctor Magdiel Molina, también convaleciente, recordó que la enfermedad causa una discapacidad temporal significativa y subrayó la urgencia de acudir al médico desde los primeros síntomas.

Las autoridades han establecido protocolos para los grupos más vulnerables, como la hospitalización para niños pequeños y gestantes, y vigilancia especial para adultos mayores, muchos de ellos que viven solos.

Los antecedentes en otros municipios confirman un panorama igual de frágil.

En Marianao, funcionarios del Ministerio de Salud Pública (Minsap) reconocieron días atrás que “no se contabilizan los casos exactos”, lo que impide dimensionar la magnitud real del brote.

Aunque aseguran haber incorporado brigadas adulticidas, trabajos focales y pesquisas por cuadrantes, no ofrecieron cifras que permitan evaluar su impacto.

Mientras la fumigación se concentra en los consejos populares con mayor número de febriles, crece la preocupación por la falta de transparencia.

La ausencia de datos concretos sobre contagios y evolución del brote deja a la población sin una brújula clara para entender la gravedad de una enfermedad que sigue enfermando hogar tras hogar.

Según el director nacional de Epidemiología del Minsap, doctor Francisco Durán García, más de 30 % de los cubanos se han contagiado con la chikungunya, lo que equivaldría a alrededor de 3 millones de personas en la isla.

En varios barrios de la capital, vecinos denuncian que la fumigación es irregular y que persisten los focos de mosquitos en zonas críticas, agravados por la acumulación de basura, la escasez de agua potable y la precariedad en la gestión de desechos.

A propósito, el gobierno de La Habana Vieja prevé implementar desde el lunes 17 de noviembre un sistema mediante el cual los vecinos y negocios privados deberán sacar sus residuos sólidos únicamente cuando pase el camión, en un horario fijado a partir de las 7:00 p.m., y no dejarla en la calle.

La provincia de Holguín experimenta un deterioro epidemiológico marcado por la circulación de la chikungunya y el serotipo cuatro del dengue, en medio del aumento de síndromes febriles, tras el paso del huracán Melissa.

Los casos de dengue y chikungunya también se ha disparado en Sancti Spíritus al igual que en Camagüey, donde las autoridades sanitarias califican el incremento de “exponencial”.